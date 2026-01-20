Garena เผยโรดแมป Free Fire 2026 ปักหมุดไทยเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลก!

Garena ประกาศ Free Fire 2026 Esports Roadmap เผยทิศทางการแข่งขันตลอดปีด้วยการขยายการมีส่วนร่วมในระดับโลก และการเปิดตัวการแข่งขันรูปแบบใหม่ โดยฤดูกาลแข่งขันในปี 2026 จะประกอบด้วยการแข่งขันนานาชาติรายการใหญ่ 2 รายการ ได้แก่ Free Fire at 2026 Esports World Cup และ Free Fire World Series (FFWS) Global Finals ควบคู่ไปกับ FFWS Southeast Asia 2026 ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับภูมิภาคสูงสุดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แฟน ๆ และผู้เล่นเตรียมพบกับรูปแบบและกติกาใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาสร้างมิติและไดนามิกใหม่ให้กับระบบการแข่งขันโดยรวม
ในฐานะส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการขยายเวทีการแข่งขันระดับโลก Free Fire จะเพิ่มสล็อตจำนวนทีมในการแข่งขัน FFWS Global Finals จาก 18 เป็น 24 ทีม เปิดโอกาสให้ภูมิภาคใหม่ ๆ ได้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับสูงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ฤดูกาลการแข่งขันในปี 2026 ยังจะเปิดตัวทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาครายการใหม่ ที่จัดขึ้นเพื่อการแข่งขันในโหมด Clash Squad โดยเฉพาะ ซึ่งมีกำหนดเริ่มต้นการแข่งขันในเดือนมีนาคมนี้
นอกจากนี้ Free Fire ยังยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขัน Esports World Cup 2026 โดยการแข่งขันในประเภท Free Fire จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 18 กรกฎาคม 2569 ณ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ซึ่งจะมีทีมชั้นนำจากทั่วโลกจำนวน 24 ทีม เข้าร่วมชิงชัยใน Esports World Cup: Free Fire ครั้งที่ 3
ทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวจะรวบรวมสุดยอดทีม Free Fire ระดับโลก อาทิ แชมป์ Free Fire x EWC 2025 อย่าง EVOS Esports รวมถึง 8 ทีมจาก FFWS SEA 2026 Spring 3 ทีมจากบราซิล 2 ทีมจากลาตินอเมริกา (LATAM) 2 ทีมจากบังกลาเทศ และอีก 1 ทีมจากปากีสถาน, ตะวันออกกลางและแอฟริกา (MEA) และเนปาล โดยจะมีการประกาศสล็อตเพิ่มเติมในภายหลัง
ขณะเดียวกัน ทีมแชมป์ของการแข่งขัน Free Fire ในรายการ Esports World Cup 2026 จะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่การแข่งขัน FFWS Global Finals โดยอัตโนมัติ ซึ่งการแข่งขัน FFWS Grand Finals มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ตลอด 4 สุดสัปดาห์สำคัญในเดือนพฤศจิกายน รวบรวม 24 ทีมที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์สูงสุด
สำหรับผู้เล่นที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นบนเวทีการแข่งขันระดับโลก สามารถติดตามการแข่งขันรอบคัดเลือกรายการแรกของปีอย่าง FFWS Thailand 2026 Spring ทัวร์นาเมนต์เปิดฤดูกาลที่ทำหน้าที่เฟ้นหาเพียง 1 ทีมที่แข็งแกร่งที่สุดของประเทศไทย เพื่อคว้าสิทธิ์เข้าสู่การแข่งขันระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรายการ FFWS SEA 2026 Spring ก่อนจะก้าวต่อไปสู่เส้นทางการแข่งขันระดับโลกใน Esports World Cup 2026: Free Fire
สำหรับกำหนดการแข่งขัน FFWS Thailand 2026 Spring รอบคัดเลือกจะเริ่มต้นด้วย Open Qualifier ระหว่างวันที่ 17–23 มกราคม ก่อนเข้าสู่ Knockout Stage ที่มี 18 ทีมสุดท้ายร่วมประชันฝีมือ ระหว่างวันที่ 6–15 กุมภาพันธ์ และปิดท้ายด้วย Final Stage เพื่อเฟ้นหาแชมป์ประจำฤดูกาล ในวันที่ 21–22 กุมภาพันธ์
ไทม์ไลน์สำคัญของ Free Fire 2026 Esports Roadmap:
· Free Fire Clash Squad Tournament: เริ่มการแข่งขันในเดือนมีนาคม โดยจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง
· Free Fire World Series SEA Spring: เริ่มการแข่งขันวันที่ 24 เมษายน และดำเนินไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม
· Free Fire World Series SEA Fall: เริ่มการแข่งขันวันที่ 14 สิงหาคม และดำเนินไปจนถึงวันที่ 20 กันยายน
· Free Fire at 2026 Esports World Cup: เริ่มการแข่งขันในวันที่ 15 กรกฎาคม โดยจะมีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง
· Free Fire World Series Global Finals: เริ่มการแข่งขันวันที่ 6 พฤศจิกายน
