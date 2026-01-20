"Academy Three Kingdoms" สามก๊กฉบับเอ็กซ์เม็น พร้อมให้บริการแล้ว!

Gravity Neocyon บริษัทในเครือของ Gravity เปิดตัว "Academy Three Kingdoms" (Academy Of Heroes) เกมมือถืออาร์พีจี เทิร์นเบสแนวสะสมตัวละคร พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้ ทั้งใน App Store และ Google Play
Academy Three Kingdoms เป็นเกมอาร์พีจีเทิร์นเบสแนวสะสมตัวละคร ที่นำเรื่องราวสามก๊กแบบดั้งเดิมมาตีความใหม่ในรูปแบบ "โรงเรียนยุคสมัยใหม่" โดยเหล่าฮีโร่จากสามก๊กจะปรากฏตัวในฐานะนักเรียนที่มีพลังพิเศษ
ตัวเกมโดดเด่นด้วย Illustration ตัวละครที่มีเสน่ห์ และระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบสที่เสริมมิติด้านกลยุทธ์ เพื่อลดความซ้ำซากของเกมแนวอาร์พีจีเทิร์นเบสทั่วไป ผสานจุดเด่นของแนวซับคัลเจอร์และซิมูเลชันเชิงกลยุทธ์ไว้ได้อย่างลงตัว
คุณ ซอซังวอน (Seo Sang-won) Project Manager ของเกม Academy Three Kingdoms จาก Gravity Neocyon กล่าวว่า “Academy Three Kingdoms เป็นเกมที่นำเรื่องราวสามก๊กมาตีความใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันในคอนเซ็ปต์ที่สดใหม่ ทำให้ทั้งแฟนสามก๊กดั้งเดิมและผู้เล่นหน้าใหม่สามารถสนุกไปด้วยกันได้ โดยเฉพาะตัวละครที่มี Illustration สวยงามและเอฟเฟกต์สกิลที่ตระการตา ซึ่งช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชมอีกด้วย”
“เพื่อให้ผู้เล่นสามารถสนุกกับเกมได้ง่ายและมากยิ่งขึ้น ทางเราได้เตรียมของรางวัลและสิทธิประโยชน์สนับสนุนการเติบโตของตัวละครไว้อย่างหลากหลาย หวังว่าผู้เล่นจะได้สัมผัสเสน่ห์ใหม่ของสามก๊กผ่าน Academy Three Kingdoms” คุณ ซอซังวอน กล่าวเสริม
เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Academy Three Kingdoms ทาง Gravity Neocyon ได้มอบของรางวัลให้กับผู้เล่นทุกคนที่เข้าเกม โดยจะได้รับไอเทมสำหรับสุ่มฮีโร่ระดับ SSR จำนวน 100 ใบ, ตั๋วสุ่มทั่วไป 100 ใบ รวมถึงไอเทมที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาตัวละคร
ในกิจกรรม Everyone’s Exploration Event ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมการสุ่มได้สูงสุดถึง 1,000 ครั้ง และในกิจกรรม Admission Gift Event จะมีการมอบตัวละครหลากหลายให้ผู้เล่นตลอดระยะเวลา 7 วัน นอกจากนี้ ยังมีของรางวัลเพิ่มเติมตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาเล่น ระดับตัวละคร จำนวนครั้งในการสำรวจตัวละคร และจำนวนชัยชนะในโหมด PVP อีกด้วย
Academy Three Kingdoms พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วใน App Store และ Google Play ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://aoh.gravityneocyon.com/PreReservation
