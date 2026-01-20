TGA - depa มอบรางวัลนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ ในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ผนึก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า จัดพิธีประกาศผลรางวัลเวทีการประกวดการพัฒนาเกมระดับประเทศในงาน gamescom asia x Thailand Game Show 2025 ซึ่งนับเป็นกลไกสำคัญในการค้นหา พัฒนา และเชิดชูเกียรตินักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สะท้อนความมุ่งมั่นในการยกระดับอุตสาหกรรมเกมไทยบนฐานขององค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมเกมให้มีความเข้มแข็งในระดับสากล พร้อมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของกำลังคนคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงานดิจิทัลและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ระดับโลกอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) พร้อมด้วย นายศรัณย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และหัวหน้าโครงการ Game Talent Showcase ร่วมกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยผู้แทนจากทั้งสองหน่วยงานได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนา Ecosystem ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม การเติบโตของนักพัฒนาเกมอิสระ และการต่อยอดธุรกิจสตาร์ทอัพไทย ให้สามารถแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระดับสากล
นายศรัณย์พัจน์ เสรีวิวัฒนา อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) และหัวหน้าโครงการ Game Talent Showcase กล่าวถึงภาพรวมผลงานที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้ว่า “สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดคือ ‘พัฒนาการ’ ของนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ได้โดดเด่นเพียงกราฟิกสวยงาม แต่ยังสะท้อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ การออกแบบเกมที่ลุ่มลึก และการเล่าเรื่องที่น่าสนใจ อีกทั้งการนำเสนอภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากลมากขึ้น แสดงให้เห็นว่าบุคลากรสายเกมจากสถาบันการศึกษาของไทยมีความพร้อมอย่างยิ่งที่จะก้าวสู่การเป็น Professional Developer ในอนาคต ซึ่ง TGA พร้อมทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและสะพานเชื่อมโอกาส เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างมั่นคง”
นายศรัณย์พัจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานนี้ได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ซึ่งให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกมไทยอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชน นักศึกษา และผู้ที่สนใจในสายอาชีพนักพัฒนาเกม สามารถต่อยอดผลงานและแนวคิดของตนเองผ่านการเข้าถึงทุนสนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อยกระดับศักยภาพและมาตรฐานการพัฒนาเกมไทยให้เทียบเคียงระดับสากล
ด้าน ดร.สักกเวท ยอแสง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวเสริมในทิศทางเดียวกันว่า อุตสาหกรรมเกมถือเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ไม่เพียงแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ฝึกฝนทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ให้กับเยาวชน การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพนักพัฒนาเกมรุ่นใหม่ในวันนี้ จึงถือเป็นการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทยในอนาคต
ดร.สักกเวท ยังเน้นว่า การพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพเกม ไม่เพียงแต่ช่วยให้บุคลากรไทยสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานดิจิทัลระดับโลกได้ แต่ยังช่วยเสริมสร้าง Ecosystem ดิจิทัลที่เข้มแข็ง โดยการเชื่อมโยงภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือและต่อยอดนวัตกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ depa มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการฝึกอบรม ทุนสนับสนุน และกิจกรรมสร้างโอกาสเชิงนวัตกรรม เพื่อให้เยาวชน นักศึกษา และผู้สนใจสายอาชีพเกม สามารถพัฒนาผลงานของตนได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมขยายโอกาสสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ
สำหรับไฮไลต์สำคัญของงาน คือการประกาศรางวัลผู้ชนะในแต่ละสาขา ซึ่งสะท้อนความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ของการพัฒนาเกมไทย ประจำปี 2025 ดังนี้
• รางวัลชนะเลิศ Talent of the Year สุดยอดผลงานแห่งปี เป็นของทีม We Are Gum จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) กับผลงานเกม Wethmon
• รางวัล Rising Star Award ดาวรุ่งพุ่งแรงที่น่าจับตามอง ได้แก่ทีม Window+V จากโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย กับผลงานเกม Ayutthaya: Last of the Empire
• รางวัล Best Technology ความเป็นเลิศด้านการเขียนโค้ดและเทคนิค ได้แก่ทีม Red Legacy จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับผลงานเกม Apex Predator
• รางวัล Best Game Design การออกแบบระบบการเล่นยอดเยี่ยม ได้แก่ทีม P3.14 and Minions จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) กับผลงานเกม Soul Launder Inc.
• รางวัล Best Visual Art งานศิลป์และกราฟิกยอดเยี่ยม ได้แก่ทีม WISH จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับผลงานเกม Together with Tiger Girl
• รางวัล Best Narrative การเล่าเรื่องยอดเยี่ยม ได้แก่ทีม Rainbow Duck จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับผลงานเกม Sophia Co.
• รางวัล Best Audio การออกแบบเสียงยอดเยี่ยม ได้แก่ทีม Novice Flow จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) กับผลงานเกม Sous Raccoon
• รางวัล Developer’s Choice Award รางวัลขวัญใจนักพัฒนา ได้แก่ทีม HappyPaphy จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (BU) กับผลงานเกม The Glory Dungeon Raider
สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ขอแสดงความยินดีกับทุกทีมผู้ได้รับรางวัลในเวทีประกวดการพัฒนาเกมปีนี้ พร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมนักพัฒนาเกมไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อป การประกวดแข่งขัน โครงการพัฒนาศักยภาพ และความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีเป้าหมายสร้างโอกาสให้เยาวชนและนักศึกษาได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และทักษะด้านเกม พร้อมยกระดับมาตรฐานการพัฒนาเกมไทยให้ทัดเทียมเวทีระดับสากล
ผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารวงการเกมไทยและกิจกรรมครั้งต่อไป รวมถึงโครงการดี ๆ จาก สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ได้ที่เว็บไซต์ www.tga.in.th หรือทางเพจเฟซบุ๊ก TGA - Thai Game Software Industry Association
