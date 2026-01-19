Review: Once Upon a Katamari เกลือกกลิ้งกลืนยุค

แนวเกม แอ็คชั่นพัซเซิล
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC, Switch
เรตเกม ESRB: E เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกช่วงวัย
ภาคใหม่บนคอนโซลในรอบ 14 ปีของแฟรนไชส์เกมกลิ้งหลุนๆกู้จักรวาล ที่ต้องการดึงดูดทั้งกลุ่มแฟนขาประจำและขาจรไปพร้อมๆกัน
เหตุการณ์ในเกม Once Upon a Katamari นับเป็นอีกครั้งที่พระราชา King of All Cosmos ได้สร้างเรื่องทำให้เราปวดหัว เมื่อครอบครัวกำลังเก็บกวาดทำความสะอาดพระราชวัง พ่อตัวดีของเรากลับไปเจอเข้ากับม้วนกระดาษวิเศษเลยนึกสนุกเอามาโยนเล่น โยนไปโยนมาจนลอยขึ้นในอวกาศ โดยหารู้ไม่ว่าม้วนกระดาษนั้นมันมีพลังคล้ายหลุมดำสามารถดูดกลืนทุกสิ่งอย่างรอบข้างให้หายไปได้ ซึ่งนั่นรวมถึงดาวเคราะห์น้อยใหญ่ทั้งโลกและดวงจันทร์ที่ต่างโดนดูดเข้าไปด้วย ภาระจึงตกมาอยู่กับองค์ชายน้อย The Prince ที่ต้องนั่งไทม์แมชชืนย้อนเวลากลับไปยังยุคสมัยอดีตเพื่อกลิ้งเก็บสะสมสิ่งต่างๆเพื่อสร้างดวงดาวใหม่ขึ้นมาทดแทน
การบังคับให้ลูกบอลทรงกลมกลิ้งไปในทิศทางที่เราต้องการ ปกติแล้วเราจะต้องดันอนาล็อกซ้ายและอนาล็อกขวาให้สัมพันธ์กัน ซึ่งสำหรับมือใหม่แล้วมันถือเป็นเรื่องยากต้องใช้เวลาเรียนรู้ปรับตัวกันพอสมควร ดังนั้นตัวเกมจึงนำเสนอวิธีควบคุมแบบง่ายที่เรียกว่า Simple Controls มาให้ได้เลือกใช้งาน โดยในโหมดดังกล่าวผู้เล่นจะสามารถผลักลูกบอลเดินหน้า ถอยหลัง กลิ้งซ้าย กลิ้งขวา ได้ด้วยก้านอนาล็อกฝั่งซ้ายเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้น ในขณะที่ก้านอนาล็อกฝั่งขวาจะใช้สำหรับการหมุนมุมกล้อง เหมือนเวลาเราบังคับตัวละครในเกมแอ็คชั่นปกติทั่วไป เป็นการควบคุมแบบฉบับเข้าใจง่ายใครมาจับก็เล่นเป็นเล่นคล่องได้ทันที
ยุคสมัยที่เราจะได้ท่องเวลาไปเยี่ยมเยือนสำรวจนั้นค่อนข้างหลากหลายทีเดียว มีทั้งยุคสมัยเอโดะของญี่ปุ่น, ยุคคาวบอยตะวันตก, ยุคไดโนเสาร์จูราสสิค ไปจนถึงยุคน้ำแข็งไอซ์เอจ ซึ่งแต่ละยุคสมัยต่างก็มีตีมสีสัน เพลงประกอบ มุกตลกขบขัน และข้าวของวัตถุที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะช่วงเวลานั้นๆให้กลิ้งดูดแตกต่างกันออกไป เหมือนเราได้ท่องเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆ ไม่รู้สึกจำเจแบบภาคเก่าก่อน
สิ่งที่ผู้เล่นต้องทำคือพยายามกลิ้งเก็บสะสมวัตถุเพื่อขยายขนาดลูกบอลให้ใหญ่มากที่สุดภายในเวลาจำกัด โดยต้องเก็บเล็กผสมน้อยเริ่มต้นจากของไซส์จิ๋วแล้วค่อยขยับไปของไซส์ใหญ่ ระหว่างทางอาจมีอุปสรรคให้ต้องคอยหลีกเลี่ยงบ้าง โดยภาคใหม่นี้ทางทีมงานได้เพิ่มไอเทมพาวเวอร์อัพที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการกลิ้งของเรา อาทิเช่น แม่เหล็กที่ช่วยดูดสิ่งของบริเวณใกล้เคียงโดยอัตโนมัติ ไอเทมจรวดบูสต์ความเร็วแบบไฮสปีด หรือว่าจะเป็นไอเทมหยุดเวลาไปเลยก็ยังมี
นอกจากจะเล่นเอาผ่านแล้ว ภายในด่านแต่ละมิชชั่นยังมีความลับซุกซ่อนอยู่อย่าง "ญาติลูกพี่ลูกน้อง" (Cousins) หรือไอเทมรูป "มงกุฎ" (Crown 👑) ที่ผู้เล่นต้องพยายามไล่หาตามเก็บมันให้ครบทั้งหมด 3 ชิ้นเพื่อเคลียร์แบบสมบูรณ์และปลดล็อคถ้วยรางวัลโทรฟี่ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเกมก็ไม่ได้บีบบังคับหรอกนะว่าคุณต้องตามหามันให้ครบ จะเก็บสอง เก็บหนึ่ง หรือไม่เก็บเลยสักอัน คุณก็สามารถเล่นจบเกมได้เหมือนกับคนอื่นๆ เพียงแต่การทำแบบนั้นคุณอาจจะพลาดด่านลับหรืออดเล่นมิชชั่นเสริมพิเศษก็เท่านั้นเอง
ตัวละครหลักอย่าง เจ้าชายและผองญาติ ในภาคนี้เราสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ภายนอกของเขาเพื่อสะท้อนบ่งบอกตัวตนของเราได้แล้วนะ อยากให้หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส บึ้งตึง กวนโอ๊ยได้หมด รวมไปถึงปรับเปลี่ยนสัดส่วนรูปทรงเรขาคณิตของเรือนร่าง และแต่งแต้มกำหนดสีสันแต่ละส่วนตั้งแต่หัวจรดเท้าได้อิสระตามที่ใจเราปรารถนา ซึ่งฟีเจอร์ปรับแต่งตัวละครดังกล่าวถูกบรรจุใส่เข้ามาก็เพื่อให้สอดรับกับโหมดออนไลน์หลายผู้เล่นที่เรากำลังจะพูดถึงในลำดับถัดไป
สำหรับโหมดมัลติเพลย์เยอร์ของเกมนี้มันมีชื่อว่า Katamari Ball ซึ่งเป็นโหมดการเล่นที่เปิดโอกาสให้เราได้กลิ้งลูกบอลแข่งขันกับผู้เล่นออนไลน์จากทั่วทุกมุมโลก ในแมตช์ๆหนึ่งสามารถจุผู้เล่นได้มากสูงสุด 4 คนพร้อมกัน แต่ละคนต้องพยายามกลิ้งบอลดูดวัตถุเข้าหาตัวให้ได้มากขยายขนาดให้ได้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายในเวลาจำกัด โดยมีกิมมิคสุดขำขันอยู่ตรงที่กติกา "ปลาใหญ่กินปลาเล็ก" หากลูกบอลใครใหญ่กว่า ก็จะสามารถดูดกลืนกินลูกบอลของคู่แข่งขันคนอื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่าได้ทันที จังหวะไหนควรเดินหน้าสู้หรือถอยหลังเผ่นหนีต้องคอยสังเกตกะขนาดเทียบไซส์ของเรากับของเขาให้ดีๆ
"Once Upon a Katamari เรียกได้ว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อยกระดับแฟรนไชส์พัซเซิลสูตรโบราณนี้ให้ถูกจริตคอเกมรุ่นใหม่ๆ แม้สุดท้ายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่ได้มากมายอะไร ยังคงเป็นเกมแนวกลิ้งเก็บของหมุนไปหมุนมาที่แอบเวียนหัวนิดๆหากนั่งเล่นนานๆเหมือนเดิม เพียงแค่เพิ่มเติมฉากสภาพแวดล้อมใหม่ๆและโหมดออนไลน์เข้ามาให้สนุกกันเท่านั้นเอง"
|เกมเพลย์
|7
|กราฟิก
|6
|เสียง
|7
|โหมดออนไลน์
|7
|ความคิดสร้างสรรค์
|8
|ภาพรวม
|7
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค Bandai Namco Entertainment
