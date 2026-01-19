RAZER เปิดตัวเกมมิ่งเกียร์คอลเลคชั่น BLACKPINK

Razer แบรนด์เกมมิ่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำ เปิดตัวคอลเลคชั่น BLACKPINK X Razer นำความร่วมมือกับซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก BLACKPINK มาสู่อุปกรณ์เกมมิ่งและไลฟ์สไตล์แบบครบชุด เตรียมวางจำหน่ายในไตรมาสที่สองของปี 2026 นี้
คอลเลคชั่น BLACKPINK X Razer ได้รับแรงบันดาลใจจาก World Tour DEADLINE ของ BLACKPINK โดยผสมผสานดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของวง ให้เข้ากับสมรรถนะขั้นสุดระดับเกมมิ่งเกียร์ อุปกรณ์ทุกชิ้นได้รับการออกแบบมาเพื่อแฟน ๆ ที่ต้องการเปล่งประกายในทุกจังหวะชีวิต ไม่ว่าจะบนเวทีการแข่งขัน ระหว่างการสตรีมสด หรือในไลฟ์สไตล์ประจำวัน
Razer Ornata V3 Tenkeyless – BLACKPINK Edition คีย์บอร์ด low-profile มาพร้อมแสงไฟ RGB และสวิตช์ Mecha-Membrane แบบเสียง clicky ผสานประสิทธิภาพที่แม่นยำเข้ากับสไตล์ BLACKPINK ที่โดดเด่น ราคา $119.99 USD (ประมาณ 3,700 บาท)
Razer DeathAdder Essential – BLACKPINK Edition ความสบายในรูปทรงเออร์โกโนมิกส์สุดคลาสสิกและความแม่นยำสูงด้วยสวิตช์แมคคานิคอลกับปุ่มที่ตั้งโปรแกรมได้ พร้อมผิวสัมผัสและดีไซน์ BLACKPINK ราคา $49.99 USD (ประมาณ 1,600 บาท)
Razer Gigantus V2 - Medium – BLACKPINK Edition แผ่นรองเมาส์เนื้อผ้าไมโคร เรียบลื่น ยึดเกาะดีเยี่ยม ออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด มอบความเร็วและความแม่นยำอันไร้ที่ติให้กับทุกการแข่งขัน ราคา $29.99 USD (ประมาณ 900 บาท)
Razer Enki X – BLACKPINK Edition เก้าอี้เล่นเกมที่มอบความสบายตลอดทั้งวัน ควบคู่กับลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของ BLACKPINK ซึ่งออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง พร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นและประสิทธิภาพระดับเกมมิ่ง ราคา $499.99 USD (ประมาณ 16,000 บาท)
คอลเลคชั่น BLACKPINK X Razer มีกำหนดวางจำหน่ายทั่วโลกในไตรมาสที่สองของปี 2026 (ไม่รวมแคนาดา และญี่ปุ่น) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.razer.com/collabs/blackpink
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*