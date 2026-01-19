VCT Pacific 2026 ต้อนรับทีมไทย Full Sense เผยรูปแบบทัวร์ เปิดฉาก 22 ม.ค.นี้!

Riot Games เปิดตัว VCT Pacific 2026 อย่างเป็นทางการ เริ่มซีซั่นใหม่ 22 มกราคม เปิดศักราชการแข่งขัน VALORANT Esports ปี 2026 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หลังประสบความสำเร็จอย่างมากในซีซั่น 2025 และทำให้ทีมจาก Pacific กลายเป็นผู้ท้าชิงระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของปีนี้สำหรับประเทศไทย คือการเข้าร่วมลีกเป็นครั้งแรกของ Full Sense ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น ตัวแทนทีมจากประเทศไทย บนเวที VCT Pacific โดยจะร่วมแข่งขันกับ VARREL ทีมผู้ท้าชิงหน้าใหม่ และ Nongshim RedForce ทีมที่หวนคืนสู่ลีกอีกครั้ง หลังทั้งสองทีมคว้าสิทธิ์จาก Ascension Pacific 2025
สิ่งใหม่ใน VCT Pacific 2026!
ซีซั่น 2026 มาพร้อมการปรับรูปแบบการแข่งขันหลายประการ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันให้กับทีม และมอบประสบการณ์ที่เข้มข้นยิ่งขึ้นแก่แฟน ๆ
• Kickoff รูปแบบแพ้สามครั้งคัดออก (Triple Elimination)
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ VCT Pacific ที่ Kickoff จะใช้รูปแบบแพ้สามครั้งคัดออก เปิดโอกาสให้ทีมมีเวลาลงแข่งมากขึ้น ลดช่วงว่างระหว่าง Kickoff และ Stage 1 โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่ผ่านเข้าสู่ Masters รายการแรกของปี
• Skirmish Side Selection แทนการโยนเหรียญ
กระบวนการเลือกแผนที่จะไม่ใช้การโยนเหรียญอีกต่อไป แต่เปลี่ยนเป็นการดวล 1v1 แบบ Best-of-Five โดยปิดการใช้สกิล เพื่อวัดทักษะการยิงล้วน ๆ ผู้ชนะจะได้เลือกว่าจะเลือกฝั่งหรือเลือกดราฟต์ก่อน เพิ่มความยุติธรรมและลดปัจจัยดวงในการแข่งขัน
• Stage 2 Play-ins และเส้นทางใหม่สู่ Champions
Stage 2 จะเพิ่มรอบ Play-ins เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมพาร์ทเนอร์ที่ไม่ผ่านจากรอบ Groups ได้ลุ้นต่อ และเป็นครั้งแรกที่ ทีมจาก Challengers จะมีโอกาสเข้าสู่ Stage 2 Playoffs และแข่งขันเพื่อชิงตั๋วไป VALORANT Champions นับเป็นก้าวสำคัญสู่ระบบการแข่งขันที่เปิดกว้างและยึดตามผลงานจริง
VCT ใกล้ชิดแฟน ๆ มากขึ้น ด้วยโรดโชว์ 2 เมืองในปีเดียว
เป็นครั้งแรกที่ VCT Pacific จะจัดโรดโชว์ถึง 2 ครั้งในซีซั่นเดียว
• Stage 1 Finals จะจัดขึ้นที่ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งถือเป็นอีเวนต์ VCT อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศ
• Stage 2 Finals จะจัดขึ้นที่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ขยายการแข่งขันสู่เมืองใหม่ที่มีฐานแฟน VALORANT เติบโตอย่างต่อเนื่อง
แฟน ๆ ที่เข้าร่วมงานสามารถคาดหวังได้ถึงการแข่งขันระดับสูง พร้อมกิจกรรมภายในงาน พื้นที่อินเทอร์แอคทีฟ และสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะอีเวนต์ นอกจากนี้ Riot Games ยังเดินหน้าลงทุนในการสร้างประสบการณ์แฟนอย่างต่อเนื่อง ผ่านการถ่ายทอดสดภาษาท้องถิ่นที่เข้าถึงง่ายในแต่ละประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โอกาส Co-stream กับครีเอเตอร์ และการสนับสนุน Watch Party ของคอมมูนิตี้และทีมโปรเพื่อให้ VALORANT Esports เป็นมากกว่าการแข่งขัน แต่เป็นวัฒนธรรมร่วมของแฟน ๆ ในภูมิภาค
“ด้วยทีมใหม่ ผู้เล่นหน้าใหม่ และโรดโชว์สองเมืองเป็นครั้งแรก ซีซั่น 2026 ของเราจะตื่นเต้นกว่าที่เคยอย่างแน่นอน” เจค สิน หัวหน้า VALORANT Esports ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว “นี่คือปีที่สี่ของ VCT Pacific และผมภูมิใจมากกับการเติบโตของลีกนี้ ความสำเร็จทั้งหมดเกิดขึ้นได้จากแรงสนับสนุนของแฟน ๆ และคอมมูนิตี้ทั่วเอเชียแปซิฟิก และเราหวังว่าทุกคนจะมาร่วมเปิดฉากซีซั่น 2026 ไปพร้อมกัน”
วัยรุ่นวาโลไทยสามารถติดตามตารางการแข่งขัน ช่องทางถ่ายทอดสด และข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางช่องทางอย่างเป็นทางการของ VALORANT Esports
