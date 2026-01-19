PASULOL ช่องแอนิเมชันสายฮา พร้อมลงสนามใน "Slap ‘em UP!" แล้ว!

"Slap ‘em UP!" ร่วมกับ PASULOL ช่องแอนิเมชันชื่อดังบน YouTube ที่มีผู้ติดตามกว่า 4.3 ล้านคน เตรียมนำคาแรกเตอร์ดังอย่าง "พระอิศวร Pasulol" มาให้ผู้เล่นได้สะสม พร้อมคอนเทนต์พิเศษ เริ่มแล้ววันนี้
ภายใต้กิจกรรมความร่วมมือครั้งนี้ ผู้เล่นจะได้พบกับ ตู้กาชาปองที่เปิดโอกาสให้สุ่มรับตัวละครพิเศษ "พระอิศวร Pasulol" พร้อมคอนเทนต์ที่ออกแบบมาเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นอีโมต สติกเกอร์ การ์ด และเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ซึ่งสามารถปลดล็อกได้ผ่านการพัฒนาความสัมพันธ์กับตัวละคร เพื่อรับไอเทมพิเศษเพิ่มเติมภายในเกม
นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์พิเศษ "การเลื่อนขั้น" ที่เปิดให้ผู้เล่นสะสมตัวละครตามลำดับเพื่อรับของรางวัลเพิ่มเติม โดยการสะสมตัวละครพระอิศวร Pasulol จะมาพร้อมกับรางวัลในแต่ละขั้นตั้งแต่ตัวละคร พระอิศวรเวอร์ชั่นธรรมดา จนถึงสกินพระอิศวร Pasulol เวอร์ชันพี่หน่วง Pasulol สุด Exclusive
โดยฟีเจอร์นี้จะเปิดให้ร่วมสนุกเฉพาะในช่วงกิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2569 – 12 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ผู้เล่นจะได้สะสมคาแรกเตอร์จาก Collaboration ในรูปแบบครบทุกขั้น เพื่อสัมผัสประสบการณ์ความสนุกกับคาแรกเตอร์ที่หลายคนชื่นชอบอย่างเต็มที่
อีกหนึ่งกิจกรรมพิเศษจากทีมงาน Slap ‘em UP! ต้อนรับเทศกาลปีใหม่กับ "กิจกรรม ปีม้า ปีใหม่ 2569" เปิดโอกาสให้ผู้เล่นร่วมสนุกและลุ้นรับของรางวัลฟรี เพียงเข้าเล่นเกมในช่วงกิจกรรมระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2569 - 12 กุมภาพันธ์ 2569 โดยผู้เล่นที่เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสได้รับ Voucher สำหรับสุ่มรับของรางวัลภายในเกม ซึ่งประกอบด้วย• สกินตัวละคร Slapmon เวอร์ชัน Slapmao
• การ์ดลิมิเต็ด "ปีม้า ปีใหม่ 2569"
• ภาพพื้นหลัง "ปีม้า ปีใหม่ 2569"
• อีโมต "ปีม้า ปีใหม่ 2569"
• สติกเกอร์ "ปีม้า ปีใหม่ 2569"
• ป้ายชื่อ "ปีม้า ปีใหม่ 2569"
โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่ให้การสนับสนุนเกม Slap ‘em UP! มาโดยตลอด พร้อมเชิญชวนผู้เล่นร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไปพร้อมกันผ่านกิจกรรมและของรางวัลพิเศษที่ทีมงานตั้งใจเตรียมไว้สำหรับช่วงเวลานี้
Slap ‘em UP! เกมการ์ดปาร์ตี้ไพ่สลาฟ 4 ผู้เล่น พร้อมให้ดาวน์โหลดฟรีแล้วบนมือถือทั้งใน App Store และ Google Play และบนพีซีผ่าน Steam
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*