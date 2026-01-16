MLBB ดึงตัวสตรีมเมอร์ดัง "กายหงิด" เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่าตัว 100 ล้าน!

Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) เขย่าวงการอีสปอร์ตไทย เปิดตัว "กายหงิด" สตรีมเมอร์ชื่อดังในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ หลังร่วมงานกับ Arena of Valor (RoV) มานานกว่า 9 ปี โดยมีสัญญาค่าตัวสูงถึง 100 ล้านบาท
"กายหงิด" ชื่อเล่น กาย เป็นสตรีมเมอร์และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังในวงการเกม MOBA ของไทย ที่ถูกขนานนามว่าเป็น "โลโก้ที่มีชีวิต" ของเกม RoV เคยเป็นนักแข่งมืออาชีพ และเป็นคู่หูกับ "กิตงาย" อีกหนึ่งสตรีมเมอร์ดัง ทำให้ทั้งคู่กลายเป็นไอคอนของวงการ ด้วยสไตล์การสตรีมที่ดึงดูดผู้ชมจำนวนมากทำให้มีฐานแฟนคลับมหาศาล การย้ายบ้านซบ MLBB จึงถือเป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้โลกโซเชียลฮือฮาอย่างมาก
ทางคุณกายได้เปิดเผยผ่านคลิปส่วนตัวว่า ทาง MLBB ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อดึงตัวเขาไปเป็นพรีเซนเตอร์ โดยเสนอค่าตัวครั้งแรก 50 ล้านบาท แต่ได้ปฏิเสธไปเพราะสำหรับคุณกายเงินไม่ใช่เป้าหมายหลัก แต่ MLBB ติดต่อกลับมาอีกครั้งพร้อมข้อเสนอใหม่ที่สูงถึง 100 ล้านบาท ซึ่งคุณกายระบุว่าตัวเลขนี้ถือเป็นการพิสูจน์ความตั้งใจของ MLBB ที่อยากบุกตลาดประเทศไทยอย่างจริงจัง
คุณกายยืนยันว่า เขาไม่ได้ยอมตกลงกับ MLBB เพราะเงินเพียงอย่างเดียว แต่ได้ยื่นข้อเสนอ 10 ข้อ เพื่อให้ทาง MLBB รับรองว่าจะพัฒนาวงการอีสปอร์ตในประเทศไทยอย่างจริงจัง นำไปสู่การเปิดตัว Mobile Legends Super League ที่จะมีทีมยักษ์ใหญ่ที่แฟนเกมคุ้นเคยเข้าร่วมถึง 8 ทีม และจะคัดเลือกทีมหน้าใหม่เข้ามาอีก 2 ทีม เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยที่อยากเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตได้มีส่วนร่วมมากขึ้น
สุดท้ายคุณกายได้ขอบคุณ RoV ที่เป็นบ้านหลังแรกและสร้างชื่อให้เขามาจนถึงทุกวันนี้ โดยยืนยันว่าการมีคู่แข่งเป็นเรื่องดีต่อผู้บริโภค พร้อมประกาศเล่นเกม MLBB อย่างจริงจังตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
