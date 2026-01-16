SEGA เปิดตัวเว็บไซต์ซีรีส์โซนิคครบรอบ 35 ปี!

SEGA เตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปี ของ "โซนิค เดอะ เฮดจ์ฮ็อก" เม่นความเร็วเสียงตัวละครระดับโลกที่เป็นตัวแทนของ SEGA พร้อมเปิดเว็บไซต์และปล่อยวิดีโอต้อนรับความพิเศษที่กำลังจะมาถึงในปี 2026 นี้
โซนิค ปรากฏโฉมครั้งแรกในเกม Sonic the Hedgehog ที่วางจำหน่ายในปี 1991 นับแต่นั้นมาก็กลายเป็นเกมซีรีส์ที่ทำลงเครื่องเกมคอนโซลต่าง ๆ มากมาย มียอดขายรวมของซีรีส์มากกว่า 1.77 พันล้านชุด (*ทั้งเกมฉบับเต็มและแบบเล่นฟรี) โซนิคกำลังเติบโตไปสู่การเป็นตัวละครอันเป็นที่รักข้ามผ่านยุคสมัย ไม่เพียงแค่เกมแต่ยังเปิดกว้างโลดแล่นเข้าสู่วงการบันเทิงเต็มรูปแบบ ทั้งซีรีส์ภาพยนตร์ที่ดังระดับโลก แอนิเมชัน เพลง และการต่อยอดสินค้าในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี โซนิคจะพุ่งทะยานไปสู่เวทีที่หลากหลายกว่าที่เคยด้วยความเร็วเสียง โดยทาง SEGA เตรียมที่จะจัดแคมเปญต่าง ๆ ส่งมอบประสบการณ์และความตื่นเต้นครั้งใหม่ให้แก่แฟน ๆ ทั่วโลก แฟน ๆ สามารถติดตามอัปเดตข้อมูลใหม่ล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ที่ระลึก https://www.sega.com/sonic-the-hedgehog?tab=35th-anniversary
