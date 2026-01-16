ภาพแรก! "โซฟี เทอร์เนอร์" ในลุค ลาร่า ครอฟต์ ฉบับทีวีซีรีย์

เผยช็อตจากกองถ่าย Tomb Raider ซีซั่นแรกของค่าย Amazon ที่ดูแล้วมีแววรุ่งไปได้ไกลมากทีเดียว
ย้อนกลับไปในปี 2023 พวกเราคงเคยได้ยินข่าวว่าทาง Amazon กำลังซุ่มผลิตรายการทีวีโชว์ที่ดัดแปลงมาจากวิดีโอเกม Tomb Raider โดยได้นักแสดงสาวชาวอังกฤษผู้โด่งดังเป็นที่รู้จักจากซีรีย์ Game of Thrones และจักรวาลภาพยนตร์ X-Men มารับบทเด่นเป็นตัวละครหลักอย่าง Lara Croft
ล่าสุดเหล่าแฟนๆก็ได้มีโอกาสเห็นมาดอันสวยเท่เปี่ยมเสน่ห์ของนางกันแล้ว เมื่อทาง Amazon ออกมาโพสต์ภาพถ่ายแรกของ "โซฟี เทอร์เนอร์" ในชุดเก่งพร้อมลุยคอเต่าสีเขียวนุ่งกางเกงขาสั้นเหน็บปืนพกกระบอกคู่อันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งดูแล้วให้ความรู้สึกกลมกลืนพบกันครึ่งทางระหว่างวิดีโอเกมและโลกความเป็นจริง ไม่เซ็กซี่ดึงดูดทางเพศจ๋าเหมือน แอนเจลีนา โจลี แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ผอมแห้งติดดินเกินไปเหมือนในเวอร์ชัน อลิเซีย วิคานเดอร์
Get your artifacts out. Lara's on her way… #TombRaider #WardrobeTest pic.twitter.com/kDcWhtlR4d— Prime Video (@PrimeVideo) January 15, 2026
นอกเหนือจากตัวโซฟีแล้ว ซีรีย์ผจญภัยล่าสมบัติเรื่องนี้ยังได้ดารานักแสดงคนดังรายอื่นๆมาร่วมสมทบด้วย อาทิเช่น "ซิกัวร์นีย์ วีเวอร์" (Sigourney Weaver) จากหนังชุด Alien และ Avatar ผู้จะมารับบทบทเป็น Evelyn Wallis ตัวละครออริจินอลหญิงปริศนาที่มักหาผลประโยชน์จากทักษะของลาร่า ในขณะที่ "เจสัน ไอแซ็กส์" (Jason Isaacs) ดารารุ่นใหญ่อีกคนจะมารับบทเป็น Atlas DeMornay หรือลุงของลาร่า นั่นเอง
ซีรีย์คนแสดง Tomb Raider ณ ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยพล็อตเรื่องและกำหนดวันฉายที่ชัดเจนออกมา รู้เพียงแค่ซีซั่นแรกได้เริ่มกระบวนการถ่ายทำขึ้นแล้ว และหากมันประสบความสำเร็จเชื่อได้เลยว่ามันจะมีซีซั่นสอง สาม สี่ตามมาอีกแน่นอน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
amazonmgmstudios
