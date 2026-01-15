"Tree of Savior M Extreme" เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ววันนี้!

Electronics Extreme ประกาศเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า "Tree of Savior M Extreme" พร้อมขนกิจกรรมสุดพิเศษ และไอเทมแรร์มาแจกแบบไม่ยั้ง เพียงแค่เข้าไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์หลัก ก็รอรับของรางวัลในช่วง Open Beta ได้เลย
Tree of Savior M (TOSM) เป็นเกมมือถือ MMORPG แนวแอ็คชั่น Hack and Slash สไตล์ 2D Pixel Art พัฒนาโดย IMC Games ผู้สร้าง Tree of Savior เวอร์ชัน PC ดั้งเดิม ตัวเกมนำเสนอการผจญภัยในโลกแฟนตาซีสุดคลาสสิก มาพร้อมระบบคลาสอาชีพที่หลากหลาย สามารถมิกซ์ได้ตามใจ ซึ่งการกลับมาครั้งนี้มาพร้อมกับระบบที่ปรับปรุงใหม่ให้ดุเดือดและสนุกยิ่งขึ้น พร้อมกิจกรรมที่แจกหนักแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
กิจกรรม Pre-Register: ลงทะเบียนปั๊บ รับไอเทมเตรียมความพร้อม!
ก้าวแรกสู่การเป็นผู้กล้าเริ่มต้น เพียงเข้าไปลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านหน้าเว็บไซต์ tosm.exe.in.th ผู้เล่นจะได้รับแพ็คเกจไอเทมเริ่มต้นที่จะช่วยให้การผจญภัยในช่วงแรกลื่นไหลสุด ๆ อยากเทพก่อนใครต้องรีบมาลงทะเบียนล่วงหน้าด่วน
รวมพลคนสนิท พิชิต 'กล่องสมบัติแห่งมิตรภาพ!'
เกม MMORPG จะสนุกที่สุดก็ตอนมีเพื่อน ผู้กอบกู้ต้องช่วยกันสะสม "คัมภีร์" (สิทธิ์เปิดกล่อง) โดยหาได้จากการชวนเพื่อน, แชร์ลง Social สะสมได้สูงสุดถึง 20 ม้วน ยิ่งสะสมคัมภีร์เยอะ ยิ่งเปิดกล่องรับไอเทมได้เยอะ "กล่องสมบัติแห่งมิตรภาพ" ที่อัดแน่นไปด้วยไอเทมล้ำค่าที่จะช่วยให้ปาร์ตี้ของคุณแข็งแกร่งกว่าใคร งานนี้ใครเพื่อนเยอะบอกเลยว่าได้เปรียบ
Daily Login รับฟรี 23 วัน! UR Kupole & Fellow รอคุณอยู่
สายฟรีมีเฮ เพียงล็อคอินเข้ากิจกรรมหน้าเว็บไซต์ต่อเนื่อง 23 วัน รับไอเทมใช้งานฟรีทุกวัน แต่ที่เด็ดคือโอกาสในการเป็นเจ้าของ UR Kupole (เทพธิดาตัวน้อย) และ UR Fellow (คู่หูร่วมรบ) ระดับสูงสุด ถือเป็นตัวช่วยระดับ UR จะทำให้การลงดันเจี้ยน และกิลด์วอร์ของคุณเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
กิจกรรม POPOTHAI-ON! เป็นเจ้าของสัตว์ขี่สุด Exclusive ได้แล้ว!
ความพิเศษขั้นสุดเพื่อแฟนเกมชาวไทยกับกิจกรรม POPOTHAI-ON ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้ครอบครอง "สัตว์ขี่สุด Exclusive" ที่ออกแบบมาเพื่อเวอร์ชั่นนี้โดยเฉพาะ สัตว์ขี่สุดน่ารักที่จะพาคุณโลดแล่นไปทั่วอาณาจักรต้นไม้ด้วยความเท่ที่ไม่เหมือนใคร หาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนอกจากกิจกรรมนี้เท่านั้น
Tree of Savior M Extreme เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วที่ tosm.exe.in.th ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม และร่วมกลุ่มพูดคุยได้ที่ https://linktr.ee/tosm.extreme
