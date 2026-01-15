Bandai Namco ประกาศว่า "Dragon Ball Z: Kakarot" ทำยอดขายทะลุ 10 ล้านชุดทั่วโลก ปล่อยวิดีโอพิเศษขอบคุณผู้เล่น พร้อมเปิดตัว DLC ภาค DAIMA Part 2 เล่นได้แล้วบนทุกแพลตฟอร์ม
เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของ "Dragon Ball Z: Kakarot" ทาง Bandai Namco ได้เปิดเผยสถิติต่าง ๆ ภายในเกม ผู้เล่นสามารถตรวจสอบได้ว่าท่าไม้ตายอย่าง Kamehameha หรือ Spirit Bomb ถูกใช้บ่อยแค่ไหน ฟรีซ่าถูกกำจัดบ่อยแค่ไหน มีผู้เล่นกี่คนที่ถูกราดิซกำจัด และอีกมากมาย โดยเปรียบเทียบกับสไตล์การเล่นของตนเอง
"Dragon Ball Z: Kakarot" เกมแอ็คชั่นอาร์พีจีที่ดำเนินเรื่องในโลกของดราก้อนบอล ให้ผู้เล่นได้หวนระลึกถึงเรื่องราวของโกคู (คาคาร็อต) ผ่านฉากต่าง ๆ ที่ถอดแบบจากอนิเมะต้นฉบับอย่างละเอียด รวมถึงเรื่องราวอื่น ๆ ที่ไม่เคยเล่ามาก่อนในเกม Dragon Ball ที่ผ่านมา เพื่อสร้างเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่ของ Dragon Ball Z ขึ้นมาใหม่ด้วยกราฟิกสไตล์อนิเมะที่สวยงาม มอบประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร
"Dragon Ball Z: Kakarot" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bandainamcoent.asia หรือช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
