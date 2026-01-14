"Palworld" เปิดตัวการ์ดเกม วางจำหน่าย 30 ก.ค.นี้

Bushiroad เปิดตัว "Palworld OFFICIAL CARD GAME" เกมการ์ดแบบ physical ดัดแปลงจากเกมอาร์พีจีสะสมมอนสเตอร์ชื่อดังของ PocketPair เตรียมวางจำหน่ายพร้อมกันทั่วโลกในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้
ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักระบุว่า "Palworld OFFICIAL CARD GAME" เป็นเกมการ์ดแข่งขันสำหรับผู้เล่น 2 คน ที่ผู้เล่นจะได้สนุกกับการต่อสู้เชิงกลยุทธ์ โดยการใช้เหล่า Pals ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้เล่นจะต่อสู้เคียงข้าง Pal ในฐานะเพื่อนร่วมทีม รวบรวมทรัพยากร และสร้างฐานทัพเพื่อมุ่งสู่ชัยชนะ
ขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรูปการ์ดจริงและกฎการเล่นโดยละเอียด ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์หลัก https://en.palworld-official-cardgame.com/ และ X: @PalworldOCG_EN
