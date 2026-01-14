เลโก้โปเกมอนชุด "เหรียญตราหัวหน้ายิม" ถูกรีเซลในราคา 200 ดอลลาร์

หลังจาก LEGO เปิดตัวชุดโปเกมอน พร้อมของแถมเป็น "เหรียญตราหัวหน้ายิม" แต่ยังไม่ทันได้วางจำหน่าย ชุดของแถมถูกนำมารีเซลแล้ว ในราคากว่า 200 ดอลลาร์ หรือประมาณ 6,300 บาท
LEGO ชุด "เหรียญตราหัวหน้ายิม" เป็นของแถม (Gift With Purchase) สำหรับผู้ซื้อชุด LEGO Pokemon Venasuar, Charizard และ Blastoise ราคา 649.99 ดอลลาร์ (ประมาณ 20,400 บาท) และไม่มีจำหน่ายแยกต่างหาก แต่ไม่นานชุด "เหรียญตราหัวหน้ายิม" ก็เริ่มปรากฏบนเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น eBay โดยมีบางส่วนที่ขายออกไปแล้วในราคา 180 - 250 ดอลลาร์ (5,650 - 7,850 บาท)
LEGO ชุด "เหรียญตราหัวหน้ายิม" มีต้นแบบมาจากตราสัญลักษณ์ยิมทั้งแปดจากภูมิภาคคันโตในเกม Pokemon Red & Blue มาพร้อมกล่องโชว์ ทั้งหมดประกอบด้วยกว่า 312 ชิ้น ซึ่งโดยปกติจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 35 - 50 ดอลลาร์ (1,100 - 1,570 บาท) เนื่องจากเป็นของแถมสำหรับผู้ที่สั่งจองล่วงหน้าเท่านั้น ทำให้สินค้าถูกสั่งจองและหมดสต็อกอย่างรวดเร็ว ทางเลือกเดียวสำหรับแฟนโปเกมอนที่อยากได้คือการซื้อต่อจากพวกรีเซล แม้จะมีราคาสูงกว่าที่ควรจะเป็นหลายเท่าก็ตาม
ชุดคอลเล็กชั่น LEGO Pokemon จะเริ่มวางจำหน่ายวันที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ เฉพาะสำหรับสมาชิก LEGO Insiders และเริ่มวางจำหน่ายในวันที่ 1 มีนาคม สำหรับบุคคลทั่วไป ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.lego.com/
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*