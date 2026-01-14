"Sonic Racing: CrossWorlds" วางจำหน่ายแบบแผ่นสวิตช์ 2 วันที่ 26 มี.ค.นี้

SEGA ประกาศว่า "Sonic Racing: CrossWorlds" Nintendo Switch 2 Edition (เวอร์ชันแพ็กเกจ) มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 26 มีนาคม 2026 นี้ พร้อมเปิดให้สั่งจองตามร้านค้าแต่ละแห่งแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
"Sonic Racing: CrossWorlds" (โซนิคเรซซิง ซิ่งทะยานข้ามโลก) คือเกมแข่งรถออลสตาร์ที่พัฒนาโดยระดับหัวกะทิของทีมงานเกมแข่งรถของ SEGA ผู้เล่นสามารถสนุกกับการแข่งรถซึ่งเต็มไปด้วย "ความประหลาดใจ" อันไม่อาจคาดเดาได้กับผู้เล่นจากทั่วโลก ด้วยการแข่งขันผ่านเครือข่ายได้ (การเล่นข้ามแพลตฟอร์ม)
ในเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ได้ปรับปรุงกราฟิกให้สวยงามยิ่งขึ้นกว่าบน Nintendo Switch ให้ผู้เล่นได้สัมผัสกับประสบการณ์การเล่นด้วยเฟรมเรตที่สูงกว่า โดยเวอร์ชันแพ็กเกจจะมาพร้อมแพ็กแวร์ฮ็อกเป็นสิทธิพิเศษสำหรับผู้สั่งซื้อล่วงหน้าอีกด้วย
สำหรับผู้ที่มีเกมเวอร์ชัน Nintendo Switch อยู่แล้ว สามารถเล่นเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 Edition ได้โดยซื้อเพียงตั๋วอัปเกรด (มีค่าใช้จ่าย) ซึ่งข้อมูลที่บันทึกไว้บนเวอร์ชัน Nintendo Switch สามารถถ่ายโอนไปยังเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 Edition ได้
นอกจากนี้รถ Blue Star ซึ่งเป็น DLC แบบฟรี ได้เริ่มปล่อยให้ดาวน์โหลดบนทุกแพลตฟอร์มแล้ว
"Sonic Racing: CrossWorlds" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 และ PC โดยเวอร์ชันแพ็กเกจบน Nintendo Switch 2 วางจำหน่ายวันที่ 26 มีนาคมนี้ ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/th/
