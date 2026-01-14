ทลายกำแพง! "เดดพูล" ฮีโร่ตัวแปลก แบกได้ทุกตำแหน่ง

เกรียนหลุดกรอบสมชื่อ สำหรับตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่แฟนๆ Marvel Rivals เฝ้ารอคอยมาตั้งแต่ตอนเกมเปิดให้บริการใหม่ๆ แล้วเขาก็ไม่ทำให้พวกเราต้องผิดหวัง
หลังสร้างความสับสนอลหม่านให้ผู้เล่นต้องคาดเดากันมาตลอดว่า ตัวละคร "เดดพูล" (Deadpool) ที่กำลังจะอัปเดตเข้าสู่เกม Marvel Rivals นั้น เขาจะมาปรากฏตัวในฐานะบทบาทของฮีโร่สายโจมตี Duelist, สายแทงค์ Vanguard หรือสายซัพพอร์ต Strategist กันแน่? ซึ่งล่าสุดทางค่าย Netease ก็ได้ออกมาเฉลยคำตอบให้พวกเราทุกคนหายสงสัยกันแล้ว
จากวิดีโอเทรลเลอร์เผยโฉมตัวละคร Deadpool: The Merc with a Mouth ที่แปลเป็นไทยว่า "เดดพูล ทหารรับจ้างช่างจ้อ" ได้โชว์แสดงให้เห็นว่าตัวละครฮีโร่ชุดแดงผู้นี้สามารถไปได้ทุกสายเล่นได้ทุกตำแหน่งจริงๆ หากเลือกเล่นเขาในตำแหน่ง Duelist เดดพูลก็จะโจมตีด้วยดาบและปืนกระบอกคู่เป็นหลัก
กลับกันถ้าเราเลือกเล่นเขาในตำแหน่ง Vanguard หลอดเลือดของเดดพูลก็จะอัพเพิ่มขยับจาก 250 มาเป็น 500 หน่วย พร้อมกับอบิลิตี้ในการโยนม้ายูนิคอร์นออกมาสร้างโล่บาเรียร์ ในขณะเดียวกันหากเลือกเล่นเขาในตำแหน่ง Strategist เดดพูลก็ปลดล็อคความสามารถในการฮีลฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองและเพื่อนร่วมทีม เรียกว่าพบหน้าเจอกันครั้งแรกฝ่ายตรงข้ามเป็นต้องหยุดยืนเดากันสักพักว่าตกลงเรากำลังเล่นสายไหนอยู่
ตัวละครฮีโร่สุดปั่นสายทรีอินวัน "Deadpool" มีแผนกำหนดการอัปเดตเข้าสู่เกม Marvel Rivals ในช่วง Season 6: Night At The Museum ที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันศุกร์ที่ 16 มกราคมนี้
