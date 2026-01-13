FC Online ขนทัพนักเตะในตำนานพบแฟนบอลชาวไทยในงาน "ICONS MEET & GREET"

EA Sports FC Online ประกาศจัดงาน "ICONS MEET & GREET" เตรียมขนทัพตำนานนักฟุตบอลระดับโลกกว่า 20 ชีวิต ร่วมพบปะแฟนบอลชาวไทย ณ โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์นี้
โอกาสครั้งสำคัญที่แฟน ๆ จะได้กระทบไหล่ซูเปอร์สตาร์ในดวงใจ โดยงาน ICONS MEET & GREET จะรวมทัพตำนานนักเตะระดับโลกกว่า 20 ชีวิตมาให้แฟนบอลชาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด นำโดยไอคอนระดับตำนานอย่าง John Terry, Luís Figo และเจ้าของรางวัลบัลลงดอร์ Andriy Shevchenko พร้อมด้วยขุนพลปีศาจแดงทั้ง Michael Carrick, Ryan Giggs และ Nemanja Vidić นอกจากนี้ยังมีดาวยิงระดับพระกาฬอย่าง Gabriel Batistuta และ Robbie Fowle พร้อมด้วย David Ginola, Ruud Gullit, Aaron Ramsey, Gianfranco Zola, Teddy Sheringham, Theo Walcott และ Joe Hart
อัดแน่นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอด 2 วันเต็ม
ตลอดสองวัน แฟน ๆ เตรียมพบกับกิจกรรมมากมายภายในงาน โดยประกอบไปด้วยโซนกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
• กิจกรรม FC Online x Advice ในโซนทดลองเล่นเกม ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์การเล่น FC Online อย่างใกล้ชิด พร้อมรับ ไอเทมโค้ดพิเศษภายในเกม สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
• โซนกิจกรรมฟุตบอลจริง ที่เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นได้ทดสอบทักษะและความแม่นยำของตัวเอง ผ่านหลากหลายด่านท้าทาย ไม่ว่าจะเป็นการยิงบอลแรง ยิงบอลแม่น หรือกิจกรรมฟุตกอล์ฟ สร้างสีสันและความสนุกตลอดทั้งวัน
• กิจกรรม Meet & Greet: ไฮไลท์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ให้ผู้เข้าร่วมงานมีโอกาสได้ พบปะนักเตะอย่างใกล้ชิด ทั้งร่วมทำกิจกรรม พูดคุย ให้สัมภาษณ์ และมอบลายเซ็นให้กับแฟน ๆ อย่างเป็นกันเอง นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่แฟนฟุตบอลไม่ควรพลาด
ลุ้นรับบัตรร่วมงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟ
งาน ICONS MEET & GREET มีบัตรร่วมงานให้แฟนเกม-แฟนบอล ร่วมลุ้นเป็นเจ้าของได้ถึง 3 ประเภทด้วยกัน โดยบัตรแต่ละประเภทมาพร้อมสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน ดังนี้
• บัตร Exclusive Meet & Greet: บัตรร่วมงานที่มาพร้อมเอกสิทธิ์สุดพิเศษ ผู้ครอบครองบัตร Exclusive Meet & Greet จะได้ร่วมถ่ายภาพและร่วมกิจกรรมแจกลายเซ็นต์กับ 1 ใน 8 นักเตะในตำนานในดวงใจ โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ตลอด 2 วันเต็ม และสามารถร่วมกิจกรรมได้ทุกโซนภายในงาน แจกฟรีถึง 300 ใบ
• บัตร ICON Group Photo: บัตรสำหรับร่วมงาน 1 วัน ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับตำนาน แจกฟรีถึง 400 ใบ
• บัตร ICON GA (General Admission): บัตรเข้าร่วมงานปกติ สามารถเข้าร่วมงานได้ 1 วัน แจกฟรีถึง 200 ใบ
ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรแต่ละประเภทจะมีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม Meet & Greet กับนักเตะได้เพียง 1 คน ต่อบัตร 1 ใบ โดยจะคัดเลือกนักเตะที่จะได้พบผ่านผลโหวต สำหรับ บัตร Exclusive Meet & Greet สงวนสิทธิ์ผู้ได้รับบัตรท่านละ 1 ใบ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
แจกบัตรเข้างานกว่า 1,000 ใบ ร่วมกิจกรรมได้แล้ววันนี้!
เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับที่ไม่จำกัดอยู่เพียงภายในเกมแก่แฟนเกม FC Online จัดกิจกรรมสุดพิเศษ แจกบัตร Exclusive Meet & Greet ถึง 300 ใบ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2568 โดยสามารถร่วมกิจกรรมผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
• กิจกรรมจัดอันดับ Ranking 1v1: โดยผู้เล่นที่อยู่ในอันดับ 1 - 20 จะได้รับ Exclusive Meet & Greet ทันที รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับของรางวัล วันที่ 19 มกราคม 2569
• กิจกรรมโหวตเลือก ICON ที่อยากเจอ: ผู้เล่นสามารถร่วมโหวตนักเตะในตำนานในดวงใจที่อยากเจอ โดยร่วมกิจกรรม Battle Pass เพื่อรับตั๋วโหวต จากนั้นใช้ตั๋วโหวตในการเลือกโหวตนักเตะในตำนานที่อยากเจอ ที่หน้าเว็บไซต์กิจกรรม และสามารถแชร์ผลโหวตเพื่อมีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเพิ่มเติม รวมจำนวนทั้งสิ้น 52 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 มกราคม 2569 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 19 มกราคม 2569
• กิจกรรม กล่อง ICON MEET & GREET: ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2569 แฟนเกมสามารถร่วมลุ้นรับบัตร Exclusive Meet & Greet จากกล่อง ICON MEET & GREET ภายในเกม FC Online โดยสามารถซื้อได้ในราคากล่องละ 10,000 FC (จำกัดสิทธิ์การซื้อ UID ละ 1 กล่อง) รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล รางวัลละ 1 ใบ
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Like & Share จากเหล่า ICON ระดับตำนานพร้อมของรางวัลมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดตำนานนักเตะระดับโลก เพียงร่วมสนุกกับกิจกรรม Like & Share ตามกติกาที่กำหนด ก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นหนึ่งในผู้โชคดี ติดตามรายละเอียดได้ทาง EA Sports FC Online Thailand
เกม FC Online เป็นเกมฟุตบอลออนไลน์ระดับโลกที่ให้ผู้เล่นสัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลที่สมจริง ด้วยการสร้างทีมในฝันจากนักเตะที่ชื่นชอบ โดยอ้างอิงจากนักเตะตัวจริงมากกว่า 30,000 คน จากลีกชั้นนำทั่วโลก และได้รับลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องจากสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ
