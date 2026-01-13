ถูกใจสายมาราธอน! Ani-One Thailand เปิดช่องใหม่รวมอนิเมะแบบ "คลิปเดียวจบ"

Ani-One Thailand ผู้ให้บริการคอนเทนต์อนิเมะแบบถูกลิขสิทธิ์ชั้นนำในประเทศไทย เปิดตัวช่องยูทูป "Ani-One Thailand Collection" ชูคอนเซปต์ "ดูง่าย จบ ครบในคลิปเดียว" ตอบโจทย์แฟนอนิเมะที่ชอบการรับชมแบบต่อเนื่อง ดูฟรีตลอด 24 ชั่วโมง
เพิ่มประสบการณ์การดูอนิเมะแบบ Marathon Viewing จากความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกสบาย Ani-One Thailand Collection จึงถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาการไล่กดหาตอนถัดไป โดยการนำอนิเมะทั้งซีซันหรือแต่ละบท (Arc) มารวมไว้ในวิดีโอความยาวพิเศษเพียงคลิปเดียว ช่วยให้ผู้ชมสามารถดื่มด่ำกับเนื้อเรื่องได้อย่างลื่นไหล เหมือนมีโรงภาพยนตร์ส่วนตัวที่บ้าน
เปิดช่องมาพร้อมกับอนิเมะไฮไลท์ระดับ Mega Hit ที่ห้ามพลาด ภายในช่อง Ani-One Thailand Collection ได้รวบรวมอนิเมะยอดฮิตที่แฟนๆ คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี อาทิ :
• มหาเวทย์ผนึกมาร (Jujutsu Kaisen) Season 1 & 2
• คุโรโกะ โนะ บาสเก็ต (Kuroko No Basket) Season 1 - 3
• อสูรจิ้งจอกในโลกซามูไร (Sengoku Youko)
• เมดสาวนักฆ่า (You are Ms. Servant)
• ทีมแก้บักในโลกที่ไม่สมบูรณ์ (Quality Assurance in Another World)
• คุณคุโบะไม่ยอมให้ผมเป็นตัวประกอบ (Kubo Won't Let Me Be Invisible)
• และอนิเมะคุณภาพอีกมากมายหลายแนว ทั้งดราม่า, แฟนตาซี และแนวครอบครัว
และช่อง Ani-One Thailand Collection ยังจะเดินหน้าอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นที่จะเป็นจุดหมายปลายทางของแฟนอนิเมะชาวไทย โดยมีการวางแผน "อัปเดตคอนเทนต์ใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ" เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ชมจะมีอนิเมะเรื่องโปรดให้ติดตามอย่างไม่ขาดสาย ทั้งการเติมเรื่องใหม่ๆ เข้าสู่ระบบ และการนำผลงานยอดนิยมในอดีตมาจัดทำในรูปแบบ Collection เพิ่มเติม
สามารถกด Subscribe ช่อง "Ani-One Thailand Collection" และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ https://www.youtube.com/@AniOneTHCollection
และสามารถติดตามข่าวสารอัปเดตล่าสุดของ Ani-One และคอนเทนต์ใหม่ ๆ ได้ทางโซเชียลมีเดียของ Ani-One Asia, Ani-One Thailand และ Medialink
Ani-One Thailand
• YouTube: www.youtube.com/@AniOneThailand
• Facebook: www.facebook.com/AniOneThailand
• Instagram: www.instagram.com/anionethailand
• X: www.x.com/AniOneThailand
• TikTok: www.Tiktok.com/@AniOneThailand
Ani-One Asia
• YouTube: www.youtube.com/AniOneAsia
• Facebook: www.facebook.com/ani1Asia
• Instagram: www.instagram.com/anioneasia
Medialink
• Facebook: www.facebook.com/medialinkhk
• Instagram: www.instagram.com/medialinkhk
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*