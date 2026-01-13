เตรียมสวมบท "พระเจ้า" ในผลงานเกมใหม่จากผู้สร้าง Fable

Masters of Albion เพชรเม็ดใหม่ของคุณ "ปีเตอร์ โมลินิวซ์" ที่ผสานเกมเพลย์บริหารสร้างเมืองและวางแผนปกป้องฐานเข้าไว้ด้วยกัน กำลังจะวางจำหน่ายในเดือนเมษายนนี้แล้ว
ทีมพัฒนา 22cans ออกมาประกาศวันวางจำหน่าย Masters of Albion ผลงานเกมแนวสวมบทพระเจ้าไตเติ้ลใหม่ล่าสุดของคุณ "ปีเตอร์ โมลินิวซ์" (Peter Molyneux) บิดาผู้ให้กำเนิดแฟรนไชส์ชื่อดังอย่าง Fable และ Black & White โดยตัวเกมมีกำหนดแผนออกวางขายบน สตีม ในวันที่ 23 เมษายนปี 2026
เกมนี้จะพาผู้เล่นตบเท้าเข้าสู่ดินแดน Albion ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสุดก้าวล้ำทันสมัย ทว่าอย่างไรก็ตาม เวทมนตร์ ที่ทุกคนต่างลืมเลือน วันหนึ่งมันได้หวนกลับคืนมาและพยายามดูดกลืนพลังงานชีวิตจากผู้คน เพื่อกำราบอำนาจลึกลับโบราณพร้อมกับต้านทานกองทัพศัตรูที่คุกคาม ผู้เล่นในฐานะ "ผู้ถูกเลือก" (Chosen One) จึงจำเป็นต้องใช้พลังของพระเจ้าที่ตนได้รับมาในการสรรค์สร้างสิ่งต่างๆและปกปักษ์รักษาดินแดนแห่งนี้ตามแบบที่เราเห็นสมควร
Masters of Albion จะผสมผสานรูปแบบการเล่นหลากหลายแนวเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแนวซิมูเลชั่นบริหารสร้างเมือง, แนววางแผนกลยุทธ์ และแนวป้องกันฐานทัพหรือทาวเวอร์ดีเฟนส์ โดยมันจะแบ่งพาร์ทการเล่นหั่นครึ่งออกเป็นสองช่วงเวลา ในตอนกลางวันเราจะได้สำรวจโลกกว้าง ตกแต่งปลูกสร้างอาคารบ้านเรือน ดูแลเก็บเกี่ยวผลผลิต ไปจนถึงปฏิสัมพันธ์กับชาวเมือง แต่พอหลังตะวันตกดินตัวเกมจะตัดสลับเข้าสู่โหมดป้องกันฐานจากมอนสเตอร์และเหล่าอสูรร้าย
ฟีเจอร์ไฮไลท์สำคัญของเกมอยู่ที่การเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถเข้าสิงร่างชาวเมืองเพื่อสัมผัสประสบการณ์ผ่านสายตาและมุมมองของพวกเขาเอง ในขณะที่พวกเขากำลังทำกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น เดินท่องสำรวจ, ค้นหาสมบัติความลับ, ทำชาเลนจ์เคลียร์เควสต์ ไปจนถึงออกแอ็คชั่นต่อสู้ฟาดฟันกับพวกศัตรู
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
