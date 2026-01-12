Review: Microsoft Flight Simulator 2024 เกมบินฝึกขับที่ชวนหลับกลางอากาศ

แนวเกม ซิมูเลชั่นขับเครื่องบิน
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC
เรตเกม ESRB: E เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกช่วงวัย
การหวนคืนของตำนานเกมซิมฯย่อท้องฟ้าโลกทั้งใบมาไว้ในกำมือ แต่ด้วยดีเทลรายละเอียดที่เยอะเกินคำว่า 'วิดีโอเกม' มันกลับเป็นดาบสองคมย้อนทิ่มแทงตัวเอง
สำหรับ Microsoft Flight Simulator 2024 นั้นชื่อก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่า มันเป็นเกมจากอดีตกาลที่เคยพัฒนาลงให้เล่นกันบนเครื่อง Xbox Series และ PC ไปเมื่อสองปีก่อน แต่สืบเนื่องจากนโยบายสลายเอ็กคลูซีฟของบริษัท ไมโครซอฟท์ ในช่วงหลังๆ จึงทำให้ผลงานเกมภาคล่าสุดในแฟรนไชส์ซิมูเลชันทะยานฟ้าที่อยู่คู่บุญวินโดวส์มานาน ถูกพอร์ตลงให้ชาวคอนโซล เพลย์สเตชัน ได้สัมผัสกันเป็นครั้งแรกในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ฉะนั้นบทความรีวิวนี้เลยเป็นเสมือนกับไทม์แมชชีนที่ย้อนเวลากลับไปบอกเล่าถึงสิ่งเก่าๆที่พวกเราบางคนอาจรู้ดีอยู่แล้ว
สิ่งที่เป็นขุมพลังขับเคลื่อนเกม Microsoft Flight Simulator ในทุกๆภาคนั่นคือ Bing Maps บริการแผนที่ออนไลน์ของบริษัทไมโครซอฟท์เองที่ตัวเกมนำมาเป็นฐานข้อมูลจำลองสภาพภูมิประเทศรอบโลกมาให้เราได้ท่องบินชมความงามจากด้านบน แน่นอนว่ามันต้องมีแผนที่แดนสยามประเทศไทยเราปรากฏรวมอยู่ในนั้นด้วย ซึ่งนอกจากท่าอากาศยานดอนเมืองหรือสนามบินสุวรรณภูมิที่ทุกคนต่างรู้จักกันดีแล้ว มันยังมีสนามบินขนาดเล็กยิบย่อยอื่นๆในประเทศนี้อีกเพียบที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ ยกตัวอย่างเช่น สนามบินโพธาราม ในจังหวัดราชบุรี ที่ผู้เขียนบังเอิญเลื่อนไปเจอเข้าพอดี เรียกว่าได้ทั้งฝึกขับเครื่องบินและได้ความรู้รอบตัวประดับสมองอีกด้วยแฮะ!
เหมือนในชีวิตจริงกว่าจะได้ขึ้นขับเครื่องบินส่วนตัว เครื่องบินพาณิชย์ หรือเป็นกัปตันสายการบินใหญ่ๆตามฝัน เราจำเป็นต้องเข้าสอบ "ใบอนุญาตนักบิน" (Pilot License) ในแต่ละประเภทให้ผ่านเสียก่อน เมื่อสอบผ่านสำเร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะสามารถรับงานขับเครื่องบินหาเลี้ยงชีพได้ ซึ่งการบังคับเครื่องเทคออฟและลงจอดนั้นมันไม่ยากเท่าไหร่เนื่องจากตัวเกมมีทั้ง Tutorial รวมถึงเส้นไกด์ไลน์คอยแสดงนำทางผู้เล่นอยู่ตลอด แต่สิ่งที่ท้าทายกลับอยู่ตรงเรื่องสมาธิความอดทนในการโฟกัสจดจ่อภารกิจซะมากกว่า เพราะแต่ละเที่ยวแต่ละไฟลท์ที่เราขึ้นบินมันกินเวลานานหลายชั่วโมง หากคุณสามารถนั่งจ้องมองท้องฟ้าโดยไม่ลุกไปไหนได้ทั้งวัน นั่นแสดงว่าคุณเกิดมาเพื่อเล่นเกมนี้
ภาพกราฟิกจัดว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเกมซิมส์ทั่วไปที่เน้นรายละเอียดความสมจริงมากกว่าความสวยงามแสงสีสะดุดตา คือมันพอดูได้แหละแต่ไม่ถึงขนาดน่าเกลียดอะไร เพราะจุดด้อยที่หลายคนบ่นกันจริงๆมันอยู่ตรงเรื่องระยะเวลาโหลดข้อมูลที่ค่อนข้างเนิ่นนาน ตอนกดเข้าเกมครั้งแรกกว่าจะตรวจสอบไฟล์เสร็จสมบูรณ์ก็ล่อไปเกือบครึ่งชั่วโมง จะสร้างตัวละครปรับเปลี่ยนทรงผมเสื้อผ้าก็ต้องรอโหลดสักพักไม่ได้รวดเร็วทันใจ กดเริ่มมิชชั่นทีก็ต้องอดทนรอเป็นนาทีกว่าจะได้ขึ้นขับเครื่องบิน จะทำอะไรหรือเช็คดูอะไรทุกอย่างต้องอาศัยความอดทนรอแล้วรอเล่า แม้กระทั่งการกดเลื่อนหัวข้อในหน้าจอเมนูเรายังแอบรู้สึกหน่วงๆเลยด้วยซ้ำ ซึ่งตรงจุดนี้ความเร็ว SSD ของเครื่องคอนโซล เพลย์สเตชัน 5 มันไม่อาจช่วยอะไรได้เนื่องจากมันเป็นปัญหาการโหลดข้อมูลอันล่าช้าของตัวเซิร์ฟเวอร์เกมเอง
จำนวนอากาศยานที่มีให้เลือกขับภายในเกมค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียว โดยในเกมชุดปกติจะบรรจุมาให้ถึง 70 ลำ ไล่ตั้งแต่เครื่องบินยุคคลาสสิคสมัยโบราณยันเครื่องบินรุ่นใหม่ในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีเครื่องบินดับไฟป่า เฮลิคอปเตอร์ รวมไปถึงบอลลูนลมร้อน ก็ยังถูกใส่มาให้ได้บังคับกัน คือมีแทบทุกสิ่งบนโลกใบนี้ที่สามารถบินเหาะหรือลอยขึ้นฟ้าได้ แน่นอนว่านี่ยังไม่นับรวมอากาศยานอื่นๆอีกตั้งมากมายที่คุณสามารถเลือกช็อปจ่ายซื้อผ่านหน้าร้านค้ามาร์เก็ตเพลซภายในเกมน่ะนะ
เมื่อเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการบินจากจุด A ไปจุด B ข้างนอกโหมดอาชีพมันยังมีกิจกรรมและชาเลนจ์อื่นๆให้คุณได้ท้าทายทักษะความสามารถ ซึ่งก็มีทั้งแบบที่ต้องจ่ายเสียตังค์เพิ่มและแบบเข้าเล่นได้ฟรีไม่ต้องเสียอะไรเลย อย่างเช่นกิจกรรมคอลแลปส์ร่วมกันล่าสุดกับซีรีย์ Stranger Things ของ Netflix ที่ให้ผู้เล่นขับฮ.ฮิวอี้ออกตระเวนช่วยเหลือชาวเมือง Hawkins ผู้กำลังประสบภัย ซึ่งตัวด่านมอบบรรยากาศหลอนชวนขนลุกใช้ได้เลยละ นี่ถ้าตัวเกมขยันจัดกิจกรรมพิเศษให้บ่อยๆถี่ๆกว่านี้สักหน่อยมันคงเป็นเกมที่น่าสนใจไม่น้อย
"แต่ไหนแต่ไร Microsoft Flight Simulator นั้นเป็นเกมเฉพาะกลุ่มที่อาจไม่เหมาะสำหรับผู้เล่นทั่วไป มันคือสื่อการสอนของคนที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินแบบจริงจัง ฉะนั้นเรื่องสีสันความสนุกบันเทิงจึงตัดทิ้งไปได้เลย พอมารวมกับเรื่องปัญหาบัคและอาการโหลดที่โคตรนาน มันจึงเป็นประสบการณ์ที่คล้ายกับการไปยืนรอต่อแถวชิม 'ไข่เจียวเจ๊ไฝ' ที่มีเพียงเหล่าสาวกผู้คลั่งรักศรัทธาในตัวเจ๊แกเท่านั้นที่จะยอมทน ยอมจ่าย และยอมเจ็บกับอะไรแบบนี้"
|เกมเพลย์
|5
|กราฟิก
|6
|Performance
|5
|จำนวนอากาศยาน
|8
|ความคิดสร้างสรรค์
|7
|ภาพรวม
|6.2
