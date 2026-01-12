เปิดตัว "Don’t Stop Smiling" เกมสยองขวัญที่ห้ามหุบยิ้ม!?

Smiley dog สตูดิโอพัฒนาเกมอิสระ เปิดตัว "Don’t Stop Smiling" เกมสยองขวัญไอเดียสุดแหวกที่ผู้เล่นจะต้องยิ้มตลอดเวลา หากหุบยิ้มเมื่อไรเกมโอเวอร์ทันที เตรียมวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่สองปีนี้
"Don’t Stop Smiling" เป็นเกมสยองขวัญมุมมองบุคคลที่หนึ่ง ผู้เล่นจะได้สำรวจโรงเรียนสุดหลอนที่เต็มไปด้วยทางเดินมืดมิด ห้องเรียนสุดวังเวง และแสงไฟริบหรี่ ผู้เล่นจะได้พบกับปริศนาที่ต้องแก้เพื่อเปิดเส้นทาง และหาทางเอาตัวรอดสิ่งมีชีวิตที่น่าขนลุก ซึ่งตลอดเกมผู้เล่นต้องยิ้มตลอดเวลา ห้ามหุบยิ้มแม้แต่วินาทีเดียว
ตัวเกมจะทำงานร่วมกับกล้องเพื่อใช้ระบบตรวจจับใบหน้า ซึ่งจะแสดงผลเป็นโมเดลสามมิติที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ เพื่อบ่งบอกสถานะว่าผู้เล่นกำลังยิ้มอยู่หรือไม่ เมื่อไรก็ตามที่หุบยิ้มแม้เพียงเสี้ยววินาทีจะโดนมือปริศนาลากหายไปในความมืดทันที
"Don’t Stop Smiling" จะมีความยาวประมาณ 45 - 60 นาที โดยมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงไตรมาสที่สอง (เมษายน - มิถุนายน) ของปี 2026 นี้ ผู้ที่สนใจสามารถกด Wishlist ได้ที่ Steam
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*