LoL Esports เปิดฉากซีซั่น 2026 เริ่มต้นยุคใหม่ของศึกระดับโลก!

League of Legends Esports พร้อมเปิดม่านซีซั่น 2026 ปีใหม่ที่เริ่มต้นด้วยความเปลี่ยนแปลง ความเข้มข้น และจังหวะการแข่งที่เดิมพันสูงกว่าเดิม แฟน ๆ ไม่เพียงจะได้สัมผัสการแข่งขันที่ดุเดือดเท่านั้น แต่ยังมีอัปเดตเมต้า การปรับระบบการแข่งขัน และทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติที่จะเปลี่ยนทิศทางของแต่ละภูมิภาคไปตลอดปี 2026
วันเริ่มต้นการแข่งขันของแต่ละภูมิภาค
ลีกใหญ่ทั่วโลกจะเริ่มเปิดฉากการแข่งขันตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป ทุกภูมิภาคพร้อมคืนสู่สนาม และเริ่มต้นซีซั่นใหม่อย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วโลก
• LCK: 14 มกราคม
• LPL: 14 มกราคม
• LCP: 16 มกราคม
• LEC: 17 มกราคม
• CBLOL: 17 มกราคม
• LCS: 24 มกราคม
FIRST STAND กลับมาอีกครั้ง พร้อมเปิดฉากศึกนานาชาติแรกของปี
ระหว่างวันที่ 16–22 มีนาคม 2569 การแข่งขัน First Stand (FST) จะจัดขึ้นที่ Riot Games Arena เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล หนึ่งในเมกะฮับของคอมมูนิตี้ LoL ที่คลั่งไคล้ที่สุดของโลก
ปี 2026 จะเป็นการกลับมาของ First Stand ในรูปแบบที่ใหญ่กว่าเดิม นับตั้งแต่ปี 2017 และจะเป็นศึกระหว่าง 8 ทีมสุดยอดตัวแทนจาก 6 ภูมิภาค ได้แก่
• LCK – 2 ทีม
• LPL – 2 ทีม
• LEC – 1 ทีม
• LCS – 1 ทีม
• CBLOL – 1 ทีม
• LCP – 1 ทีม
ทุกแมตช์จะทำการแข่งขันในรูปแบบ Best-of-Five พร้อมใช้ระบบ Fearless Draft ที่เปิดโอกาสให้แต่ละทีมแสดงอัตลักษณ์และกลยุทธ์ของภูมิภาคตนเองอย่างเต็มที่ และในปีนี้ ทุกแมตช์มีความหมายอย่างแท้จริง เนื่องจากอันดับการแข่งขันจาก FST จะส่งผลโดยตรงต่อการจัดอันดับทีมใน MSI 2026 รวมถึง สิทธิ์ผ่านเข้ารอบ Main Stage โดยไม่ต้องแข่งขันใน Play-In Stage สำหรับภูมิภาคที่คว้าแชมป์ First Stand ไปครอง ขณะที่ สองภูมิภาคที่ทำผลงานดีที่สุด จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์ด้านการจัดอันดับในการแข่งขัน MSI ต่อไป
MSI 2026 เตรียมเปิดฉากที่เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้
หลังจบ First Stand ทุกสายตาจะพุ่งสู่ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อ MSI 2026 จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ เมืองแทจอน เมืองเทคโนโลยีล้ำสมัยที่กำลังเติบโตเป็นศูนย์กลาง esports แห่งใหม่ของเอเชีย
นี่คือเวทีของสุดยอดทีมประจำฤดูใบไม้ผลิ ที่จะร่วมพิสูจน์ตัวเองบนเวทีระดับโลกระหว่างประเทศ รายละเอียดสถานที่จัด และกำหนดการแข่งขัน จะประกาศในเร็ว ๆ นี้
Worlds 2026 ทวีปอเมริกาเหนือรับไม้ต่อ
ปีนี้ Tournament ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ LoL จะเดินทางไปยัง อเมริกาเหนือ พร้อมเส้นทางแข่งขันดังนี้ Play-Ins → Swiss → Quarterfinals → Semifinals จัดขึ้นที่ Credit Union of Texas Event Center เมืองอัลเลน รัฐเท็กซัส สนามที่มีเวทีขนาดใหญ่และเคยสร้างบรรยากาศสุดประทับใจใน LTA Championship 2025 เราย้ายเวทีไปยังเท็กซัสเพื่อให้แฟน ๆ จากทั่วทวีปอเมริกาเหนือเดินทางมาชมได้สะดวกขึ้น และเพื่อรองรับจำนวนผู้ชมที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกปี
Worlds Final 2026 จะจัดขึ้นที่ มหานครนิวยอร์ก เมืองที่เต็มไปด้วยพลัง ความสร้างสรรค์ และเวทีระดับโลกที่คู่ควรกับแมตช์ตัดสินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี
ระบบใหม่ “First Selection” เปลี่ยนเกมการเลือกฝั่ง
หลังวิเคราะห์ข้อมูลการแข่งขันร่วมกับทีมระดับโปรและลีกต่าง ๆ ทั่วโลก LoL Esports เปิดตัวระบบใหม่ First Selection เพื่อแก้ความได้เปรียบที่มาจากการเลือกฝั่ง ทีมที่เคยได้เลือกฝั่ง จะต้องเลือกระหว่าง
1. เลือกฝั่ง น้ำเงิน หรือ แดง
2. หรือเลือกว่าจะ ดราฟต์ก่อน หรือ หลัง
ทีมตรงข้ามจะได้รับสิทธิ์เลือกตัวเลือกที่เหลือ ระบบนี้จะบังคับให้ทีมต้องคิดเชิงกลยุทธ์ลึกกว่าเดิม ไม่ใช่แค่อาศัยความได้เปรียบจากการเลือกฝั่งตั้งแต่ต้น ระบบ First Selection จะถูกใช้ ทุกภูมิภาคทั่วโลกตั้งแต่เปิดซีซั่น และทีมงานจะติดตามผลตลอดปี
Hall of Legends: เตรียมพบกับ “ตำนานครั้งที่ 3” ในปีนี้
Hall of Legends จะกลับมาอีกครั้งก่อน Worlds 2026 เพื่อเฉลิมฉลองผู้เล่นระดับตำนานที่สร้างผลกระทบต่อวงการ LoL Esports อย่างแท้จริง รายละเอียดเพิ่มเติมจะประกาศในเดือนต่อ ๆ ไป
ปรับโครงสร้างเงินรางวัลเพื่ออนาคตของ Esports
เริ่มตั้งแต่ปี 2026 เราจะยกเลิกการแบ่งเงินรางวัลให้แต่ละภูมิภาคที่อยู่ในกองรายได้รวม (GRP) และหันไปใช้การลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของระบบการแข่งขันระยะยาวแทน
เงินรางวัลสำหรับทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ ได้แก่ First Stand, MSI และ Worlds ยังคงได้รับการสนับสนุนจาก GRP เช่นเดิม การเปลี่ยนแปลงนี้คือการวางรากฐานให้ LoL Esports เติบโตและมั่นคงมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ยินดีต้อนรับสู่ซีซั่น 2026
จากบรรยากาศของเวทีในบราซิล ไปจนถึงเวทีระดับโลกที่นิวยอร์ก จากการดราฟต์ที่เข้มข้นใน First Stand จนถึงการชูถ้วยที่ Worlds ทุกวินาทีของปีนี้จะเต็มไปด้วยพลัง ความทุ่มเท และเรื่องราวที่กำลังรอให้เขียนขึ้นนี่คือปีแห่งการต่อสู้ ปีแห่งการพิสูจน์ตัวเอง และปีแห่งการสร้างตำนานครั้งใหม่ของ LoL Esports Welcome to Season 2026
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*