ซีรีส์เพอร์โซนา ครบรอบ 30 ปี จัดเต็มคอนเทนต์ตลอดปี 2026

SEGA เตรียมฉลองครบรอบ 30 ปีของซีรีส์ "เพอร์โซนา" เผยคีย์วิชวลฉลองครบรอบ 30 ปีวาดโดยชิเกโนริ โซเอจิมะ ผู้ออกแบบของ ATLUS และเว็บไซต์พิเศษเวอร์ชันภาษาไทย จัดเต็มคอนเทนต์มากมายตลอดปี 2026
"เพอร์โซนา" ซีรีส์เกม RPG ยอดนิยมของ ATLUS กำลังจะครบรอบ 30 ปีในปี 2026 โดย SEGA ได้เปิดตัวเว็บไซต์พิเศษฉลองครบรอบ 30 ปีอย่างเป็นทางการ ซึ่งในเว็บไซต์นี้จะรวบรวมข้อมูลใหม่ล่าสุด เช่น คอนเทนต์ที่พาไปย้อนรำลึกถึงการเดินทางที่ผ่านมาของซีรีส์เพอร์โซนา, อีเวนต์เฉลิมฉลอง, สินค้าครบรอบ 30 ปี และการเพิ่มคอนเทนต์พิเศษต่าง ๆ ที่จะทยอยปล่อยออกมาให้รับชมเป็นระยะ ๆ เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ https://asia.sega.com/p30th/th/
พร้อมกันนี้ ยังได้เผยแพร่วิดีโอคอมเมนต์จาก คาซึฮิสะ วาดะ ผู้อานวยการสร้างทั่วไปของเกมซีรีส์เพอร์โซนาออกมาอีกด้วย สามารถรับชมแบบซับไทยได้ที่ https://youtu.be/S2oM9NF_k0o?si=SalXO1K-Giccjf3G
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*