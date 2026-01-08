"Heartopia" พร้อมผจญภัยในโลกสุดสร้างสรรค์แล้ววันนี้!

Heartopia เกมจำลองการใช้ชีวิตสุดสโลว์ไลฟ์ เปิดให้เล่นทั่วโลกทั้งบนมือถือและพีซี พร้อมเปิดงาน Heartopia World Expo และเตรียมสนุกไปกับกิจกรรม Heartopia × My Little Pony เร็ว ๆ นี้
ภายใต้การนำของดวงดาวลึกลับ ผู้เล่นจะรับบทเป็น "นักพัฒนา" พร้อมสุ่มผู้เล่น 11 คน จะถูกพาผ่านโกลาหลของมิติเวลาและอวกาศ สู่เกาะที่เต็มไปด้วยความสุขและเต็มความชีวิตชีวา เหตุการณ์ลึกลับ และสีสันอันสดใส
นักพัฒนาจะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง สถานที่ที่เป็นที่ดินแดนในฝันสามารถสร้างบ้านได้อย่างอิสระในเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ โดยจะเริ่มจากการรวบรวมวัสดุก่อสร้างและอิฐด้วยตัวเอง ไปจนถึงการค่อย ๆ สร้างบ้าน การทาสีภายในและภายนอกด้วยสีที่ชอบ จัดโต๊ะ เก้าอี้ เตียง ของตกแต่งภายใน โคมไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างพิถีพิถันด้วยตัวเอง พร้อมกับประสบการณ์อันน่าอัศจรรย์ ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นชีวิตในเมืองที่สมบูรณ์แบบ
เพื่อฉลองการเปิดให้บริการทั่วโลก ผู้เล่นจะได้รับไอเทมโบนัสมากมาย ไม่ว่าจะเป็นบัตรงานแสดงจำนวน 180 ใบ , คริสตัลแสงจันทร์กว่า 1,300 ชิ้น และเมื่อเช็คอินครบ 7 วันรับไปเลย รถเก๋งสีขาว เฟอร์นิเจอร์และคอสตูมฟรี พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย
รางวัล OBT (Open beta)
• ดาวสมหวัง x 20
• บัตรแสดง x 60
• คริสตัลแสงจันทร์ x 40
• เหรียญทอง x 4,000
** หลังเกมเปิดตัวจะแจกบัตรงานแสดง 120 ฟรี!
ต่อด้วยรางวัลพิเศษที่ไม่เหมือนใครกับ "โค้ดรางวัลสุดพิเศษเฉพาะทั่วโลก" เพื่อเฉลิมฉลองผู้เล่นที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันในเกม Heartopia
• Gift Code 1：heartopia0108
• Gift Code 2：specialgift0103
• Gift Code 3: mylittlepony
** เงื่อนไขการแจก: นักพัฒนาใช้ได้ 1 ครั้ง/บัญชีเท่านั้น
และ Heartopia ขอมอบรางวัลลิมิเต็ดเพื่อเป็นการขอบคุณผู้เล่นที่ร่วมเดินทางใน 2 รอบการทดสอบ เป็นที่คลุมผลดวงดาว x1 จำนวน 1 ครั้ง และ กระเป๋าสะพายบลูเบอร์รี่x1 จำนวน 1 ครั้ง
** เงื่อนไขการรับกระเป๋าสะพายบลูเบอร์รี่ : ผู้เล่นที่สร้างตัวละครสำเร็จในช่วงทดสอบก่อนหน้านี้ สามารถรับรางวัลได้ภายใน 60 วันหลังเกม Heartopia เปิดตัวอย่างเป็นทางการ รางวัลจะส่งไปที่จดหมายของบัญชีที่เคยเข้าร่วม CBT ให้กับตัวละครแรกที่ใช้ล็อกอิน สามารถรับได้ 1 ครั้งต่อบัญชี
** เงื่อนไขการรับที่คลุมผมดวงดาว : ผู้เล่นที่สมาคมนักพัฒนาถึง Lv.18 ในช่วงทดสอบก่อนหน้านี้ สามารถรับรางวัลได้ภายใน 60 วันหลังเกม Heartopia เปิดตัวอย่างเป็นทางการ รางวัลจะส่งไปยังจดหมายของบัญชีแรกที่ใช้ล็อกอิน สามารถรับได้ 1 ครั้งต่อบัญชี
นอกจากนั้นเกม Heartopia ยังเปิดให้ได้สัมผัสโลกกว้างในงาน Heartopia World Expo เปิดให้เข้าชมแบบจำกัดเวลา สำรวจเกาะมหัศจรรย์ ชมสถาปัตยกรรมต่าง ๆ จากทั่วโลก และสัมผัสวัฒนธรรมที่หลากหลาย ออกเดินทางท่องเที่ยวในเมืองแบบไร้แผน ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกมาสร้างสิ่งก่อสร้างที่ไม่เหมือนใคร โดยเป็นตัวแทนจากภูมิภาคต่าง ๆ ในเกม Heartopia นักพัฒนาสามารถใช้รหัสเชิญพิเศษที่ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มอบให้เพื่อเข้าร่วมห้องกิจกรรมพิเศษลิมิเต็ดและชมสิ่งก่อสร้างประจำภูมิภาคเหล่านี้ได้หลังจากเกมเปิดตัว และเตรียมพบกับกิจกรรม Heartopia X My Little Pony ได้เร็ว ๆ นี้
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียของเกม
Youtube: https://www.youtube.com/@Heartopia-TH
Facebook: https://www.facebook.com/HeartopiaTH/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@heartopia_th
Instagram: https://www.instagram.com/heartopia_th/
Discord: https://discord.com/invite/dXJH7Wz
