"Crimson Desert" ยืนยันเปิดให้เล่นบน NVIDIA GeForce NOW

Pearl Abyss ประกาศในงาน CES 2026 ยืนยัน "Crimson Desert" เกมแนวแอคชั่นผจญภัย Open-World จะเปิดให้บริการบนคลาวด์เกมมิ่ง GeForce NOW ของ NVIDIA หลังจากที่เกมเปิดตัวบน PC อย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคมนี้
Crimson Desert สำหรับ GeForce NOW ได้มีการนำเสนอในงานประจำปีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไลน์อัพคลาวด์เกมมิ่งของแพลตฟอร์มที่กำลังขยายตัว
GeForce NOW จะช่วยให้สมาชิกสามารถสตรีมเกมที่มีประสิทธิภาพสูงได้ในทันทีโดยไม่ต้องมีการดาวน์โหลดหรือใช้ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง ซึ่งจะเป็นการมอบประสบการณ์การเล่นเกมสุดพรีเมียมบนอุปกรณ์หลายประเภท
Crimson Desert คือเกมแอคชั่นผจญภัยแบบ Open-World ที่พัฒนาโดย Pearl Abyss โดยมีเป้าหมายที่จะวางจำหน่ายทั่วโลกบนคอนโซลและ PC ด้วยการนำเสนอเรื่องราวที่มีชีวิตชีวาและแอคชั่นอันเข้มข้น Crimson Desert จะถ่ายทอดตัวละครและเรื่องราวที่สมจริงที่หมุนรอบกลุ่มเกรย์เมนน์ที่ต่อสู้เพื่อบรรลุภารกิจอันสูงส่งของพวกเขา ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความสวยงามแต่ก็โหดเหี้ยมของทวีปไพเวล และจะได้เป็นสักขีพยานในความขัดแย้งและมหากาพย์การผจญภัยรอบตัวคลิฟฟ์ หัวหน้ากลุ่มเกรย์เมนน์ โดยภารกิจของเขาจะนำเขาไปยังการเดินทางที่ไม่มีวันลืม
Crimson Desert มีกำหนดการวางจำหน่ายทั่วโลกในวันที่ 20 มีนาคม 2569 และสามารถพรีออเดอร์ได้แล้วตอนนี้ทางเว็บไซต์ทางการ โดย Crimson Desert จะให้บริการบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam และ Apple Mac
