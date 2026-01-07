เปิดตัว Project AVA โฮโลแกรมผู้ช่วย AI ตั้งโต๊ะจาก Razer

Razer เปิดตัว Project AVA อุปกรณ์ช่วยงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI รุ่นใหม่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อนำผู้ช่วยเสมือนจริง อาทิ Faker ผู้เล่นระดับตำนานจาก League of Legends ออกจากหน้าจอมาสู่โลกแห่งความเป็นจริง
ในงาน Consumer Electronics Show (CES) 2026 Razer ได้จัดแสดง Project AVA ผู้ช่วย AI แบบโฮโลแกรม 3 มิติ ที่ปรากฏเป็นภาพเคลื่อนไหวขนาดเล็กบนโต๊ะทำงานของผู้ใช้ โดยใช้โมเดล Grok ของ xAI ในการขับเคลื่อนการโต้ตอบ
Razer วางตำแหน่ง Project AVA เป็นผู้ช่วยที่เน้นด้านประสิทธิภาพการทำงาน เนื่องจากความสนใจในผู้ช่วย AI ที่มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
Razer อธิบายว่า Project AVA เป็นอุปกรณ์ช่วยงานบนโต๊ะทำงานแบบ 3 มิติ ที่สามารถทำงานต่าง ๆ เช่น การจัดตารางเวลา การแปลแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์สเปรดชีต และการให้ความช่วยเหลือตามบริบท โดยใช้การตรวจจับภาพและเสียง บริษัทกล่าวว่าอุปกรณ์นี้สามารถเข้าใจสภาพแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
ตัวละครโฮโลแกรมจะมีความสูง 5.5 นิ้ว และแสดงผลอยู่ในกล่องโปร่งใสที่ออกแบบมาให้วางบนโต๊ะ โดยในตอนเปิดตัวจะมีอวตารให้ผู้ใช้เลือกทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่ Ava (โลโก้ Razer), Kira, Zane, Faker และ Sao พนักงานบริษัทชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังในโลกออนไลน์
Razer กล่าวว่าอวตารเหล่านี้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนเปิดตัว ตามข้อมูลของ Razer ปัจจุบัน Project AVA ทำงานบน Grok แต่คาดว่าจะรองรับแพลตฟอร์ม AI อื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต
สำหรับราคาของ Project AVA ยังไม่เปิดเผย แต่ยืนยันว่าจะเริ่มจัดส่งสินค้าได้ช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ซึ่งขณะนี้เปิดให้สั่งจองแล้วบนเว็บไซต์ https://www.razer.com/concepts/project-ava โดยจ่ายเงินมัดจำ 20 ดอลลาร์
