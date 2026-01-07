"โซนี่" ผนึก "ฮอนด้า" เปิดตัว Afeela 1 รถยนต์ไฟฟ้าธีม PlayStation

ในงาน CES 2026 โซนี่ ร่วมกับ ฮอนด้า เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า Afeela 1 เผยฟีเจอร์ใหม่ ๆ จาก PlayStation ทั้งการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ในรถแบบกำหนดเอง กำหนดเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าธีมต่าง ๆ พร้อมรองรับการเล่นเกม PlayStation ผ่าน Remote Play
Afeela เป็นแบรนด์รถยนต์รุ่นแรกที่พัฒนาโดย Sony Honda Mobility ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง โซนี่, ฮอนด้า โมบิลิตี้ และ ฮอนด้า โดยผสานเทคโนโลยีด้านความบันเทิง ซอฟต์แวร์ และเซ็นเซอร์ของ Sony เข้ากับวิศวกรรมและการผลิตยานยนต์ของ Honda
จากข้อมูลในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ผู้ขับขี่จะสามารถปรับแต่งห้องโดยสารดิจิทัลของ Afeela ด้วยภาพกราฟิกธีม PlayStation ที่แสดงบนหน้าจอแดชบอร์ดขนาดใหญ่ โดยมี Astro Bot เป็นหนึ่งในธีมที่มีให้เลือก ส่วนเสียงมอเตอร์ไฟฟ้าจำลองของรถยนต์สามารถปรับแต่งได้ ทำให้เจ้าของรถสามารถปรับเสียงตอบรับของรถให้เข้ากับธีมต่าง ๆ ของ PlayStation ได้
ความร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเกมจากญี่ปุ่นไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น เพราะ Afeela ยังรองรับ PlayStation Remote Play ทำให้ผู้โดยสารสามารถสตรีมเกมจาก PlayStation 5 หรือ PlayStation4 ไปยังระบบความบันเทิงในรถได้โดยตรง
Afeela 1 มีกำหนดวางจำหน่ายในปี 2026 โดยมีราคาเริ่มต้นที่ 89,900 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 2.8 ล้านบาท) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.shm-afeela.com/
