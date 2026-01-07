ASUS เปิดตัวเกมมิ่งโน้ตบุ๊กออกแบบโดย Kojima Productions

มีของมาป้ายยาให้เสียตังค์กันอีกแล้ว! สำหรับไลน์ผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์สุดลิมิเต็ดที่ทาง ROG ได้จับมือคอลแลปส์ร่วมกับทีมพัฒนาเกม Death Stranding และ Metal Gear
ล่าสุดในงาน CES 2026 ทางบริษัท ASUS Republic of Gamers (ROG) ได้ออกมาสร้างเซอร์ไพรส์แก่ผู้เข้าร่วมงานด้วยการประกาศเปิดตัว ROG Flow Z13-KJP แล็ปท็อปเกมมิ่งทูอินวันรุ่นพิเศษที่ออกแบบโดยคุณ "โยจิ ชินคาวะ" (Yoji Shinkawa) ศิลปินคนดังแห่งสตูดิโอ Kojima Productions
ดีไซน์ทรวดทรงโน้ตบุ๊กดังกล่าวได้รับแรงบันดาลใจมาจาก "ลูเดนส์" (Ludens) ตัวละครแมสคอตของสตูดิโอ มีบอดี้สีทองที่ทำจากอลูมิเนียมเข้ามุมตัดแต่งรูปทรงเฉพาะด้วยเครื่องจักร CNC สลับกับพื้นผิวสีดำบางส่วนที่เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ มอบความรู้สึกหรูหราและดูแข็งแรงทนทาน
สำหรับข้อมูลสเปคภายใน มันมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลทัชสกรีน Nebula Display ขนาด 13.4 นิ้ว ระดับความละเอียด 2560x1600 (2.5K) ที่อัตรารีเฟรชเรต 180Hz ร่วมด้วยตัวคีย์บอร์ดที่สามารถถอดแยกออกจากกันได้ ใช้ขุมพลังซีพียู AMD Ryzen AI Max+ 395 ที่พ่วงกราฟิกออนบอร์ด Radeon 8060S มีหน่วยความจำ 128GB LPDDR5X และ SSD PCIe Gen4 ขนาด 1TB รองรับการเชื่อมต่อทั้ง WiFi 7 และ Bluetooth 5.4
เกมมิ่งโน้ตบุ๊ก ROG Flow Z13-KJP ณ ปัจจุบันยังไม่มีการเปิดเผยราคาให้ได้ทราบกัน รู้เพียงแค่ว่ามันมีกำหนดออกวางจำหน่ายภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 เท่านั้น โดยนอกเหนือจากตัวโน้ตบุ๊กแล้วทางเอซุส ก็ยังมีไลน์อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่คอลแลปส์ร่วมกับโคจิมะมาให้เลือกช็อปกัน ไม่ว่าจะเป็นหูฟัง เกมมิ่งเมาส์ หรือแผ่นรองเมาส์ ที่เข้าเซตมาในตีมสีขาวสลับดำตามรูปประกอบ
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
rog.asus
