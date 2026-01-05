Review: Rematch Elite Edition ศึกลูกหนังเสี้ยวลิ้ม 'ยี้'

แนวเกม กีฬา
แพลตฟอร์ม PS5, PS4, Xbox Series, PC, Switch
เรตเกม ESRB: E เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกช่วงวัย
เกมกีฬาฟุตบอลอันเรียลเอนจิ้น 5 จากทีมพัฒนาอิสระ ที่ในช่วงแรกๆพอเรียกเสียงฮือฮาได้อยู่บ้าง ก่อนจะกลายสภาพเป็นเกมร้างในปัจจุบัน
สำหรับ Rematch Elite Edition นั้นมันไม่ใช่ผลงานเกมภาคใหม่แต่อย่างใด ทว่าเป็นแค่การหยิบนำเกมฟุตบอลอินดี้ Rematch ที่เคยเปิดให้เล่นกันไปในช่วงเดือนมิถุนายนปี 2025 มาปั๊มลงแผ่นดิสก์มัดรวมเนื้อหาคอนเทนต์จาก ซีซั่น 1 แล้ววางจำหน่ายขายใหม่อีกรอบในรูปแบบกล่องเกม (Physical) แน่นอนมันเป็นเก่าที่ออกมาเนิ่นนานแล้วคงไม่มีประโยชน์ที่จะรื้อฟื้นความหลัง แต่ในเมื่อทาง บันไดนัมโค เขาส่งโค้ดเกมมาให้รีวิว เราก็เลยต้องขอพูดถึงมันสักหน่อย
รูปแบบการเล่นมันจะคล้ายสตรีทฟุตบอลที่ไม่เคร่งครัดเรื่องกฎกติกามารยาทมากนัก คุณสามารถสไลด์เหยียดขาคู่พุ่งเข้าเสียบสกัดคู่แข่งได้แบบไม่โดนเป่าฟาวล์ ดังนั้นจึงไม่มีการยิงฟรีคิกหรือจุดโทษใดๆ อีกทั้งเรายังสามารถกดเต็มหลอดซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าลูกบอลจะลอยออกนอกสนามหรือทำให้ทีมเสียเตะมุม เนื่องจากนี่เป็นเกมกีฬาไซไฟสุดล้ำแห่งยุคอนาคตที่ฟาดแข้งกันในสนามที่ถูกโอบล้อมห่อหุ้มด้วยโล่พลังงานทรงสี่เหลี่ยม คิดซะว่ามันคือกำแพงล่องหนเอาไว้ชิ่งบอลเพื่อหลบหลีกคู่ต่อสู้ในยามคับขัน หรือหากใครมีจินตนาการสูงจะประยุกต์พลิกแพลงสร้างสรรค์ลูกยิงทริคช็อตต่างๆนานา ก็ได้เช่นเดียวกัน
โหมดที่มีให้เลือกเล่นแข่งขัน ณ ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันสามโหมดแบ่งตามจำนวนผู้เล่น ได้แก่ 3v3, 4v4 และ 5v5 ซึ่งเวลาอยู่ในสนามจริงบทบาทของเราจะไม่ได้ฟิกซ์ตำแหน่งตายตัว เพราะผู้เล่นทุกคนภายในทีมสามารถสลับเปลี่ยนตำแหน่งทดแทนกันได้หมด ในแมตช์ๆหนึ่งเราสามารถเป็นได้ทั้งศูนย์หน้าขึ้นไปยิงทำสกอร์ เป็นกองกลางคอยจ่ายบอลให้เพื่อน เป็นกองหลังคอยโหม่งสกัด หรือแม้กระทั่งผู้รักษาประตูจำเป็นยามที่เหลือเราเพียงคนเดียวในกรอบเขตโทษ ด้วยตำแหน่งที่พร้อมเปลี่ยนสลับอยู่ตลอดเวลาแบบไดนามิคนี้เอง จึงจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่เราต้องพยายามเรียนรู้ฝึกเล่นให้เป็นเล่นให้เก่งครบทุกตำแหน่ง!!
ตามที่ทีมพัฒนาเคยกล่าวไว้ว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม Overwatch และ Rocket League นั่นจึงส่งผลให้วิธีการบังคับควบคุมภายในเกม Rematch มีกลิ่นอายผสมกันระหว่างเกมแนวฟุตบอลกับเกมแนวชูตติ้ง เวลาทำประตูคุณจำเป็นต้องดันอนาล็อกขวาเพื่อเล็ง หามุมองศาที่ต้องการ จากนั้นค่อยกดปุ่ม R2 เพื่อง้างเท้าเตะลูกบอลออกไปคล้ายกับการเล็งยิงปืน ซึ่งเวลาฝึกซ้อมมันอาจดูเท่ดูเจ๋งที่เราสามารถเลือกมุมยิงได้อิสระทุกทิศทาง แต่ยามแข่งจริงแล้วมันสร้างความวุ่นวายปวดหัวให้เรามากเลยทีเดียว ลองนึกสภาพคุณต้องคอยหันมุมกล้องมองหาเพื่อน พอเพื่อนส่งบอลมาเราก็ต้องหมุนมุมกล้องหันหน้าไปทางโกลฝ่ายตรงข้ามเพื่อทำประตู ไหนจะต้องกดปุ่มกากบาทเพื่อเลี้ยงล็อกหลบ ไหนจะต้องกดปุ่มสี่เหลี่ยมเพื่อส่งบอลไปมากับเพื่อนอีก เรียกว่าใครที่คุ้นชินกับรูปแบบการบังคับในเกมวินนิ่งหรือฟีฟ่า อาจต้องใช้เวลาปรับตัวนานมากกว่าจะคล่องมือเพราะมันเหมือนเป็นการล้างสมองเคลียร์มัสเซิลเมมโมรี่ของเก่าทิ้งออกไปหมดเลย
อีกเรื่องที่เรารู้สึกคาใจคือเหมือนผู้สร้างเขายังตัดสินใจเลือกไม่ถูกว่าต้องการเกมฟุตบอลที่เน้นความสมจริงหรือขายความกาวหลุดโลกกันแน่ เนื่องจากในเกมนี้ผู้เล่นต้องกดปุ่มเองทุกครั้งเพื่อจับบอลที่เพื่อนส่งมาให้ หากไม่กดปุ่มอะไรเลยตัวละครของเราก็จะปล่อยลูกบอลพุ่งลอยทะลุตัวผ่านไปแบบหน้าตาเฉย จึงไม่แปลกที่บรรดาผู้เล่นหน้าใหม่จะกดวืดกดพลาดไม่สามารถรับและส่งลูกบอลที่เป็นเรื่องเบสิคพื้นฐานของกีฬาฟุตบอลได้ แต่ในทางกลับกันพวกเขาดันสามารถกระโดดตีลังกากลางอากาศงัดท่ายิงยากๆออกมาใช้ได้เป็นว่าเล่น ดูแล้วช่างประหลาดย้อนแย้งยังไงชอบกล แถมยังมีประเด็นเรื่องฟิสิกส์การเด้งกระดอนของลูกบอลที่ค่อนข้างแปลกพิลึกไม่เหมือนเกมใดในโลก เรื่องเลี้ยงบอลติดเท้าน่ะไม่เท่าไหร่พอเข้าใจได้ แต่จังหวะที่บอลพุ่งไปยังทิศทางหนึ่งแล้วตัวละครขยับหันหน้าเปลี่ยนทิศไปอีกทาง ลูกบอลดันย้อนศรไหลไปตามขาของผู้เล่นเองนี่สิคือรับไม่ไหวจริงๆ
Rematch มันเป็นเกมฟุตบอลที่เน้นแข่งขันออนไลน์แบบ 100% ไม่มีโหมดแคมเปญหรือโหมดเนื้อเรื่องอาชีพใดๆที่ดูจริงจังให้ได้เล่นกัน จุดมุ่งหมายหลักอย่างเดียวของเราคือการหมั่นขยันเล่นทุกวันเพื่อปลดล็อคของรางวัลแบทเทิลพาสในแต่ละซีซั่นแค่นั้นเอง เรียกว่าปริมาณเนื้อหาคอนเทนต์และแนวทางการเล่นทำทรงเหมือนเกมฟรีทูเพลย์ทุกประการ แต่ติดตรงที่ว่าเกมนี้มันไม่ได้โหลดเล่นฟรีนี่สิที่เป็นปัญหา
ด้วยความที่ตัวเกมเปิดให้บริการมานานแล้วหลายเดือนจนกระแสเริ่มซาลง บวกกับความเข้าถึงยากที่เป็นกำแพงอุปสรรคสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ จึงทำให้ ณ ปัจจุบันฐานคนเล่นของมันเริ่มหดลดน้อยลงเรื่อยๆ ต้องใช้เวลาจับคู่หาห้องกันนานกว่าจะได้เล่นสักตา ถึงแม้ว่าตัวเกมจะรองรับฟีเจอร์ครอสเพลย์เล่นร่วมกันข้ามแพลตฟอร์มแล้วก็ตาม หากว่าในอนาคตทางทีมพัฒนาอัปเดตใส่บอท AI เข้ามาในเกมมันก็อาจช่วยทุเลาคลายความเหงาลงได้บ้าง แต่ถ้าให้พูดถึงสถานการณ์ตอนนี้คงต้องเรียนตามตรงว่ามันใกล้เป็นเกมร้างเข้าไปทุกที
"การมาของ Rematch นั้นมิได้ปฏิวัติวงการเกมฟุตบอลสไตล์อาร์เขตเลย ที่พวกเขาทำมันเป็นแค่การจำลองสร้างเลียนแบบสิ่งที่เคยมีอยู่แล้ว คุณภาพดูทัดเทียมพอๆกับโหมดเสริมมินิเกมฟุตบอลของเกมอื่นๆที่มักอัปเดตเข้ามาตามตีมช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งการเดินมาต่อท้ายแถวชาวบ้านแล้วดันออกแบบเกมเพลย์การบังคับที่ดูเข้าถึงยากชวนปวดหัวมากกว่าใครเขา แถมไม่เปิดเล่นฟรีอีกต่างหาก เรามองว่านี่เป็นกลยุทธ์การตลาดที่ไม่ค่อยฉลาดเฉลียวเอาเสียเลย"
|เกมเพลย์
|6
|กราฟิก
|7
|เสียง
|6
|ปริมาณเนื้อหา
|5
|ความคิดสร้างสรรค์
|6
|ภาพรวม
|6
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค Bandai Namco Entertainment
