ซีรีส์โทคุเน็กซ์เจน "BEAT RUNNERS" ออนแอร์ 5 ม.ค. 2026

BOS- Entertainment เปิดตัว "BEAT RUNNERS" ซีรีส์โทคุซัทสึยุคใหม่ที่ผสมผสานฉากแอ็คชันและวัฒนธรรม J-Pop เข้าด้วยกัน เตรียมฉายทางช่อง Tokyo MX ในญี่ปุ่น วันที่ 5 มกราคม 2026
"BEAT RUNNERS" ซีซันแรกจะมีทั้งหมด 10 ตอน ความยาวตอนละ 10 นาที เล่าเรื่องราวของหน่วยต่อต้านภัยคุกคามจากอวกาศภายใต้การนำของราชินีแห่งดาวมิเซียส ที่ต้องต่อสู้กับกลุ่มไวกิ้งอวกาศดิออนเดล ด้วยพลังแห่งเสียงดนตรี โดยถือเป็นครั้งแรกของซีรีส์โทคุซัทสึที่นำเอาดนตรี J-Pop มาผสมผสานเข้ากับฉากแอ็คชัน ซึ่งเรียกว่าเทคนิค "Beat Sync Action"
ในส่วนของการผลิต โคอิจิ ซากาโมโตะ (ผู้กำกับ "ขบวนการผู้กล้าไดโนเสาร์ เคียวริวเจอร์") รับหน้าที่กำกับ โซทาโร่ ฮายาชิ (ผู้เขียนบท "Ultraman Taiga") เขียนบท และเคนิชิ มูราเอะ (ผู้ออกแบบตัวละคร "Kamen Rider Spirits") รับผิดชอบด้านการออกแบบตัวละคร นอกจากนี้ยังได้ทีมนักพากย์ชั้นนำมากมาย อาทิ เคนโช โอโนะ, คาโอริ นาซึกะ, เมงุมิ ฮัน, ยูอิจิ นากามูระ และเท็ตสึ อินาดะ
ซีรีส์ "BEAT RUNNERS" จะฉายทางช่อง Tokyo MX ในญี่ปุ่น วันที่ 5 มกราคม 2026 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://beatrunners.co.jp/
