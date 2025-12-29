"เรือหลวงธนบุรี" กลายเป็นสาวน้อยในเกม Kantai Collection

Kantai Collection เกมเว็บเบราว์เซอร์แนวอาร์พีจีวางกลยุทธ์ที่นำเรือรบชื่อดังจากทั่วโลกมาดัดแปลงเป็น "สาวเรือรบ" ล่าสุดเพิ่ม "เรือหลวงธนบุรี" ของประเทศไทย เป็นตัวละครใหม่ให้ผู้เล่นได้สะสมกันแล้ว
Kantai Collection หรือ Kancolle พัฒนาโดย Kadokawa Games และ DMM.com ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นบัญชาการและรวบรวม "สาวเรือรบ" เพื่อต่อสู้กับกองทัพปีศาจทะเล โดยตัวละครสาว ๆ เรือรบจะดัดแปลงมาจากเรือรบของจริงจากหลากหลายชาติ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี โซเวียต และไทย
สำหรับ "เรือหลวงธนบุรี" หรือ HTMS Thonburi เวอร์ชันสาวเรือรบ ออกแบบโดย Sumino มาในรูปลักษณ์เด็กสาวผิวสีแทน ผมและตาสีน้ำตาล สวมเสื้อสีกากีคล้ายเครื่องแบบกองทัพเรือไทย พร้อมสายสะพายสีทอง ประดับตราครุฑและธงชาติไทย และมีบทพูดบางประโยคเป็นภาษาไทย
โดยตามประวัติ "เรือหลวงธนบุรี" สร้างขึ้นที่อู่ต่อเรือคาวาซากิ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2479 มีบทบาทสำคัญในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีน และทำการรบอย่างกล้าหาญในยุทธนาวีเกาะช้าง แต่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จึงปลดระวางจากการเป็นเรือรบ และใช้เป็นกองบังคับการลอยน้ำ ก่อนจะปลดระวางประจำการในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ทางราชการจึงนำส่วนป้อมปืนเรือและหอบังคับการมาจัดตั้งเป็นอนุสรณ์สถานเรือหลวงธนบุรี ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับผู้เล่นที่อยากจะได้ "เรือหลวงธนบุรี" มาเข้าทีม สามารถได้รับจากการดรอปในแผนที่ 2-3, 2-5, 7-3-1 และ 7-3-2 พร้อมภารกิจพิเศษแบบจำกัดเวลา หากสนใจวิธีเล่น ติดตามได้ที่ Kantai Collection [TH Community]
