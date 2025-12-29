"Granblue Fantasy" เตรียมเปิดให้บริการบน Steam 10 มี.ค. 2026

Cygames ฉลองครบรอบ 12 ปีของ "Granblue Fantasy" เกมมือถืออาร์พีจียอดนิยม ประกาศเปิดให้บริการบน PC ผ่าน Steam ในวันที่ 10 มีนาคม 2026 พร้อมรองรับภาษาญี่ปุ่นและอังกฤษ
"Granblue Fantasy" เปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นปี 2014 ปัจจุบันสามารถเล่นได้ผ่าน App Store, Google Play, AndApp และเว็บเบราว์เซอร์ทั่วไป ผู้เล่นจะรับบทเป็นนักผจญภัยผู้กล้าหาญที่ขึ้นเรือเหาะเพื่อเดินทางข้ามอาณาจักรแห่งเกาะลอยฟ้า ที่นี่พวกเขาจะได้พบกับระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบส ซึ่งประกอบด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น สกิล การโจมตีต่อเนื่อง การระเบิดต่อเนื่อง และธาตุต่างๆ รวมถึงแอนิเมชั่นการโจมตีต่อเนื่องและการอัญเชิญที่สวยงาม การโจมตีแบบร่วมมือกันหลากหลายรูปแบบช่วยให้นักผจญภัยสามารถรวมกลุ่มกันแบบเรียลไทม์ ในขณะที่คลาสอาชีพกว่า 70 คลาสและระบบตัวละครและอาวุธที่ลึกซึ้งมอบวิธีการปรับแต่งสไตล์การเล่นที่หลากหลาย
อีกจุดเด่นหนึ่งคือคลังเรื่องราวที่หลากหลายของเกม ตั้งแต่ภารกิจหลักไปจนถึงเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง Fate Episodes ที่เน้นเรื่องราวของตัวละครแต่ละตัว จึงมีเรื่องราวใหม่ๆ ให้ผู้เล่นได้ติดตามอยู่เสมอ ผู้เล่นจะได้พบกับตัวละครที่ชื่นชอบ ดื่มด่ำไปกับเรื่องราวที่มีเสียงพากย์เต็มรูปแบบ หรือสร้างทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อผจญภัยในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ของ Granblue Fantasy
การเปิดให้บริการบน Steam ครั้งนี้ ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับ Granblue Fantasy ในรูปแบบการจัดวางหน้าจอที่ออกแบบมาสำหรับอัตราส่วน 16:9 แทนที่จะเป็นแนวตั้งแบบดั้งเดิมในเวอร์ชัน Mobage, GREE, DMM หรือ Yahoo โดยการเล่นจะต้องใช้บัญชีของ Steam ไม่สามารถใช้บัญชี Mobage, GREE, DMM หรือ Yahoo ที่เคยเล่นเพื่อเชื่อมข้อมูล หรือก็คือต้องเริ่มต้นเล่นใหม่เท่านั้น
