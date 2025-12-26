เอาซะคุ้ม! มิคาสะ-ไททันเกราะ บุกเกมยิงยุทธการ "Rainbow Six Siege"

มันยังไม่จบสิ้นลงง่ายๆ สำหรับการคอลแลปส์ร่วมกันระหว่างอนิเมะชื่อดังของญี่ปุ่นกับเกมในเครือของค่ายยูบิซอฟต์ ที่ไม่ห่วงเรื่องความสมจริงอีกต่อไป
ภายหลังจากที่เกม Assassin's Creed Shadows ได้อัปเดตเควสต์เสริมที่คอลแลปส์กับการ์ตูนยอดนิยมอย่าง "ผ่าพิภพไททัน" (Attack on Titan) และโดนแฟนๆบ่นแซวไปก่อนหน้า ล่าสุดดูเหมือนทางยูบิซอฟต์จะเริ่มติดใจกับกิจกรรมครอสโอเวอร์อะไรแบบนี้มากเป็นพิเศษ ถึงได้สานต่อแพร่กระจายความกาวหลุดโลกไปสู่แฟรนไชส์อื่นๆของพวกเขาด้วย
ซึ่งแฟรนไชส์ที่ตกเป็นเหยื่อรายล่าสุด นั่นก็คือ Rainbow Six Siege เกมยิงกลยุทธ์สุดสมจริงที่เพิ่งปล่อยวางจำหน่ายชุดเซตบันเดิล Attack on Titan ออกมาต้อนรับช่วงเทศกาลคริสต์มาสอีฟ โดยชุดบันเดิลแรกจะเป็นสกิน Mikasa Ackerman สำหรับตัวละครสายจู่โจม Amaru ผู้มาพร้อมแกดเจ็ตตะขอเกี่ยวสามารถดึงพาตัวเองขึ้นสู่ที่สูง
ส่วนชุดบันเดิลที่สองนั้นจะเป็นสกิน Armored Titan สำหรับตัวละครสายป้องกัน Oryx ผู้ถนัดวิ่งชนทะลุกำแพงพังทุกสิ่งอย่างที่ขวางกั้น ดูแล้วช่างเหมาะสมเข้ากับบุคลิกไททันเกราะได้เป็นอย่างดี โดยบันเดิลทั้งสองชุดนี้สามารถซื้อแยกในราคาชุดละ 2,160 เครดิต หรือจะเหมาจ่ายซื้อแบบแพคคู่ในราคาส่วนลด 4,080 เครดิต
