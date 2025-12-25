Amazon เตรียมสร้างรายการเรียลลิตี้จากเกม "Fallout Shelter"

รายงานเผย Amazon เตรียมสร้างเรียลลิตี้จากเกม "Fallout Shelter" ที่จะนำผู้เข้าแข่งขันมาใช้ชีวิตร่วมกันใน Vault เหมือนในเกมเพื่อชิงรางวัลก้อนโต เตรียมออกอากาศผ่านทาง Prime Video
รายงานเปิดเผยโดย Jeff Sneider นักข่าวสายบันเทิง โดยเขาอธิบายว่าความสำเร็จของซีรีส์ Fallout ทำให้ Amazon ที่จะนำไอเดียมาต่อยอดเป็น "รายการแข่งขันเรียลลิตี้" ที่จะนำผู้เข้าแข่งขันมาใช้ชีวิตร่วมกันในฉากที่เซ็ตขึ้นมาเป็น Vault และต้องคอยทำภารกิจต่าง ๆ รวมถึงบริหารจัดการการใช้ชีวิต เพื่อให้ Vault ยังดำเนินต่อไปได้ ซึ่งมีคอนเซ็ปต์คล้ายกับเกมมือถือ "Fallout Shelter"
อย่างไรก็ตาม รายการแข่งขันเรียลลิตี้นี้ยังเป็นเพียงแนวคิดเบื้องต้น ยังไม่มีการระบุว่าจะได้รับอนุมัติให้สร้างหรือไม่ และจะออกอากาศเมื่อใด ขณะที่ซีรีส์ Fallout ซีซันที่สองกำลังออกอากาศแบบรายสัปดาห์ มีจำนวนทั้งหมด 8 ตอน สามารถรับชมได้ที่ Prime Video
