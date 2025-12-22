Review: Octopath Traveler 0 ปฐมบทอาร์พีจีเติมเต็มคำว่า 'เพื่อน'

แนวเกม อาร์พีจีเทิร์นเบส
แพลตฟอร์ม PS5, PS4, Xbox Series, PC, Switch
เรตเกม ESRB: T เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป
ภาคล่าสุดในแฟรนไชส์เกมอาร์พีจียอดเยี่ยมแห่งยุค ที่เล่าย้อนเรื่องราวจุดกำเนิดก่อนภาคแรกหลายปีดีดัก ณ ดินแดน Orsterra
เนื้อเรื่องของเกม Octopath Traveler 0 นั้นจะสตาร์ทเริ่มต้นขึ้นในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งนามวิชเวล ซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเหล่าตัวละครเอกที่กำลังมีการจัดงานเฉลิมฉลองประจำปี แต่ขณะที่พวกเขาและชาวเมืองกำลังเตรียมพิธีจุดเปลวไฟสีน้ำเงิน เมืองทั้งเมืองก็ถูกกองกำลังทหารบ้าอำนาจเข้าบุกโจมตีเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์พร้อมกับจุดไฟเผาจนแทบไม่เหลือซาก ตัวเอกที่หนีรอดมาได้จึงต้องไปอาศัยอยู่กับบุคคลปริศนาซุ่มฝึกฝนเรียนรู้เคล็ดลับวิชาเพื่อเฝ้ารอวันที่จะกลับมาคิดบัญชีแค้นและบูรณะฟื้นฟูเมืองเก่าของพวกเขาให้รุ่งเรืองดังเดิมอีกครั้ง โดยตัวเกมจะยืมเบสพื้นฐานมาจากเกมเวอร์ชันมือถือ Champions of the Continent ที่เคยเปิดให้เล่นฟรีไปก่อนหน้า ซึ่งการย้ายมาลงเครื่องคอนโซลครั้งนี้จะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์และตัดระบบกาชาทิ้งไปนั่นเอง
เกมเพลย์ยามต่อสู้จะเป็นรูปแบบเทิร์นเบสผลัดตากันตีระหว่างฝ่ายศัตรูที่อยู่ด้านซ้ายมือกับฝ่ายตัวละครของผู้เล่นที่อยู่ฝั่งขวา โดยเราสามารถจัดทีมปาร์ตี้ได้มากสูงสุด 8 ตัวละคร แบ่งออกเป็นตัวจริงแถวหน้า 4 และตัวสำรองแถวหลังอีก 4 ที่ยืนรอสแตนด์บายพร้อมเปลี่ยนสลับตัวลงมาทดแทนกันได้ตลอดเวลา หากว่าตัวจริงเริ่มไม่ไหวเลือดเหลือน้อยหรือในสถานการณ์ที่เราต้องการเปลี่ยนแผนแทคติก ซึ่งในช่วงเริ่มแรกมิตรสหายของเราอาจมีไม่มากนัก แต่พอผจญภัยไปสักพักได้พบปะตัวละครมากหน้าหลายตา ปาร์ตี้ของคุณจะขยับขยายกลายเป็นแก๊งค์ขนาดใหญ่จนต้องคิดหนักในการเลือกส่งใครลงสนามเพราะเกมภาคนี้บรรจุยัดมาให้ถึง 30 ตัวละครเลยทีเดียว
เหมือนภาคก่อนๆหน้านี้ แมคคานิคหลักที่ถือเป็นหัวใจสำคัญในการเอาชนะศัตรูจะอยู่ตรงระบบ Boost & Break โดยระบบบูสต์นั้นมันคือการพาวเวอร์อัพเสริมพลังให้แก่ตัวละคร ส่งผลทำให้ตัวละครฝ่ายเราโจมตีแรงขึ้นในเทิร์นนั้น เปิดฉากมาถึงเราจะกดบูสต์ตัวแดงตีแรงเลยตั้งแต่ต้นก็ย่อมได้หรือจะเก็บสะสมเอาไว้ก่อนเพื่อใช้ภายหลังระเบิดพลังซูเปอร์ไซย่าขั้นสุดออร่าสีฟ้าปล่อยท่าใหญ่เวอร์วังทีเดียวปิดจ๊อบก็ทำได้เช่นกัน ส่วนระบบเบรคนั้นจะเป็นการใช้ท่าโจมตีที่ศัตรูแพ้ทางเพื่อรีดแดเมจและทำให้ศัตรูหยุดชะงักอ่อนแอลงชั่วขณะ นับเป็นลูกเล่นกิมมิคที่ช่วยให้การต่อสู้ดูสนุกตื่นเต้นขึ้นมากเลยละ
ตัวเกมจะถูกถ่ายทอดนำเสนอผ่านภาพกราฟิกสไตล์พิกเซลอาร์ต HD-2D ที่ทั้งดูขลังคลาสสิคและร่วมสมัยในเวลาเดียวกัน ผู้เล่นอย่างเราจะได้บังคับตัวละครเหลี่ยมหยักแบนราบเดินสำรวจทิวทัศน์ฉากหลังที่มีความลึกตื้นคล้ายเกมสามมิติ แถมฉากหลังก็ไม่ใช่แบคกราวน์ภาพนิ่งธรรมดาเพราะมันขยับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดราวกับมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสายธารที่ไหลริน พุ่มดอกไม้ที่ขยับพลิ้วไหวตามแรงลม เงาก้อนเมฆที่ค่อยๆเคลื่อนผ่าน หรือเกล็ดหิมะที่ร่วงตกลงมาบดบังหน้าจอ ยิ่งเวลาเรากดเร่งสปีดข้ามบทสนทนาไวๆ สภาพแวดล้อมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีการเคลื่อนขยับรวดเร็วขึ้นตามด้วย เรียกว่าทีมพัฒนาเขาใส่ใจเก็บหมดทุกรายละเอียดจริงๆ
สำหรับระบบ Path Actions ที่ให้เราพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับชาวเมืองเพื่อรับของรางวัลก็หวนรีเทิร์นกลับมาด้วยเช่นกัน หากพบเจอ NPC คนใดที่มีสัญลักษณ์รูปกล่องข้อความปราฏแสดงอยู่เหนือศีรษะ เราก็สามารถเดินเข้าไปพูดคุยต่อรองแลกเปลี่ยนหรือท้าประลองกับเขาได้เลย บางทีเราอาจได้ข้อมูลดีๆหรือไอเทมของสวมใส่เจ๋งๆติดไม้ติดมือกลับมา ถือเป็นการตอบแทนผู้เล่นที่ขยันคุยขยันเดินสำรวจให้เขารู้สึกว่าที่ทำไปมันคุ้มค่า ไม่น่าเบื่อเสียดายเวลาเหมือนอย่างเกม JRPG ทั่วไป
ในฐานะวัยรุ่นสร้างตัว หนี้แค้นในอดีตก็ต้องตามล้าง บ้านพักอาศัยก็ต้องปลูกขึ้นมาใหม่ ภารกิจที่ผู้เล่นต้องทำจึงมีเยอะแยะมากมายพัลวันเต็มไปหมด แต่ด้วยระบบจัดการเควสต์ที่ค่อนข้างอิสระยืดหยุ่นภายในเกมเลยช่วยให้การเก็บเควสต์เป็นไปอย่างสะดวกราบรื่น เหนื่อยจากภารกิจเนื้อเรื่องหลัก ก็พักเบรคแวะมาสร้างบ้านบูรณะเมือง ต่อเติมเสร็จหนึ่งหลังก็ปลีกตัวไปลุยดันเจี้ยนค้นหาสมบัติ หรือเดินสำรวจแม็พหาเพื่อนสมาชิกขยายทีมปาร์ตี้ให้ใหญ่ขึ้น ทุกสิ่งเราล้วนเป็นคนกำหนดสามารถเลือกเปลี่ยนเป้าหมายภารกิจสลับไปมาได้ตามใจชอบเลย
Octopath Traveler 0 ยังคงเลือกใช้ระบบ Random Encounters ตัดเข้าสู่การต่อสู้กับศัตรูแบบสุ่มเฉกเช่นเดียวกับเกมอาร์พีจีสมัยโบราณ ทว่ามันมิใช่การสุ่มหัวก้อยวัดดวงแบบที่เรารู้จัก แต่เป็นการสุ่มที่ผู้เล่นสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง เนื่องจากตัวเกมจะบอกข้อมูลทุกอย่างที่เราต้องทราบ ไม่ว่าจะเป็นระดับความอันตรายของศัตรูภายในดันเจี้ยนที่เรากำลังอยู่ ทุกเควสต์ภารกิจต่างมีเลเวลแนะนำแปะกำกับช่วยให้รู้ว่าต้องฟาร์มต่อหรือไม่ ตรงไหนมีบอสลับสุดแกร่งดักรออยู่ก็จะโผล่มาเป็นตัวให้เราเห็นแบบชัดเจน จังหวะไหนอยากสู้น้อยก็ค่อยๆก้าวเดินไปช้าๆ ถ้าเมื่อไหร่อยากปั๊ม Exp ก็แค่กดให้ตัวละครวิ่งเร็ว เรียกว่าจะให้ง่ายมันก็ง่าย จะให้ยากท้าทายมันก็ทำได้ ทั้งหมดล้วนอยู่ที่ตัวเราเป็นผู้กำหนด
"ยอมรับตามตรงว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมผัสเกมอาร์พีจีในตระกูล Octopath Traveler ซึ่งมันก็ได้มอบความประทับใจตั้งแต่วินาทีแรก ทั้งการดีไซน์ออกแบบตัวละครที่มีประวัติปูมหลังน่าสนใจแตกต่างกัน งานภาพและดนตรีสุดน่าทึ่ง รวมไปถึงระบบเกมเพลย์ที่คำนึงถึงหัวอกคนเล่นทำการบ้านมาเป็นอย่างดี ไม่น่าแปลกที่บรรดาแฟนเกมเดนตายอาร์พีจีญี่ปุ่นจะออกอาการไฮป์ตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ยินข่าวคราวเกี่ยวกับภาคใหม่ และเราก็เพิ่งจะมาเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นในวันนี้"
|เกมเพลย์
|9
|กราฟิก
|9
|เสียง
|9
|เนื้อเรื่อง
|9
|ความคิดสร้างสรรค์
|8
|ภาพรวม
|8.8
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท บันไดนัมโค Bandai Namco Entertainment
