"โซนิค ปะทะ ก็อดซิลล่า" ในอีเวนท์ใหม่ Sonic Rumble เริ่ม 22 ธ.ค.นี้

SEGA ร่วมกับ "ก็อดซิลล่า" จัดอีเวนท์จำกัดเวลาสำหรับเกม Sonic Rumble พบกับไอเทมภายในเกมและด่านพิเศษในธีมก็อดซิลล่า เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม ถึงวันพุธที่ 21 มกราคม 2026
Sonic Rumble คือเกมปาร์ตี้มัลติเพลย์ที่นำตัวละครยอดนิยมจากซีรีส์โซนิคมาประลองกันในสนามแข่งและลานประลอ
งอารีน่าที่เต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางสุดตื่นเต้น ภายในโลกของเล่นที่สร้างขึ้นโดยดร.เอ้กแมน มีตัวละครมากมายให้ได้เล่น เช่น โซนิค, เทลส์, นัคเคิลส์, ชาโดว์ และดร.เอ้ก นอกจากนี้ ยังสามารถเพลิดเพลินไปกับการปรับแต่งสกินตัวละคร, แอนิเมชัน และเอฟเฟกต์ที่ให้สะสมเป็นคอลเลกชันได้อย่างอิสระ
Sonic Rumble รองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่างสมาร์ตโฟนและ PC ผู้เล่นจึงสามารถสนุกกับการต่อสู้แบบเรียลไทม์กับผู้เล่นจากทั่วโลกได้ โหมดการเล่นหลักคือ "ชิงแหวนเซอร์ไววัล" ที่ผู้เล่นต้องผ่าน 3 ด่าน พร้อมแข่งขันกันเก็บแหวนให้ได้มากที่สุด แต่ละด่านก็มีกติกาให้เลือกเล่นหลากหลาย เช่น "วิ่งแข่ง", "เซอร์ไววัล", "ทีม" และ "การต่อสู้ชิงแหวน" นอกจากนี้ยังมีด่านมากกว่า 75 ด่านที่มาฉากสุดคุ้นเคยจากซีรีส์โซนิคเช่น "กรีนฮิลล์" และ "โรงงานสารเคมี" เป็นต้น
เกี่ยวกับ "ก็อดซิลล่า"
นับตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกในปี 1954 ก็อดซิลล่าราชันแห่งสัตว์ประหลาดได้สร้างความตื่นตะลึงและครองใจผู้ชมไม่เพียงในญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทั่วโลก ผลงานภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่องล่าสุด Godzilla Minus One ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายไม่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น แต่ยังรวมถึงภูมิภาคอเมริกาเหนือ และเข้าฉายครอบคลุมโรงภาพยนตร์ทั่วโลก นอกจากนี้ ภาพยนตร์ฮอลลีวูดภาคที่ 5 Godzilla x Kong: The NewEmpire ยังทำรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศทั่วโลกทะลุ 84.5 พันล้านเยน แสดงให้เห็นถึงกระแสความนิยมที่ยังคง แรงอย่างต่อเนื่อง และในเดือนพฤศจิกายน 2024 ก็อดซิลล่าได้เฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี นับตั้งแต่กำเนิด และจะยังคงครองตำแหน่งราชันแห่งสัตว์ประหลาดที่แข็งแกร่งที่สุดต่อไปในอนาคต
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*