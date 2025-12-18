Monster Hunter Wilds อัปเดตมอนสเตอร์ใหม่ "Gogmazios" พร้อมให้เล่นแล้ว!

Capcom จัดรายการ Monster Hunter Showcase เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตครั้งที่ 4 สำหรับ "Monster Hunter Wilds" เพิ่มมอนสเตอร์ใหม่ Gogmazios ระบบอัปเกรดใหม่ เควสต์อีเวนท์ใหม่ พร้อมให้เล่นแล้ว
เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการต่อสู้กับมังกรเอลเดอร์ Gogmazios! (ระดับ HR 100 ขึ้นไป)
มังกรเอลเดอร์ลึกลับที่มีร่างกายทั้งหมดปกคลุมไปด้วยสารเหนียวสีดำข้น มีบางอย่างที่คล้ายกับ ‘Dragonator’ ฝังอยู่บนหลังของมัน มันยังเป็นที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า ‘Gogmazios’
สำหรับภารกิจพิเศษนี้ นักล่าสูงสุดสี่คนสามารถรวมพลังกับนักล่าสนับสนุนเพื่อสร้างปาร์ตี้แปดคน ร่วมทีมกับนาเดียและฟาบิอุสเพื่อกำจัด ‘Gogmazios’
หมายเหตุ: สามารถเล่นได้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจหลัก "A First Cry"
*การเคลียร์ภารกิจเสริมของกอกมาซิโอสจะปลดล็อกภารกิจกิจกรรมถาวรสำหรับการเล่นซ้ำ
ใช้ทรัพยากรที่ได้จาก Gogmazios ในการสร้างชุดเกราะและอุปกรณ์พาลิโก้ใหม่
คุณสามารถอัปเกรดอาวุธ Artian ระดับความหายาก 8 ให้เป็นอาวุธ Gogma Artian ได้โดยใช้วัสดุที่ได้รับจาก Gogmazios
หมายเหตุ: อาวุธที่อัปเกรดแล้วจะยังคงรักษาโบนัสการเสริมความแข็งแกร่งที่มีอยู่เดิม
อาวุธ Gogma Artian มีสกิลโบนัสเซ็ต 1 สกิล และสกิลกลุ่ม 1 สกิลที่เลือกแบบสุ่ม
Gogma Reinforce ยังช่วยให้คุณคงโบนัสการเสริมแกร่งไว้ หรือสำหรับผู้ที่มีเป้าหมายที่สูงกว่านั้น ก็สามารถรีเซ็ตทักษะของคุณได้อย่างสมบูรณ์ ตัวเลือก Reset Skills ช่วยให้คุณใช้วัสดุ Gogma เพื่อรีเซ็ตทักษะโบนัสชุดและทักษะกลุ่มที่ใช้กับอาวุธได้
เนื้อหาเพิ่มเติม: Armor Transcendence
การก้าวข้ามขีดจำกัด (Transcendence) ช่วยให้นักล่าที่มีระดับ HR 100 ขึ้นไปสามารถอัพเกรดชุดเกราะได้ดียิ่งขึ้น การก้าวข้ามขีดจำกัดจะเพิ่มขีดจำกัดในการอัพเกรด Armor Sphere และเพิ่มพลังให้กับช่องใส่เครื่องประดับของชุดเกราะระดับความหายาก 5 และ 6 อัพเกรดชุดเกราะของคุณและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับ Gogmazios ที่ดุร้าย!
เพิ่มภารกิจฟรีใหม่
เพิ่มเควสต์ระดับความยากสูงที่มีมอนสเตอร์ 9★ หลายตัว ทำเควสต์เหล่านี้ให้สำเร็จเพื่อรับป้ายชื่อพิเศษไว้อวดฝีมือ!
หมายเหตุ: จะไม่ได้รับสำหรับผู้เล่นที่เข้าร่วมหลังจากเควสต์เริ่มแล้ว
ได้เวลาทดสอบความกล้าหาญของคุณแล้ว! เหล่านักล่าสามารถลองฝึกฝนทักษะการล่าสัตว์ ซึ่งจะให้คุณต่อสู้กับมอนสเตอร์ระดับ 9★ ที่แข็งแกร่งขึ้น
นักล่าสนับสนุนใหม่
นาเดียผู้ใช้ Light Bowgun จะเป็นกำลังสำคัญในการต่อสู้กับ Gogmazios นอกจากนี้ กริฟฟิน ผู้ใช้ Great Sword จากหน่วยเฟอร์รัม และไนท์มิสต์ ผู้ใช้ Light Bowgun จากหน่วยออโรร่า ก็สามารถเข้าร่วมการต่อสู้กับคุณได้เช่นกัน
มอนสเตอร์ระดับ Arch-tempered ตัวใหม่: Arch-tempered Jin Dahaad (HR 100+)
เผชิญหน้ากับ Arch-tempered Jin Dahaad ในภารกิจล่าสุดท้าทาย ด้วยวัสดุพิเศษจาก Arch-tempered Jin Dahaad คุณจะสามารถตีเกราะนักล่าและอุปกรณ์ Palico ใหม่ได้ นักล่าที่มี HR 100 ขึ้นไปสามารถเข้าร่วมภารกิจสุดท้าทายนี้ และตั้งแต่วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2025 เป็นต้นไป Arch-tempered Jin Dahaad จะเปิดให้เล่นเป็นภารกิจถาวร
ฟรี: ท่าโพสถ่ายรูปเพิ่มเติม
ท่าโพสสุดฮิต 4 ท่าจากเกมภาคก่อนๆ จะพร้อมให้ใช้งานฟรี นอกจากนี้ ยังมีการแจกคูปองแก้ไขตัวละครและคูปองแก้ไข Palico ฟรีอีกด้วย สามารถใช้ได้ไม่ว่าคุณจะเคยใช้คูปองฟรีชุดแรกที่แจกไปตอนเปิดตัวเกมไปแล้วหรือไม่ก็ตาม สามารถดาวน์โหลดจากร้านค้าดิจิทัลของแต่ละแพลตฟอร์มได้เลย
ชำระเงิน: ชุด DLC ตกแต่งตัวละคร ชุดที่ 4
เพิ่มลูกเล่นใหม่ ๆ ให้กับการผจญภัยของคุณด้วยชุด DLC ตกแต่งตัวละคร ชุดที่ 4 ซึ่งเป็นชุดไอเทมตกแต่งตัวละครสุดเก๋
ชุด DLC ตกแต่ง "Cosmetic DLC Pack 4" ซึ่งประกอบด้วยไอเทม DLC หลากหลายชนิด วางจำหน่ายแล้ว มีการเพิ่มเลเยอร์อาวุธแบบใหม่สำหรับอาวุธแต่ละประเภท พร้อมกับเนื้อหาดาวน์โหลดเพิ่มเติมที่วางแผนจะปล่อยออกมา
หมายเหตุ: ชุด DLC ตกแต่ง "Cosmetic DLC Pack 4" ไม่รวมอยู่ใน Premium Deluxe Edition หรือ Cosmetic DLC Pass
หมายเหตุ: สามารถซื้อเนื้อหาในชุด DLC ตกแต่ง "Cosmetic DLC Pack 4" แยกต่างหากได้
หมายเหตุ: โปรดระวังการดาวน์โหลดเนื้อหาซ้ำ
อีเวนท์เควสต์ใหม่
ในช่วงเวลาจำกัด จะมีเควสต์ให้คุณสร้างอุปกรณ์พิเศษ เก็บเกี่ยว Heavy Armor Spheres และอีกมากมาย!
กิจกรรมตามฤดูกาล - Festival of Accord: Lumenhymn
เตรียมพบกับเทศกาลฤดูหนาวสุดตระการตา ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2025 ถึงวันพุธที่ 14 มกราคม 2026!
แกรนด์ฮับพร้อมแล้วที่จะมอบความอบอุ่นและความสุขในฤดูหนาวให้คุณ! เพลิดเพลินไปกับอาหารตามฤดูกาล อุปกรณ์ใหม่สุดพิเศษ ท่าทาง และของตกแต่งแคมป์แบบป๊อปอัพ
นอกจากโบนัสการล็อกอินและเควสต์กิจกรรมต่างๆ แล้ว ฟาเบียสและนาเดียยังสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ของคุณในฐานะนักล่าสนับสนุนได้ในช่วงเวลาจำกัด ทำให้คุณได้ต่อสู้เคียงข้างสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดของกิลด์
แผนการอัปเดตฟรีสำหรับเกม Monster Hunter Wilds
เกี่ยวกับแผนการอัปเดตตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป การอัปเดตครั้งใหญ่สำหรับ Monster Hunter Wilds ซึ่งรวมถึงมอนสเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ จะสิ้นสุดลงด้วย Title Update 4 หลังจากการปล่อย Title Update 4 ในเดือนธันวาคม แพทช์ที่มุ่งปรับปรุงความเสถียรของเวอร์ชัน Steam จะยังคงถูกแจกจ่ายต่อไป และการอัปเดตครั้งสุดท้ายมีกำหนดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2026 ซึ่งจะรวมถึงการเพิ่มมอนสเตอร์ Arch-tempered ด้วย
• สุดยอดมอนสเตอร์ Arch-tempered อย่าง Arch-tempered Arkveld มาถึงแล้ว!
• แบบอาวุธและจี้ที่ชนะเลิศจากการประกวดออกแบบอาวุธและจี้ดั้งเดิมจะถูกเพิ่มเข้าไปในเกม!
• เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการวางจำหน่าย Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection จะมีการปล่อยคอนเทนต์ความร่วมมือ ซึ่งประกอบด้วยชุดเกราะ Palico พิเศษสำหรับแต่งตัวเป็นเจ้าหญิง Felyne Rudy ผู้ผจญภัยเคียงข้างตัวเอก รวมถึงจี้พิเศษอีกด้วย!
Monster Hunter Wilds พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation5, Xbox Series X|S และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.monsterhunter.com/wilds/en-asia
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*