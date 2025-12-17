"Monster Hunter Stories 3" เผยระบบฟื้นฟูพื้นที่และการสะสมมอนสเตอร์

"Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection" เปิดเผยระบบการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่ และระบบเพิ่มจำนวนและการสะสมมอนสเตอร์ที่ยกระดับประสบการณ์การเล่นให้ใหญ่ขึ้น เตรียมวางจำหน่ายบนคอนโซลและพีซีในวันที่ 13 มีนาคม 2026
สัตว์ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ประหลาดรุกราน
การค้นหาและเก็บรักษาไข่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เพื่อปกป้องและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นหนึ่งในหน้าที่สำคัญของเหล่าเรนเจอร์ซึ่งตัวเอกเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ด้วยการรุกรานของคริสตัลที่คุกคามระบบนิเวศ และสัตว์ประหลาดรุกรานที่อาละวาด ราธาลอสจึงไม่ใช่สัตว์เพียงชนิดเดียวที่ถูกพิจารณาว่าใกล้สูญพันธุ์
มอนสเตอร์รุกราน
มอนสเตอร์รุกรานมีความแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อ สามารถคุกคามมอนสเตอร์ตัวอื่นและยึดครองอาณาเขตของพวกมันได้ บางครั้งรังในอาณาเขตของพวกมันก็มีไข่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อยู่ด้วย
การต่อสู้เพื่อขับไล่สัตว์ประหลาดรุกราน
เหล่าเรนเจอร์พบสัตว์ประหลาดรุกรานและหวังจะช่วยเหลือไข่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ แต่ภารกิจนี้ไม่ง่ายเลย แทนที่จะสังหารสัตว์ประหลาดในการต่อสู้ พวกเขาจะต้องพยายามขับไล่สัตว์ประหลาดรุกรานกลับไปยังถ้ำของมัน
มอนสเตอร์รุกรานนั้นแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อ: ไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ด้วยกลยุทธ์การต่อสู้แบบปกติ แอบเข้าไปในถ้ำของมอนสเตอร์รุกรานขณะที่มันกำลังหลับ... จากนั้นคว้าไข่ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ววิ่งหนี!
การฟื้นฟูถิ่นที่อยู่: ปล่อยมอนสเตอร์ที่เพิ่งฟักออกมากลับคืนสู่ธรรมชาติ
หลังจากฟักไข่มอนสเตอร์แล้ว ให้ปล่อยมันกลับสู่ธรรมชาติ เพื่อให้มันได้ตั้งรกรากและฟื้นฟูสายพันธุ์ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเรียกวิธีการนี้ว่า การฟื้นฟูถิ่นที่อยู่
เมื่อประชากรมอนสเตอร์ได้รับการฟื้นฟูแล้ว ก็สามารถพบไข่ของพวกมันและฟักออกมาเป็นมอนสเตอร์คู่หูได้ การฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยสามารถทำได้กับสัตว์มากกว่าแค่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์เท่านั้น
การฟักไข่และปล่อยมอนสเตอร์สู่ป่าจะส่งผลต่อระดับระบบนิเวศของพื้นที่นั้น
เมื่อระดับระบบนิเวศสูงขึ้น การหาไข่ก็จะง่ายขึ้น และมอนสเตอร์ที่ฟักออกมาอาจมีทักษะหรือยีนพิเศษได้
นอกจากนี้ยังมีมอนสเตอร์พิเศษบางตัวที่สามารถหาได้จากการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยเท่านั้น!
มอนสเตอร์สองธาตุ
การเพิ่มระดับระบบนิเวศจะช่วยให้คุณพบมอนสเตอร์ที่มีธาตุของพื้นที่นั้นๆ มอนสเตอร์ที่มีธาตุของพื้นที่นั้นๆ เรียกว่า มอนสเตอร์สองธาตุ
ตัวอย่างเช่น มอนสเตอร์ที่มีธาตุสายฟ้าตามปกติ อาจได้รับอิทธิพลจากธาตุไฟของพื้นที่ที่มันฟักออกมา และเกิดมาพร้อมกับทักษะธาตุไฟ ซึ่งส่งผลต่อรูปลักษณ์ของมอนสเตอร์ด้วย
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ผสานภารกิจของเหล่าเรนเจอร์ในการปกป้องมอนสเตอร์และฟื้นฟูถิ่นที่อยู่เข้ากับระบบเกม RPG อย่างลงตัว สร้างประสบการณ์ที่เข้มข้นและอบอุ่นหัวใจ ที่ผู้เล่นสามารถผูกพันและพัฒนาเหล่ามอนสเตอร์ของตนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีมอนสเตอร์พิเศษที่สามารถหาได้จากการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่เท่านั้น!
อาร์คเวลด์ปรากฏตัว
นอกจาก Chatacabra และ Rey Dau แล้ว Arkveld จาก Monster Hunter Wilds ก็จะปรากฏตัวใน Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ด้วยเช่นกัน!
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 13 มีนาคม 2026 บน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S และ Steam พร้อมเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.monsterhunter.com/stories3/en-asia/
