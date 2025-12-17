xs
VALORANT ประกาศศึก VCT PACIFIC 2026 ซีซั่นใหม่เริ่ม 22 ม.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วัยรุ่นวาโลเตรียมตัวให้พร้อม VCT Pacific 2026 จะกลับมาพร้อมความเข้มข้นกว่าเดิม ทั้งในด้านรูปแบบการแข่งขัน ทีมที่เข้าร่วม และเส้นทางสู่เวทีระดับโลก ชิงเงินรางวัลรวม 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8 ล้านบาท เตรียมเปิดฉากขึ้นในวันที่ 22 มกราคมนี้

การเปลี่ยนแปลงสำคัญในปี 2026 ของ VCT Pacific


FULL SENSE จากประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ลีกระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการในปีนี้ แทนที่ TALON Esports
• ทีมที่ผ่านเส้นทาง Ascension Pacific 2025 ได้สำเร็จ ได้แก่
- Nongshim RedForce (ทีมเก่าแห่งลีกที่หวนคืนสังเวียน)
- VARREL (ผู้ท้าชิงหน้าใหม่ไฟแรง)

ทั้งสามทีมคือความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ปีนี้ดุเดือดหนักกว่าเดิมสำหรับภูมิภาคแปซิฟิก

เส้นทางใหม่สู่ Champions
ปีนี้ Challengers มีโอกาสมากขึ้นกว่าเดิม โดยทีมจากลีก Challengers จะมีเส้นทางใหม่ที่สามารถไต่ไปถึง Stage 2 Playoffs ของ VCT Pacific และคว้าที่นั่งไปแข่งขัน Champions ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกปล่อยเร็ว ๆ นี้บน VALORANTESPORTS.com

Championship Points กลับมาแล้ว
เพื่อให้รางวัลกับทีมที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอย่างสม่ำเสมอ ทีมที่สะสม Championship Points สูงสุด 2 ทีม จะได้ตั๋วไป Champions 2026 โดยอัตโนมัติ และจะไปรวมกับอีก 2 ทีมที่คว้าสิทธิ์จาก Stage 2 Playoffs

รูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งซีซั่น
KICKOFF (22 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์)




เริ่มฤดูกาลด้วยทัวร์นาเมนต์เปิดซีซั่นรูปแบบใหม่แบบ แพ้สามครั้งคัดออก (Triple-Elimination Bracket) ใช้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ VCT Pacific
4 ทีมที่เข้าร่วม Champions 2025 เข้ารอบสายบนทันที
• ทีมอื่น ๆ จับสลากแบ่งสายแบบสุ่ม
3 ทีมสุดท้าย จะได้ไปแข่งขันที่ Masters Santiago ทัวร์นาเมนต์ระดับโลกแรกของปี

ระบบใหม่นี้ออกแบบมาเพื่อให้ทีมได้ลงสนามมากขึ้น ลดช่วงพัก และเพิ่มความดุเดือดตั้งแต่วันแรก

STAGE 1 (3 เมษายน – 17 พฤษภาคม)


12 ทีมถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม แข่งขัน Bo3 แบบพบกันหมดหนึ่งรอบ
• 4 ทีมอันดับสูงสุด ของแต่ละกลุ่มเข้าสู่ Playoffs

Stage 1 Playoffs
• รูปแบบ Double-Elimination (Bo3)
• รอบ Lower Final และ Grand Final แข่งขัน Bo5
• 3 ทีมท็อป จาก Playoffs จะได้ไป Masters London

STAGE 2 16 กรกฎาคม – 6 กันยายน


กลับเข้าสู่สมรภูมิสุดท้ายของปี เพื่อคว้าที่นั่งใน Champions
• กลุ่มแข่งขัน Bo3 พบกันหมด
• 2 ทีมสูงสุดของแต่ละกลุ่มเข้ารอบ Playoffs โดยตรง

ช่วง Play-Ins สุดเข้มข้น
• ทีมอันดับ 3–6 ของแต่ละกลุ่มรวม 8 ทีม
• เสริมด้วย 4 ทีมจากลีก Challengers รวมเป็น 12 ทีม
• แข่งขัน Double-Elimination เพื่อหา 4 ทีมเข้าสู่ Stage 2 Playoffs

Stage 2 Playoffs
• 8 ทีมสุดท้าย
• Bo3 ตลอดรายการ
• รอบสุดท้ายเป็น Bo5 และ 2 ทีมที่ดีที่สุดจาก Stage 2 จะได้ตั๋วตรงสู่ Champions 2026

กำหนดการแข่งขันปี 2026


• Kickoff: 22 ม.ค. – 15 ก.พ.• Stage 1: 3 เม.ย. – 17 พ.ค.
• Stage 2: 16 ก.ค. – 6 ก.ย.

แข่งขันทุกวันเวลา 15:00 น. ตามเวลาประเทศไทย ติดตามตารางการแข่งขันอัปเดตได้ที่ VALORANTESPORTS.com โดยสามารถรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางการถ่ายทอดสดภาษาไทยได้ที่
• Twitch: VALORANT TH
• YouTube: VALORANTesportsTH
• SOOP: VALORANT Esports TH

ปี 2026 จะเป็นปีที่บ้าคลั่งอีกครั้งของ Pacific ทีมใหม่ ความท้าทายใหม่ และศึกที่เดิมพันสูงขึ้นกว่าเดิม เตรียมให้พร้อม VCT Pacific 2026 กำลังจะเริ่มแล้ว แล้วเจอกัน!

