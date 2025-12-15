Review: Agent Versus เกมไทยดีๆที่ไม่อาจให้คะแนนได้

แนว ปาร์ตี้ออนไลน์
ระบบ PC
ผลงานอินดี้คุณภาพฝีมือคนไทยที่เราอยากวิเคราะห์เจาะลึกใจจะขาด แต่มิอาจทำได้เพราะยังไม่มีโอกาสได้เล่นมันจริงๆเลยสักตา
สำหรับ Agent Versus นั้นเป็นผลงานเกมของทีมพัฒนาอินดี้เชื้อสายไทยอย่าง Game Inside Studio ที่หยิบจับเสน่ห์จุดเด่นของเกม Among Us มาปรับเปลี่ยนรูปโฉมตีความหมายใหม่ให้มีเรื่องราวเหตุผลแรงจูงใจดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ด้วยการพาผู้เล่นก้าวเท้าเข้าสู่โลกของสายลับจารชนที่ไม่อาจไว้วางใจใครได้เลยสักคน ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเป็นเกมคนไทยสร้าง พวกเมนูข้อความที่ใช้ภายในเกมย่อมเป็น ภาษาไทย
รูปแบบการเล่นของมันจะเป็นเกมปาร์ตี้ออนไลน์แนวจับไต๋ทายบทหรือ Social Deduction ที่สามารถเล่นพร้อมกับเพื่อนๆได้ตั้งแต่ 2 - 8 คน โดยแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งจะสวมบทบาทเป็น "สายลับ" (Spy) ที่ต้องแฝงตัวไปกับฝูงชน NPC ให้แนบเนียนเพื่อแอบลอบทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วง ในขณะที่ผู้เล่นอีกฝ่ายจะทำหน้าที่เป็น "นักสืบ" (Detective) ผู้คอยเฝ้าสังเกตตามจับผิดควานหาตัวสายลับและพยายามขัดขวางทุกวิถีทาง
ลักษณะเกมการเล่นจะแบ่งเป็นรอบ เมื่อหมดเวลาในแต่ละรอบผู้เล่นจะได้มีสิทธิ์โหวตว่า NPC คนไหนน่าจะเป็นสายลับแฝงตัวมาหรือเมื่อพบเห็นสิ่งผิดปกติใดๆก็สามารถเรียกประชุมฉุกเฉินเพื่อโหวตได้ทันที หากโหวตถูก ฝ่ายนักสืบจะได้คะแนน แต่ถ้าโหวตผิด ฝ่ายสายลับก็จะเป็นฝั่งที่ได้คะแนนไปแทน
ถึงจะเป็นเกมแนวสอดส่องจับผิดเน้นใช้สมองไหวพริบ แต่มันก็มีพาร์ทที่ให้เราได้ออกแอ็คชั่นชักปืนออกมายิงต่อสู้กันแบบเกม FPS ด้วยนะ โดยเมื่อเกมดำเนินไปจนถึงช่วงท้ายทั้งฝ่ายสายลับและฝ่ายนักสืบจะได้ระบายความเคียดแค้นที่เก็บกดสะสมมานาน ด้วยการถืออาวุธวิ่งไล่ยิงกัน ปัง ปัง ปัง! เหมือนดั่งวลียอดฮิตของวัยรุ่นที่บอกว่า "เกมแพ้ คนไม่แพ้" นั่นแหละนะ
ส่วนสาเหตุที่เราทำได้เพียงแค่เขียนแนะนำสั้นๆไม่อาจลงลึกรายละเอียดไปไกลได้มากกว่านี้ นั่นเป็นเพราะว่าตัวเกมไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้นั่งเล่นคนเดียว โหมด Tutorial ฝึกสอนอะไรก็ไม่มี เหล่าบอท AI เอาไว้ซ้อมมือแก้เหงาก็ไม่บรรจุใส่มาให้ คือเปิดเกมขึ้นมาคุณต้องกดเสิร์ชหาห้องออนไลน์หรือสร้างห้องเล่นกับเพื่อนกันเอาเอง บอกเลยว่าหากใครไม่มีเพื่อนอย่าหวังว่าจะได้เล่นสักตาจากประสบการณ์ตรงที่พยายามกดรีเฟรชหาห้องออนไลน์มาตลอดทั้งสัปดาห์ ไม่ว่าจะช่วงเช้า สาย บ่าย เย็น หรือตกดึก เรายังไม่เจอห้องของผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆเลยแม้แต่ครั้งเดียว จึงอยากขอเตือนเกมเมอร์สายโซโลทั้งหลายระวังจะเสียเงินไปฟรีๆ
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท Game Inside
