หนังคนแสดง "Street Fighter" เผยตัวอย่างแรก เตรียมฉายปี 2026

CAPCOM ปล่อยตัวอย่างแรกของภาพยนตร์คนแสดงจากเกมต่อสู้สุดคลาสสิก "Street Fighter" ในงาน The Game Awards 2025 เตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ภายในปี 2026
เรื่องราวของ "Street Fighter" เกิดขึ้นในปี 1993 หลังจากแยกทางกันมานานหลายปี นักสู้ "ริว" และ "เคน" ได้รับการชักชวนอีกครั้งโดย "ชุนลี" และถูกดึงเข้าสู่การต่อสู้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งใหม่ การดวลที่เต็มไปด้วยความรุนแรง ชะตากรรมที่เกี่ยวพันกัน และความโกรธแค้นที่พลุ่งพล่าน อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังของการต่อสู้นี้ มีแผนการร้ายที่อันตรายซ่อนอยู่ บังคับให้พวกเขาไม่เพียงแต่ต่อสู้กันเอง แต่ยังต้องเผชิญหน้ากับปีศาจในอดีตของพวกเขาด้วย มิเช่นนั้นก็จะมีผลลัพธ์เดียวคือเกมโอเวอร์
เนื่องในโอกาสงาน "The Game Awards 2025" ที่จัดขึ้นในวันนี้ ทางผู้จัดงานได้เชิญนักแสดงมาร่วมมอบรางวัล และสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนด้วยการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ที่เต็มไปด้วยตัวละครที่คุ้นเคย รวมถึงท่าต่อสู้และฉากคลาสสิกจากเกม นอกจากนี้ ทีมงานยังได้ปล่อยโปสเตอร์ตัวละครของนักแสดงออกมาพร้อมกันด้วย
"Street Fighter" จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ภายในปี 2026
