ก้าวสู่โลกใหม่ไปกับ "Infinity Nikki x animate Bangkok" เริ่ม 12 ธ.ค.นี้

Infinity Nikki จับมือ animate Bangkok ฉลองการเปิดตัวเวอร์ชัน 2.0 "Terra’s Call" เนรมิตร้าน Gratte ในธีมอิตซาแลนด์ จัดเต็มเมนูพิเศษ พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ศูนย์การค้า MBK ชั้น 7 เริ่ม 12 ธันวาคมนี้
Infinity Nikki เป็นภาคที่ห้าในซีรีส์ Nikki ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก พัฒนาโดย Infold Games ตัวเกมสร้างบน Unreal Engine 5 และมอบประสบการณ์ผจญภัยแบบโอเพ่นเวิลด์ข้ามแพลตฟอร์ม ทั้งบน PS5, PC, Steam และมือถือ มียอดดาวน์โหลดทั่วโลกกว่า 20 ล้านครั้ง
เกมผสานระบบแต่งตัวอันเป็นเอกลักษณ์ของแฟรนไชส์เข้ากับการสำรวจโลกกว้าง การกระโดดผ่านด่าน แก้ปริศนา และกลไกอินเทอร์แอกทีฟหลากหลายรูปแบบ นับตั้งแต่เปิดตัว เกมได้รับกระแสชื่นชมอย่างกว้างขวาง รวมถึงคะแนน Metacritic 80 และคะแนนรีวิว 90 จาก IGN
เวอร์ชัน 2.0 “Terra’s Call” — เปิดตัว 26 พฤศจิกายน 2025
สายลมจากทิศตะวันตกพาเสียงกระซิบแห่งตำนานจากแดนไกลมาให้ได้ยิน การผจญภัยของ Nikki กำลังจะเปิดฉากขึ้นอีกครั้ง เมื่อผู้เล่นออกเดินทางสู่การผจญภัยอันงดงามในอิตซาแลนด์ ดินแดนใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน 2.0
Key Features
● แผนที่ใหม่: อิตซาแลนด์ — ดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวโบราณและความลับที่ซ่อนอยู่
● ความสามารถต่อสู้และสำรวจใหม่ — การแปลงร่างเป็นยักษ์, ทักษะธนู และเหล่าเพื่อนเห็ด
ผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่สามารถรับรางวัล สูงถึง 126 draws และชุดฟรี 15 แบบในเวอร์ชั่น 2.0!
● รางวัลฉลองวันเกิดของ Nikki
- Diamond ×3,000
- Resonite Crystal ×10
- ชุดฉลองวันเกิด 4★ ฟรี
● รางวัลฟรีรวม — สูงสุดถึง 126 กาชา และชุดทั้งหมด 15 เซต
● เฟอร์นิเจอร์สร้างบ้านฟรี — แบบสเก็ตมากกว่า 63 แบบ เฟอร์นิเจอร์ 1,300 ชิ้น
Infinity Nikki x animate Bangkok — กิจกรรมออฟไลน์
เพื่อเฉลิมฉลองการอัปเดตเวอร์ชัน 2.0 Infold Games จัดกิจกรรมร้านธีมแบบจำกัดเวลา ณ animate MBK โดยเนรมิตพื้นที่ให้กลายเป็นมุมหนึ่งของอิตซาแลนด์ที่มีชีวิตชีวา
Event Duration: 12 ธันวาคม 2025 – 11 มกราคม 2026
Location: animate Bangkok ศูนย์การค้า MBK
ไฮไลท์
● Immersive Themed Store ก้าวเข้าสู่ร้านธีมอิตซาแลนด์สุดงดงาม ราวกับได้หลุดเข้าไปในโลกของเกมจริงๆ
● Gratte Art, คุกกี้พิมพ์ลาย & ไอศกรีม มาพร้อมลวดลายชุดเวอร์ชัน 2.0 แบบเอ็กซ์คลูซีฟ
● กิจกรรมซื้อสินค้า & ลุ้นรางวัล เพียงใช้จ่าย 300 บาท ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับสินค้าสุดพิเศษหรือโค้ดไอเทมในเกม
● โปสการ์ดลิมิเต็ด ถ่ายรูปภายในงานเพื่อรับโปสการ์ดลายพิเศษ 1 ใน 2 แบบ (จำนวนจำกัด!)
วิธีเข้าร่วม
1. กิจกรรมซื้อสินค้า & สุ่มลัคกี้ทิกเก็ต
● ใช้จ่ายครบ 300 บาทเพื่อสุ่มลัคกี้ทิกเก็ต
● ของรางวัลประกอบด้วยสินค้าลิขสิทธิ์และโค้ดไอเทมในเกม
2. Snap & Win in Itzaland – รับโปสการ์ดลิมิเต็ด
● Join the Infinity Nikki Thailand Official Facebook Group.
● ถ่ายภาพโมเมนต์การผจญภัย Infinity Nikki ของคุณภายในร้าน animate
● โพสต์ลงโซเชียลมีเดียพร้อมแฮชแท็ก: #InfinityNikkiTH #nikkiinanimateTH
- รองรับแพลตฟอร์ม: Facebook, Instagram, X, TikTok (ไม่รวม Stories)
● แสดงโพสต์ของคุณที่เคาน์เตอร์ animate เพื่อรับโปสการ์ดลิมิเต็ด (จำนวนจำกัด!)
Infinity Nikki เวอร์ชัน 2.0 "Terra’s Call" พร้อมให้เล่นแล้ว ดาวน์โหลดเกมบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Windows, Steam, Epic Games, App Store และ Google Play ติดตามข่าวสาร อัปเดต และประกาศกิจกรรมล่าสุดได้ที่กลุ่ม Facebook: https://www.facebook.com/groups/infinitynikkithailand
