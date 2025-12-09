Genshin Impact จัดอีเวนท์ผจญภัยเพื่อการเรียนรู้ผ่านแอป Duolingo

Genshin Impact จับมือ Duolingo แอปเพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมจำกัดเวลาในแอป Duolingo เข้าร่วมภารกิจพิชิตสถิติ 3 วันรวด รับของรางวัลพิเศษในเกม Genshin Impact เริ่มแล้ววันนี้
เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม ผู้เล่นและผู้เรียนสามารถปลดล็อก "ภารกิจ Genshin Impact" ได้ในทุกหลักสูตรบนแอป Duolingo เพียงทำบทเรียนให้เสร็จวันละ 1 บทเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันเพื่อรักษาสถิติ และร่วมแกะสลักรูปปั้น Paimon และ Duo ภายในแอปให้สำเร็จ นี่คือของสะสมที่เป็นดั่งสัญลักษณ์แห่งความมุ่งมั่นของคุณ (ที่มาพร้อมเวทมนตร์แห่ง Teyvat อีกเล็กน้อย) ตัวละครยอดนิยมจาก Genshin Impact อย่าง Tighnari และ Cyno จะปรากฏตัวเคียงข้าง Duo และ Paimon เพื่อคอยส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจผู้เล่นในการเรียน ผู้เรียนที่ทำภารกิจสำเร็จ จะได้รับแพ็กรางวัลสุดพิเศษสำหรับ Genshin Impact ซึ่งประกอบด้วยรูปโปรไฟล์ "ขยันคิด ขยันเรียน", นามบัตรในธีม "การฉลอง - อ่านฝัน" และไอเทมเมนูอาหารสไตล์ Sumeru ที่ไม่เหมือนใครอย่าง "Spiced Fried Chicken" พร้อมด้วยสูตรอาหาร ทั้งนี้ รหัสแลกรับรางวัลสำหรับแพ็กรางวัลนี้ จะสามารถกดรับได้ภายในแอปผ่านแท็บ "ร้านค้า" ของ Duolingo จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2025 เวลา 23:59:59 น. (UTC) และรหัสจะสามารถใช้แลกรับรางวัลในเกม Genshin Impact ได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2026 เวลา 15:59:59 น. (UTC)
ความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Genshin Impact ได้เปิดตัวเวอร์ชันจันทราที่ 3 ไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมาพร้อมกับการเปิดตัว Durin ตัวละคร 5 ดาวธาตุไฟคนใหม่ที่มีรูปแบบการต่อสู้ถึงสองรูปแบบ พร้อมด้วยเนื้อเรื่องบทใหม่ที่มี Nod-Krai เป็นฉากหลัง https://hoyo.link/5O4m20IFr
กิจกรรม Genshin Impact × Duolingo ภารกิจพิชิตสถิติ 3 วันรวด จะเปิดให้ร่วมสนุกในภูมิภาคที่กำหนด ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม ถึง 27 ธันวาคมนี้ โดยวันที่ 25 ธันวาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่ผู้เรียนและผู้เล่นสามารถเริ่มเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพิชิตรางวัลได้ โดยการให้บริการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรมได้ภายในแอป สำหรับรายละเอียดฉบับเต็ม สามารถดูได้ที่ https://www.duolingo.com/help/genshin-impact
