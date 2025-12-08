Review: Project Motor Racing เกมซิ่งที่จริงจังและจุกจิกยิ่งกว่า GT

แนว ซิมูเลเตอร์แข่งรถ
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC
เรตเกม ESRB: E เหมาะสำหรับผู้เล่นทุกวัย
ผลงานเกมขับรถซิมูเลเตอร์ที่จำลองเหตุปัจจัยทุกอย่างในสนามแข่งมาไว้ภายในเกม จนบางทีรู้สึกว่ามันเรื่องมากและแอบเยอะเกินไป!
เมื่อได้ยินชื่อ Project Motor Racing ครั้งแรก เชื่อว่าหลายท่านคงแอบนึกถึงแฟรนไชส์เกมแข่งรถในอดีตที่เคยใช้คำขึ้นต้นนำหน้าคล้ายๆกันอย่าง Project CARS ซึ่งสิ่งที่พวกคุณคิดกันนั้นมันถูกแล้วเพราะว่าตัวเกมทั้งสองที่กล่าวมาถูกพัฒนาสร้างขึ้นโดยฝีมือคนๆเดียวกันนั่นก็คือ "วิลเลียม เอียน เบลล์" (William Ian Bell) เกมดีไซน์เนอร์ชาวอังกฤษบุรุษผู้ก่อตั้ง Slightly Mad Studios ที่ปัจจุบันได้ผันตัวเองย้ายเข้ามาซบบ้านหลังใหม่ Straight4 Studios แต่ไฟรักในสปีดความเร็วแห่งกีฬายานยนต์มอเตอร์สปอร์ตของเขานั้นยังคงคุกรุ่นเหมือนเดิม
โหมดอาชีพ Career ที่ถือเป็นโหมดหัวใจหลักของเกมนั้น มันค่อนข้างเปิดกว้างปล่อยอิสระให้ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นนักขับได้ทุกระดับชั้น กล่าวคือคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มสตาร์ทในฐานะมือใหม่ขับรถราคาถูกๆแรงม้าต่ำๆแล้วค่อยขยับไต่เต้าขึ้นมาสู่จุดสูงสุด หรือว่าจะเลือกเริ่มต้นอาชีพด้วยทรัพยากรพร้อมสรรพสวมบทนักขับผู้มีชื่อเสียงเงินทองสปอนเซอร์รายล้อม สามารถซื้อรถแรงแพงสุดในเกมมาขับได้เลยตั้งแต่แรก ถนนเส้นทางสายความเร็วนี้ล้วนอยู่ที่เรากำหนด
เนื่องด้วยเป็นเกมที่ถูกผลิตโดยชาวตะวันตก บรรดายี่ห้อรถยนต์ลิขสิทธิ์ที่มีให้เลือกขับจึงเอนเอียงโน้มหนักไปทางยานยนต์สัญชาติอเมริกันและยุโรปเสียเป็นส่วนมาก ขณะที่ฟากฝั่งรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่นถึงจะมาน้อยคันน้อยค่ายแต่ก็พอดับกระหายพวกเราได้บ้างอย่าง โตโยต้า, มาสด้า และ นิสสัน ส่วนเรื่องการปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่แต่งแต้มสีสันลวดลายนั้นจงลืมไปได้เลย เพราะนี่คือรายการแข่งขันบนดินหน้าที่ของคุณมีเพียงแค่การบังคับพวงมาลัยอยู่ภายในรถแข่งลายสำเร็จรูปเท่านั้น
กราฟิกที่หลายคนบ่นกันว่าเหมือนเกมยุค เพลย์สเตชัน 3 เรื่องนี้เราคงเถียงไม่ออกเพราะภาพที่เห็นมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ เหตุผลเนื่องจากทีมพัฒนาตัดสินใจเลือก GIANTS Engine ที่เป็นเอนจิ้นขาประจำซีรีย์เกมทำไร่ทำสวน Farming Simulator มาใช้ในการรังสรรค์เกมแข่งรถตัวนี้ แน่นอนผลประโยชน์ที่ได้รับย่อมตกอยู่กับบรรดาพืชพันธุ์ต้นไม้ใบหญ้าและสภาพดินฟ้าอากาศที่แลดูสมจริงสมจัง ส่วนเรื่องดีเทลสนามแข่งขัน ฝูงชนบนอัฒจันทร์ ไปจนถึงรายละเอียดตัวถังของรถยนต์นั้น ดูจะเป็นเรื่องรองดร็อปลงไปตามสภาพ
ด้านฟิสิกส์การขับ ต้องยอมรับตามตรงว่านี่คือเกมแข่งรถที่ขับยากสุดๆเกมหนึ่งของโลกเลยทีเดียว ต่อให้คุณจะเข้าไปเปิดใช้งานฟีเจอร์ช่วยเหลือ Assists จนครบหมดยกแผง เวลาขับจริงก็ไม่อาจการันตีได้ว่าคุณจะสามารถพารถเข้าเส้นชัยโดยสวัสดิภาพไม่เฉี่ยวชนอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่ารถยนต์ขับเคลื่อนล้อหลังภายในเกมที่พร้อมหมุนส่ายท้ายสะบัดอยู่ตลอดเวลา ออกสตาร์ทแรงไปก็หมุน รีบออกโค้งไวไปหรือทำอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็หมุนวนอยู่อย่างนั้นไม่เป็นทำอะไร และถึงแม้จะรู้ว่ารถจำพวก RWD นั้นมันขับยากควบคุมลำบาก แต่คุณก็มิอาจหลีกเลี่ยงหลบหนีมันพ้นเพราะรถยนต์จำนวน 69 คันจากทั้งหมด 70 คันที่มีอยู่ภายในเกมล้วนขับเคลื่อนด้วยล้อหลังหรือ RWD แทบทั้งสิ้น ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอเกมแข่งรถที่แปลกประหลาดอะไรแบบนี้เลย
ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมแข่งรถที่เน้นความสมจริง แน่นอนมันต้องมาพร้อมกฎระเบียบข้อบังคับที่หยุมหยิมเหมือนในชีวิตจริง หากวิ่งลัดตัดโค้งหรือขับไถลออกนอกสนามคุณก็จะโดนทำโทษปรับเวลาทันทีโดยไม่สนใจว่าเราจะจงใจขับออกเองหรือโดนรถ AI คู่แข่งขับเบียดชน (ห๊ะ!!) ตอนออกสตาร์ทรถของเราจะใส่เกียร์ว่าง N ค้างเอาไว้เสมอ เมื่อไฟแเดงสามดวงดับลงเราต้องคอยกดปุ่มวงกลมเพื่อเปลี่ยนเกียร์เองทุกครั้งเพื่อเร่งออกตัวจากจุดสตาร์ท เวลาถอยหลังก็เช่นเดียวกันจะมาอาศัยแตะเบรกลากยาวเหมือนเกมอื่นไม่ได้ คุณต้องกดปุ่มกากบาทเข้าเกียร์ R เสียก่อนแล้วจึงค่อยเหยียบคันเร่งเพื่อถอยหลัง และที่น่าปวดกบาลเราสุดๆคงเห็นจะเป็นจังหวะตอนเข้าพิทนี่แหละ ที่เราต้องประคองรถเข้าไปจอดให้ตรงซองช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กำหนดให้พอดีเป๊ะ ถ้ากะพลาดจอดห่างไปเพียงนิ้วเดียวทีมงานพิทครูก็จะยืนเฉยไม่ยอมเข้ามาซ่อมให้ คือเล่นไปแล้วอยากจะร้องถามทีมผู้พัฒนาว่า พวกเขาไม่แบ่งเวลาตรงจุดนี้ไปโฟกัสใส่ใจเรื่องฟิสิกส์การขับขี่หรือคุณภาพกราฟิกบ้างเลยหรอ?
นอกจากโหมดอาชีพแล้ว ภายในเกมยังบรรจุโหมด Multiplayer มาให้เราได้แข่งขันกับผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆ แต่ก็ควรเผื่อใจไว้ด้วยว่ากลุ่มสังคมคอมมิวนิตี้มันอาจจะไม่ได้คึกคักเนืองแน่นเหมือนอย่างเกมดังระดับบิ๊กเนม เพราะนี่เป็นเกมไอพีใหม่สดซิงคนทั่วไปแทบไม่รู้จักแถมยังเข้าถึงยากสำหรับมือใหม่อย่างที่ได้เกริ่นไปอีกต่างหาก หนำซ้ำถ้าคุณอยากจะเข้าเล่นในโหมดออนไลน์ Rank จัดอันดับ คุณจำเป็นจะต้องผ่านด่านทดสอบ License Test เพื่อรับใบอนุญาตเสียก่อน โดยเงื่อนไขการผ่านคือต้องขับวนจนครบ 8 รอบสนามแล้วเข้าเส้นชัยให้ทันภายในเวลา 8 นาทีครึ่ง นั่นหมายความว่าเราต้องพยายามขับให้แนบเนียนที่สุดไม่หลุดโค้งเลยสักรอบ ซึ่งรถที่ใช้ทดสอบก็คือ Mazda MX-5 ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังที่ส่ายเป็นงูหากไม่ควบคุมให้ดีๆ เรียกว่าโอกาสที่ผู้เล่นมือใหม่จะทะลุผ่านเข้าไปเล่นแรงค์ได้นี่แทบจะเป็นศูนย์หมดสิทธิ์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ส่วนโหมดเสริม Challenge ที่ให้ผู้เล่นท้าทายจับเวลานั้น มันจะเป็นการแข่งขันทำสถิติเร็วสุดในแต่ละสนามด้วยรถยนต์ที่กำหนด แล้วเอาเวลาไวสุดที่เราทำได้ไปเทียบกับของคนอื่นบนตารางลีดเดอร์บอร์ด ฟังดูมันก็ปกติดีใช่มั้ยละ? แต่เปล่าเลยเพราะว่าการดึงข้อมูลตารางอันดับผู้เล่นในแต่ละสนามมันค่อนข้างเนิ่นนานอืดอาดเชื่องช้าราวกับกำลังโหลดไฟล์หนังเอชดี เลื่อนลงแต่ละทีก็ต้องรอ พอจะเลื่อนกลับขึ้นไปยังจุดก่อนหน้านี้ก็ต้องรอโหลดข้อมูลเดิมซ้ำมันอีกที รอนานเสียจนหมดความกระหายไม่รู้สึกอยากแข่งอะไรอีกแล้ว นี่ยังไม่นับเรื่องการดีไซน์ออกแบบหน้าต่างเมนูยูสเซอร์อินเตอร์เฟสต่างๆภายในเกมที่ดูสับสนวุ่นวายแอบใช้งานยุ่งยากอีกนะ
"พูดจากใจคนที่เคยสัมผัสกับ Project CARS มาก่อน ต้องบอกว่าผลงานเรซซิ่งตัวล่าสุดของคุณ 'เอียน เบลล์' นี้มันมีคุณภาพที่ย่ำแย่ต่ำกว่ามาตรฐานที่เขาเคยทำไว้ในแทบทุกๆด้านเลย ทั้งปริมาณรถที่ให้มาน้อยนิด ฟิสิกส์การขับก็ไม่ได้สมจริงอย่างที่คิด งานภาพกราฟิกเองก็ดูด้อยดร็อปลงไปไม่สมเป็นเกมเจนฯยุคปัจจุบัน และที่สำคัญคือมันยังคงรักษาคอนเซปต์โปรเจกต์เกมแข่งรถที่รีบเร่งปล่อยขายทั้งที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์อีกตามเคย ราวกับว่านี่เป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของหนุ่มฝรั่งรายนี้ไปซะแล้วทำผิดพลาดซ้ำเดิมบ่อยๆจนติดเป็นนิสัยที่ต่อให้จะเปลี่ยนชื่อไอพีหรือเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ยังไงก็แก้ไม่หายสักที"
|เกมเพลย์
|6
|กราฟิก
|6
|เสียง
|8
|จำนวนรถแข่ง
|5
|ความคิดสร้างสรรค์
|5
|ภาพรวม
|6
