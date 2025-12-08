"Crossfire: Legends" พร้อมเปิดสมรภูมิเดือดบนมือถือ 16 ธ.ค.นี้

Crossfire: Legends เกม FPS บนมือถือจาก TiMi Studio Group ภายใต้การให้บริการของ Level Infinite และได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการจาก Smilegate เตรียมเปิดให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้
Crossfire: Legends พัฒนาต่อยอดจาก Crossfire แฟรนไชส์ FPS ระดับโลก โดยปรับประสบการณ์การเล่นให้เหมาะสมกับผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งด้านการควบคุม การตอบสนองของเกมเพลย์ และประสิทธิภาพบนมือถือ รองรับการดาวน์โหลดผ่าน Google Play และ App Store
ดาร์เรน กู (Darren Gu) โปรดิวเซอร์เกม Crossfire: Legends กล่าวว่า “Crossfire: Legends คือตำนานบทใหม่สำหรับแฟนคลับ Crossfire ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เขายังกล่าวเพิ่มเติมว่า “เราภูมิใจนำเสนอตัวเกมที่ยังคงรสชาติของความเป็น Crossfire ในด้านความรวดเร็ว ความเข้มข้น และยุทธวิธี ทางเราได้ปรับตัวเกมให้เหมาะกับการเล่นบนมือถือมากที่สุด การเปิดให้บริการวันที่ 16 ธันวาคมนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น”
จากความสำเร็จทั่วโลก สู่เวอร์ชันสำหรับผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ
Crossfire: Legends คือเกมที่พัฒนาขึ้นจาก Crossfire Mobile เกมมือถือแบบ FPS ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศจีน โดยทีมพัฒนาได้ทำการปรับระบบหลักในหลาย ๆ ด้านเพื่อให้เหมาะกับผู้เล่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ว่าจะเป็นระบบการยิงที่ลื่นไหลและแม่นยำ ระบบควบคุมที่ตอบโจทย์การเล่นบนมือถือ ไปจนถึงเกมเพลย์ที่เน้นทีมเวิร์กเป็นหลัก ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเกมยิงที่ผสมผสานเกมเพลย์ที่เน้นฝีมือเป็นหลัก การ Optimise ประสิทธิภาพสูง และอัตลักษณ์ของ Crossfire ไว้อย่างครบถ้วน
“เพลิงอสุรกาย” เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า พร้อมเริ่มนับถอยหลังสู่การเปิดตัว
Crossfire: Legends ได้ทำการเปิดแคมเปญลงทะเบียน “เพลิงอสุรกาย” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวที่กำลังจะมาถึง ผู้เล่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุกคนสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้วตอนนี้เพื่อรับโอกาสในการปลดล็อกรางวัล Exclusive เช่น AK47-อสุรกาย-อัลฟา รวมถึงรางวัลใหญ่อย่าง iPhone 17 Pro Max, iPad และ MacBook Pro สามารถเข้าร่วมอีเวนต์ได้ที่ https://act.playcfl.com/act/a20251031rlr/index.html
ศึกประชันครั้งยิ่งใหญ่ CFLC 2025-2026 ชวนผู้เล่นทั่วโลกชิงเกียรติยศและรางวัลรวมกว่า US$70,000
การแข่งขัน Crossfire: Legends Championship (CFLC) 2025-2026 ได้เปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการ พร้อมปลุกกระแสการแข่งขันสุดเดือดของเกมยิงบนมือถือสู่เวทีนานาชาติ ด้วยเงินรางวัลรวมสูงถึง US$70,000 มอบประสบการณ์การแข่งขันเข้มข้น รูปแบบทัวร์นาเมนต์ที่ท้าทายยิ่งกว่าเดิม และความตื่นเต้นที่แฟน ๆ ห้ามพลาด
ทัวร์นาเมนต์ CFLC 2025-2026 จะจัดขึ้นใน 5 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย และเวียดนาม โดยการแข่งขันจะดำเนินทั้งหมด 6 ช่วง ตั้งแต่รอบ Open Qualifiers ไปจนถึงรอบ Grand Finals วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ผู้ชมจะได้สัมผัสการต่อสู้แบบ BO1, BO3 และ BO5 ที่จะคัดสรรทีมที่แข็งแกร่งที่สุดสู่เวทีไฟนอล เพื่อจารึกบทใหม่ของประวัติศาสตร์การแข่งขัน Crossfire: Legends
สามารถติดตามข่าวสาร อัปเดตล่าสุด และคอนเทนต์พิเศษเกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่ Facebook: @cflesportsglobal มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการถือกำเนิด “ตำนานบทใหม่” แห่งโลกการแข่งขัน FPS บนมือถือไปด้วยกัน
"Crossfire: Legends" จะเปิดให้บริการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่ 16 ธันวาคมนี้ ติดตามข่าวสารอัปเดตและกิจกรรมคอมมูนิตี้ล่าสุดได้ที่ Facebook, YouTube, TikTok และ Discord
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*