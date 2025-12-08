"โรงเรียนสตรีอ่างทอง" คว้าแชมป์ RoV ศึก AIS eSports S Series

AIS เดินหน้าขับเคลื่อนวงการอีสปอร์ตไทย สร้างโอกาส ผลักดันเยาวชนไทยสู่วงการกีฬาอีสปอร์ตระดับมืออาชีพ ผ่าน “AIS eSports S Series Thailand Championship 2025 by Dutch Mill” เวทีการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตเกม Arena of Valor (RoV) ระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
การแข่งขัน AIS eSports S Series Thailand Championship จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้มีนักเรียนมัธยมทั่วประเทศกว่า 2,221 ทีม จาก 486 โรงเรียน ร่วมประชันฝีมือสู่การคว้าแชมป์ระดับประเทศ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 850,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักจาก นมเปรี้ยวดัชมิลล์ (Dutch Mill) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมด้วยพันธมิตรร่วมอย่าง มาม่า (MAMA) และ ทาโร (Taro) รวมถึงความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด สมาคม สโมสร และชมรมอีสปอร์ตประจำจังหวัด รวมกว่า 49 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคของไทย โดยทีม มือเปล่าให้2มีของให้4 จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง เป็นผู้คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษา 60,000 บาท ไปครอง
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า “AIS eSports S Series Thailand Championship ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการแข่งขัน แต่คือพื้นที่ที่เปิดกว้างอย่างแท้จริง เราเปิดโอกาสให้เยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ฟรีโดยไม่จำกัดเครือข่ายหรือสังกัดใดๆ เพื่อสร้างเวทีแสดงศักยภาพและพัฒนาเยาวชนให้ได้เรียนรู้ทักษะสำคัญ ทั้งการเคารพกติกา ความมีน้ำใจนักกีฬา รวมไปถึงการทำงานเป็นทีม และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นถึงการเติบโตของกีฬาอีสปอร์ตในกลุ่มเยาวชนไทยและเวทีการแข่งขันที่น่าภูมิใจ ทั้งจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มขึ้นกว่า 48% เมื่อเทียบกับปีก่อน และภาพการแข่งขันที่เข้มข้นกว่าเดิม ได้เห็นพัฒนาการของเยาวชนไทยที่เก่งขึ้นและมองกีฬาอีสปอร์ตเป็นเส้นทางสู่อาชีพในฝันได้อย่างจริงจัง สอดคล้องกับเป้าหมายของ AIS ที่อยากสนับสนุนเยาวชนไทยให้เติบโตบนเส้นทางอีสปอร์ตอย่างมืออาชีพไปพร้อมกับการผลักดันอุตสาหกรรมอีสปอร์ตไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน และก้าวสู่เวทีระดับโลกในอนาคต”
นายธีรชัย เหล่ากอสกุล Commercial Director บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์นมอันดับ 1 ของประเทศไทย หนึ่งในพันธกิจสำคัญของดัชมิลล์ คือการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพของเยาวชน ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์และกิจกรรมที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งในปีนี้ เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ AIS eSports อีกครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตระดับมัธยม เพื่อผลักดันวงการอีสปอร์ตไทยให้ก้าวไกลสู่เวทีระดับนานาชาติ จากจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ทางเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้นักเรียนไทยได้เดินตามความฝันบนเส้นทางของนักกีฬาอีสปอร์ตอย่างจริงจัง”
ไฮไลต์พิเศษของปีนี้ AIS ยังได้ต่อยอดประสบการณ์ให้เยาวชนผู้เข้าแข่งขันด้วยการจัดกิจกรรม Bootcamp สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย ได้แก่ โรงเรียนน้ำพองศึกษา, โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ, โรงเรียนสตรีอ่างทอง และโรงเรียนดาราวิทยาลัย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และกระชับมิตรสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนผู้เข้าร่วมแข่งขัน พร้อมร่วมโชว์ฝีมือกันอย่างดุเดือดเพื่อคว้าชัยชนะในศึกรอบ Grand Final ที่ AIS eSports STUDIO สามย่านมิตรทาวน์
สำหรับผู้ชนะอย่างทีม “มือเปล่าให้ 2 มีของให้ 4” จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง ประกอบด้วยสมาชิก นายชัยณรงค์ แสงอ่อน, นายธาวิน จั่นเพ็ชร์, นายสิรธีร์ บุญมาขอม, นายพีรวิชญ์ ไตรยวงค์, นายพุฒิพงศ์ ไข่เจียว และนายคุณากรณ์ แก้วไสล นอกจากความท้าทายในรอบคัดเลือกที่มีผู้เข้าแข่งขันกว่า 2,221 ทีมทั่วประเทศแล้ว ในรอบ Playoffs 8 ทีมสุดท้าย นับเป็นศึกที่น้อง ๆ ไม่สามารถพลาดได้แม้แต่ก้าวเดียว แต่ด้วยความุ่งมั่นของทุกคนในทีม รวมถึงการฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปี ทำให้ทีมมีความเข้าใจและเชื่อใจกันจนสามารถพลิกเกม คว้าชัยชนะถึง 5 แมตช์ติดต่อกัน และก้าวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในรายการ AIS eSports S Series Thailand Championship 2025 by Dutch Mill ได้อย่างสมศักดิ์ศรี
AIS eSports มุ่งยกระดับวงการกีฬาอีสปอร์ตไทย พร้อมสร้างพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพ สั่งสมทักษะ และสร้างฝันสู่เส้นทางมืออาชีพให้เป็นจริงได้ ใครที่อยากปล่อยของหรือพิสูจน์ฝีมือ ฟอร์มทีมให้พร้อมและติดตามข่าวสารและรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/AiseSportsTournament
