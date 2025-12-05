จากศูนย์สู่ตำนาน! "Octopath Traveler 0" พร้อมวางจำหน่ายแล้ว

"OCTOPATH TRAVELER 0" เกมเทิร์นเบสอาร์พีจีภาคย้อนเรื่องราวต้นกำเนิดของซีรีส์ พัฒนาโดย Square Enix พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ทั้งบนคอนโซลและพีซี
ใน "OCTOPATH TRAVELER 0" ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวแห่งการฟื้นฟูและการล้างแค้นเหนือวงแหวนศักดิ์สิทธิ์ในมหากาพย์อันยิ่งใหญ่ที่เปิดเผยไปทั่วดินแดน Orsterra ตัวเกมมีองค์ประกอบหลักที่กลับมาจากซีรีส์ และเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของซีรีส์ที่ผู้เล่นจะสามารถปรับแต่งตัวเอกของตนเองและสร้างบ้านเกิดขึ้นมาใหม่หลังจากที่ถูกทำลาย
เรื่องราวต่อยอดมาจากเกมมือถือ OCTOPATH TRAVELER: Champions of the Continent โดยเพิ่มเนื้อเรื่องใหม่ที่ผู้เล่นจะได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ และตีความจังหวะของเรื่องราวใหม่ตลอดทั้งเกม แฟน ๆ ที่คุ้นเคยกับซีรีส์นี้จะเพลิดเพลินไปกับการกลับมาของสไตล์ศิลปะ HD-2D อันเป็นเอกลักษณ์ ความสามารถในการโต้ตอบกับตัวละครอื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบผ่าน Path Actions และระบบการต่อสู้ Break and Boost ในการพลิกสถานการณ์การต่อสู้
ผู้เล่นสามารถทดลองเล่นเดโมความยาวสามชั่วโมง ที่จะได้สัมผัสกับบทนำและบทที่ 1 ของเนื้อเรื่อง พร้อมทดลองใช้ฟีเจอร์ Town Building นอกจากนี้ยังมีแคมเปญพิเศษสำหรับผู้เล่นที่มีเซฟเกมของ OCTOPATH TRAVELER, OCTOPATH TRAVELER II, BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster, DRAGON QUEST III HD-2D Remake หรือ DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake สามารถแลกรับไอเทมโบนัสใน OCTOPATH TRAVELER 0 ได้
"OCTOPATH TRAVELER 0" วางจำหน่ายแบบดิจิทัลบน Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S และ PC (Steam / Microsoft Store) โดยมีสองรูปแบบคือ Standard Edition และ Digital Deluxe Edition ส่วนแบบแผ่นมีวางจำหน่ายเฉพาะ Nintendo Switch 2, Nintendo Switch และ PlayStation 5 โดยมีสองรูปแบบคือ Standard Edition และ Collector’s Edition ซึ่งภายในชุดประกอบด้วย
• เกมหลัก (Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / PlayStation5)
• สินค้าสำหรับสะสม
- แหวนของ Flamebringer (JP ring size 21)
- ลูกเต๋า 8 หน้าของ Wealth, Power และ Fame
- Traveler’s Playing Cards
- แผ่นรองลายแผนที่ Orsterra
- ซีดีเพลง "OCTOPATH TRAVELER Arrangements Break & Boost Vol. 3" (มีจำหน่ายแยก)
- หนังสือรวมงานศิลป์
- บทบัญญัติการเดินทาง
• Digital Deluxe Upgrade
*ทั้งแบบแผ่นและแบบดิจิทัลของ Nintendo Switch 2 ใช้งานได้กับเครื่อง Nintendo Switch 2 เท่านั้น และไม่รองรับการอัปเกรดจากเวอร์ชัน Nintendo Switch เป็นเวอร์ชัน Nintendo Switch 2
ติดตามข้อมูลของ "OCTOPATH TRAVELER 0" ได้ที่เว็บไซต์ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลมีเดิยทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*