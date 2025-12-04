เปิดมาก็ว้าวเลย! "The God Slayer" แอ็คชั่นอาร์พีจี หนุ่มตี๋พลังธาตุ

ชาวพีซีและคอนโซล เตรียมพร้อมเข้าร่วมสงครามพลังเวทย์เพื่อปลดแอก "ราชธานีโจว" จากการกดขี่ข่มเหงของเหล่าเทวราช
Pathea Games ปล่อยเทรลเลอร์แรกเผยโฉมอย่างเป็นทางการสำหรับ The God Slayer ผลงานเกมแนวโอเพ่นเวิลด์แอ็คชั่นอาร์พีจีผจญภัยในมหานครสตีมพังค์กลิ่นอายตะวันออก เรื่องราวศึกสงครามระหว่างมนุษย์ผู้ใช้พลังเวทย์กับเทพเจ้าผู้ปกครอง ซึ่งมีแผนพัฒนาลงให้เล่นกันทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC ส่วนกำหนดวันจำหน่ายที่แน่ชัดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง
เนื้อหาของเกมกล่าวถึง พวกเซเลสเชียล ที่ได้สร้างโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งมวลเพื่อหล่อเลี้ยงพลังงานที่เรียกว่า'ชี่' เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลงพลังงานชี่ที่เข้มข้นจะถูกส่งผ่านไปยังอาณาจักรเซเลสเชียลเพื่อมอบพลังและชีวิตอมตะให้แก่เหล่าเทพเจ้า อย่างไรก็ตาม มนุษย์บางกลุ่มกลับค้นพบวิธีใช้ชี่เพื่อตัวเองด้วยการเปลี่ยนมันเป็นพลังธาตุไฟ, น้ำ, ดิน, โลหะ และไม้ ผู้ใช้พลังเหล่านี้กลายเป็นที่รู้จักในนาม 'นักเวทธาตุ' จึงทำให้ทวยเทพโกรธแค้นอย่างยิ่งเลยส่งสัญญาณเตือนเปิดศึกโจมตีราชวงศ์โจวจนล่มสลายในคืนเดียวเป็นเหตุให้มีผู้คนล้มตายจำนวนมาก
ผู้เล่นจะสวมบทเป็น 'เฉิง' หนุ่มนักสู้ผู้ที่ครอบครัวถูกพวกเซเลสเชียลสังหารอย่างโหดเหี้ยมในเหตุการณ์ดังกล่าว และต้องออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนรวมถึงล้างแค้นให้คนที่คุณรัก เพื่อบรรลุเป้าหมายในการโค่นล้มเซเลสเชียลและทวงชะตากรรมของมนุษยชาติคืนมา เฉิงจำเป็นต้องเข้าร่วมสมาคมดาราตกเพื่อเรียนรู้วิธีควบคุมพลังธาตุ รับทักษะใหม่ๆจากม้วนกระดาษและเหล่าอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ โดยพลังธาตุแต่ละชนิดนั้นล้วนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีพลวัตเหมือนกับที่เราเคยเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น เปลวไฟสามารถเผาผลาญไม้จนไหม้เกรียม น้ำสามารถนำมาใช้ดับไฟ เมื่อน้ำเดือดก็จะระเหยกลายสภาพเป็นไอ และกำแพงดินสามารถใช้เป็นโล่บล็อคการโจมตีได้ อยู่ที่ผู้เล่นจะคิดประยุกต์พลิกแพลงนำไปใช้ในการต่อสู้
เกม "The God Slayer" นั้นถูกประกาศเปิดตัวในรูปแบบภาพนิ่งคอนเซปต์มาตั้งแต่ปี 2023 โดยมันถือเป็นหนึ่งในกองทัพเกมเฟสสามของโครงการ PlayStation China Hero Project ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Sony Interactive Entertainment แถมยังเป็นโปรเจกต์เกมใหญ่ระดับ AAA ไตเติ้ลแรกของทีมพัฒนาสายอินดี้อย่าง Pathea Games อีกด้วย
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*