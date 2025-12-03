"ผู้กล้าโทษประหาร" เตรียมจัดรอบ Premiere Screening 8 ธ.ค.นี้!

Ani-One Thailand และ Medialink Group ประกาศจัดงาน Premiere Screening สำหรับ "Sentenced to Be a Hero ผู้กล้าโทษประหาร" อนิเมะแอ็กชัน-ดาร์กแฟนตาซีที่ทั่วโลกจับตามอง ฉายพากย์ไทยตอนแรก 60 นาทีเต็ม 8 ธันวาคมนี้
งานนี้ถือเป็นโอกาสทองที่แฟน ๆ ชาวไทยและเหล่า KOL จะได้สัมผัสความมันส์ของตอนแรกความยาวพิเศษ 60 นาทีเต็ม ในเวอร์ชัน "พากย์ไทย" เป็นกลุ่มแรกของโลก ก่อนที่อนิเมะจะเริ่มออกอากาศจริงในประเทศญี่ปุ่นช่วงต้นปี 2569 โดยงาน Premiere Screening สุด Exclusive จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 19:00 น. ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema MBK Center กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
อนิเมะ "Sentenced to Be a Hero ผู้กล้าโทษประหาร" เล่าเรื่องราวที่พลิกแนวคิดฮีโร่แบบดั้งเดิม เมื่อเหล่า "ผู้กล้า" ไม่ได้เป็นตัวแทนของความดีงาม แต่กลับถูก "พิพากษาให้เป็นฮีโร่" ในฐานะนักโทษที่ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจที่ไม่มีวันตาย แต่ความทรงจำและตัวตนจะถูกกัดกินไปเรื่อย ๆ จากการชุบชีวิต สร้างปมดราม่า แอ็กชันสุดเดือด และการตั้งคำถามถึงความหมายที่แท้จริงของ "ฮีโร่"
ห้ามพลาด! หลังจากฟินกับรอบพิเศษ 8 ธันวาคมนี้แล้ว แฟน ๆ ทุกคนสามารถรอติดตามรับชมอนิเมะ "Sentenced to Be a Hero ผู้กล้าโทษประหาร" แบบเต็ม ๆ ได้ในเดือนมกราคม 2569 บนช่องทาง YouTube ของ Ani-One Thailand และแพลตฟอร์มสตรีมมิงอื่น ๆ ที่จะประกาศให้ทราบต่อไป
สามารถติดตามข่าวสารอัปเดตล่าสุดของ Ani-One และคอนเทนต์ใหม่ ๆ ได้ทางโซเชียลมีเดียของ Ani-One Asia, Ani-One Thailand และ Medialink
