Free Fire จับมือ Heartrocker เตรียมส่งแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปี!

Garena Free Fire เตรียมต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยการประกาศความร่วมมือสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับสตรีมเมอร์ขวัญใจมหาชนของเกมเมอร์ชาวไทย “พี่เอก Heartrocker (HRK)” เพื่อสร้างประสบการณ์สุดอบอุ่นและเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะให้กับเหล่าผู้เล่น Free Fire ทั่วประเทศ
ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เพียงต้อนรับการปรากฏตัวของพี่เอกในเกมเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมสร้างสรรค์แคมเปญพิเศษที่สะท้อนเอกลักษณ์ของพี่เอกในทุกรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่มาในธีม HRK สุดครีเอทีฟ เช่น แพ็กแฟชั่น HEARTROCKER ท่าอีโมต ไอซ์วอลล์ ดาบ ปืน แพ็กเสียงพี่เอก และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงกิจกรรมพิเศษภายในเกมที่จะมอบความประทับใจพร้อมของรางวัลมากมาย ที่พร้อมให้ผู้เล่นร่วมลุ้นในแต่ละวัน
นอกจากนี้ พี่เอก HRK ยังได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ภารกิจเฉพาะกิจในธีม HRK และคอนเทนต์ภายในเกมสุดอบอุ่นอย่างคราฟต์แลนด์ใหม่อย่างเต็มตัว ซึ่งรับรองว่าทุกคนจะได้สัมผัสบรรยากาศความสนุกและเสียงหัวเราะในแบบ HRK ตัวจริง กันอย่างเต็มอิ่ม
แคมเปญนี้ถือเป็นช่วงเวลาพิเศษที่ Free Fire ตั้งใจส่งมอบให้กับแฟนเกมทุกคน พร้อมส่งต่อความสนุก ความอบอุ่นใจ และพลังบวกให้กับผู้เล่นทั่วประเทศในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ห้ามพลาดกับแคมเปญ “Free Fire x Heartrocker” มาร่วมสนุกไปด้วยกันกับพี่เอกและ Free Fire เร็ว ๆ นี้
